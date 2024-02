Un tribunal del Reino Unido ha dictaminado que una oposición sincera y coherente al sionismo es una creencia protegida que no puede ser motivo de despido de un empleado, en un caso que enfrentó la libertad académica con la percepción de antisemitismo por parte de una comunidad judía en la Universidad de Bristol.

"No es en absoluto nuestra función", escribió el tribunal en su decisión unánime, "expresar ninguna opinión sobre los méritos de ninguno de los lados del debate sionista, o incluso del debate político más amplio".

Sin embargo, al encontrar que las opiniones anti-sionistas de Miller eran sinceramente sostenidas, suficientemente coherentes y, como exige la ley, "compatibles con los derechos de los demás y dignas de respeto en una sociedad democrática", el tribunal dictaminó que este punto de vista no podía ser la base para el despido de un profesor.

El antisionismo ahora puede ser considerado junto con el veganismo, la creencia en la independencia escocesa, las "creencias críticas de género" y la oposición a la teoría crítica de la raza como creencias filosóficas protegidas bajo la Ley de Igualdad del Reino Unido de 2010. Escultura Voronoi en el edificio Fry de la Universidad de Bristol. (credit: PAMATHS / WIKIMEDIA COMMONS / CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

David Miller, profesor de sociología política en la Universidad de Bristol, fue despedido en 2021 después de sus ataques verbales a las Sociedades Judías de la universidad, a las que llamó "grupos de presión políticos supervisados por la Unión de Estudiantes Judíos [UJS], que está constitucionalmente obligada a promover a Israel", planteando lo que Miller llamó "una verdadera cuestión de abuso aquí: el uso de los estudiantes judíos en los campus británicos como peones políticos por parte de un régimen extranjero violento, racista y comprometido con la limpieza étnica".

Miller acusó que "el cabildeo de la UJS a favor de Israel es una amenaza para la seguridad de los estudiantes árabes y musulmanes, así como para los estudiantes judíos y, de hecho, todos los críticos de Israel". Los comentarios se hicieron en un artículo titulado "Debemos resistir la guerra de Israel contra las universidades británicas", publicado por el sitio web anti-Israel Electronic Intifada.

Un profesor involucrado en las discusiones disciplinarias internas escribió en un correo electrónico que "la afirmación de que los estudiantes judíos son peones del gobierno israelí potencialmente fomenta la animosidad hacia ellos por parte de otros estudiantes, especialmente aquellos que son pro-palestinos. Esta animosidad probablemente lleve a abusos en línea y quizás directos. Ciertamente fomenta el antisemitismo. Por lo tanto, es una amenaza para la salud mental y potencialmente la seguridad física de los estudiantes judíos". Advertisement

El artículo de Electronic Intifada de Miller se produjo después de la controversia sobre sus conferencias, en las que el profesor atacó al sionismo como un movimiento inherentemente racista que es en parte responsable de la islamofobia en el Reino Unido. Las conferencias, impartidas como parte de sus cursos de pregrado "Daños de los Poderosos" y "Comprensión del Terrorismo", fueron objeto de una queja por parte de estudiantes judíos que dijeron que "se sintieron extremadamente molestos al escuchar y ver lo que consideraban una conferencia antisemita".

Los estudiantes judíos y sus aliados alegaron que los comentarios de Miller cumplían con los criterios de antisemitismo establecidos en la definición de la Asociación Internacional para la Rememoración del Holocausto (IHRA), que incluye "negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, afirmando que la existencia de un Estado de Israel es un acto racista".

The judgment in my legal case against @BristolUni is coming soon.Since 7 October, more people than ever have been disciplined by their employers and lost their jobs for supporting Palestine. Support the fight against Zionist censorship. Donate here:… pic.twitter.com/04ymIGyWmz