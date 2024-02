Los Grammys rindieron homenaje el lunes a aquellos que fueron asesinados y secuestrados en el festival de música Nova durante la masacre llevada a cabo por Hamas el 7 de octubre, con el CEO de la Academia de Grabación, Harvey Mason Jr., elogiando a los perdidos mientras era acompañado por un cuarteto de cuerdas compuesto por músicos de origen israelí, palestino y árabe.

"Cada uno de nosotros, sin importar de dónde vengamos, está unido por la experiencia compartida de la música. Nos une como nada más puede hacerlo, y por eso la música siempre debe ser nuestro refugio seguro. Cuando eso se viola, golpea en lo más profundo de lo que somos", dijo Mason. "El 7 de octubre, sentimos eso de nuevo cuando escuchamos la trágica noticia del festival de música Supernova, donde más de 360 aficionados a la música perdieron la vida y otros 40 fueron secuestrados. Ese día y todos los días trágicos que han seguido han sido terribles para el mundo al tener que soportar el duelo por la pérdida de vidas inocentes".

El CEO de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., reconoce las vidas perdidas en el festival de música Nova y promueve la unidad con músicos israelíes/palestinos/árabes en el escenario de los #Grammys.

