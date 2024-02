Según múltiples informes de medios y una declaración de la Junta de Diputados Judíos de Nueva Gales del Sur, un grupo de activistas pro-palestinos recopiló y publicó los nombres, fotos y cuentas de redes sociales de 600 personas de la industria creativa a las que consideraron "sionistas".

Según el Jewish Chronicle, la lista incluía a numerosos judíos australianos, muchos de los cuales eran críticos vocalmente de Israel. Además, muchos de los mencionados nunca habían expresado públicamente apoyo a Israel, pero habían pedido que se sancionara a los periodistas que publicaran contenido antisemita.

Algunas de las personas mencionadas en la lista han recibido amenazas de muerte y al menos una familia judía se vio obligada a esconderse, según una declaración en línea de la Junta de Diputados Judíos de Nueva Gales del Sur.

La junta también afirmó que la lista incluía fotos de niños judíos y que un niño de 5 años había recibido amenazas como resultado.

This is not normal.Activists have despicably published the names, images, professions and social media accounts of 600 Jewish people who work in academia and creative industries. They have also published a spreadsheet with links to the individuals’ social media accounts and a… pic.twitter.com/HvvTAAbHoC — NSW Jewish Board of Deputies (@NSWJBD) February 9, 2024

"He criticado abiertamente a Israel, no fui añadido al grupo y especificamente dije que no quería estar en ese grupo, y mi nombre está en la hoja de cálculo", dijo un periodista australiano judío al Sydney Morning Herald. "No soy sionista, nunca he sido sionista, solo soy una mujer judía tratando de llevar mi vida. Este es un grupo de cualquier judío cuyo nombre conozcan. No puedo creer que esto esté sucediendo".

"Este es un grupo de "creativos" que trabajan para silenciar las voces que piden la liberación de Palestina. Saber que probablemente veré a algunas de estas personas en eventos de la industria es repugnante, pero no tan repugnante como saber cuántos más colegas me encontraré que han mantenido silencio sobre Palestina y las personas que intentan hacer daño a otros por eso", dijo la escritora australiana Clementine Ford a medida que compartía el enlace ahora eliminado en su Instagram en una publicación que recibió cerca de 9000 "me gusta". "Si quieres tener una idea de cómo son los esfuerzos coordinados para silenciar a los activistas palestinos y sus aliados, puedes leer el chat filtrado aquí. Como siempre, estoy orgullosa de estar junto a aquellos que luchan por la justicia y el fin de la brutal opresión de Israel sobre los palestinos. Verás a muchos de ellos compartiendo esta publicación hoy - les agradezco que me hayan invitado a hacerlo también".

Según el Jewish Chronicle, el artista Matt Chun escribió que "El propósito de este grupo de chat era planificar ataques coordinados contra los palestinos y sus aliados, mientras se infiltraba en una amplia gama de instituciones e industrias con propaganda a favor de la ocupación y del genocidio...

"Ya sabemos que los sionistas son parasitarios en los espacios progresistas. Es bajo el disfraz de progresismo que los sionistas lavan su colonialismo genocida, mientras aprovechan su influencia para amplificar la propaganda de la ocupación y desviar las narrativas culturales de la liberación palestina.

"Cada persona en este chat filtrado es un sionista, incluso si se quedaron en complicidad silenciosa mientras otros conspiraban".

Condenando la "Lista de judíos"

El copresidente ejecutivo del Consejo Ejecutivo de Judíos Australianos, Alex Ryvchin, describió el documento como una "lista judía" diseñada para atacar a aquellos que se pronuncian contra el antisemitismo, según el Jewish Chronicle.

Hablando con el Herald, Ryvchin dijo: "Estas personas han recopilado minuciosamente los nombres, caras, profesiones y otra información personal de un grupo de australianos cuya única característica común es ser judíos.

"Están diciéndoles a aquellos que cantan '¿Dónde están los judíos?' exactamente quiénes son los judíos y dónde se encuentran.

Se trata de una 'lista de judíos' elaborada y publicada de manera amenazante con la intención de causar el máximo daño emocional y pérdida profesional".

La policía de Victoria está investigando el incidente.