La diputada australiana Jenny Leong, quien representa al Partido Verde, fue filmada diciendo que era importante denunciar al "lobby judío y sionista" por tratar de infiltrarse en áreas de poder, según imágenes compartidas en línea y múltiples informes de medios del martes.

La funcionaria electa, cuya biografía en X incluye "no seas racista", insinuó que un lobby judío y sionista estaba intentando infiltrarse en grupos de acción comunitaria por motivos no altruistas.

Los comentarios fueron realizados en un discurso ante el Foro de Justicia Palestina, según informa The Age.

Los comentarios de Leong fueron condenados por la Junta de Diputados Judíos de Nueva Gales del Sur, quienes escribieron en X "Detén lo que estás haciendo y escucha los despreciables comentarios de la diputada del Partido Verde, Jenny Leong, en los que acusa a los judíos de tener "tentáculos" que utilizan para intentar influir en el poder.

