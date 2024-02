Protestas en todo el Reino Unido en apoyo a Palestina

Los manifestantes pidieron apoyo a la "resistencia" palestina y denunciaron el presunto genocidio en Gaza durante las protestas nacionales en el Reino Unido el sábado.

Organizada por grupos como Stop the War, Campaign for Nuclear Disarmament y Palestina Solidarity Campaign, la jornada de acción instó al gobierno británico a exigir un "alto el fuego inmediato y permanente", el fin del bloqueo a Gaza, la implementación de un acuerdo de armas embargo y el cese del "ataque genocida" de Israel.

Casi 40 lugares en todo el país presenciaron protestas el sábado, y tres más el domingo.

Shabbir Lakha, miembro de Stop the War, desafió al primer ministro británico, Rishi Sunak, quien condenó la "glorificación del terrorismo" en las protestas pro-palestinas del jueves. Lakha argumentó que fue Sunak quien apoyó el terrorismo al respaldar las operaciones israelíes. Añadió que los activistas utilizarían a los manifestantes para derrocar a cualquier político con "sangre en las manos".

Martin Hoare, del Consejo Sindical de Birmingham, habló en una protesta frente al banco Barclays y la vinculó con una guerra económica contra el "sur global".

"Hace apenas dos días, la agencia de inteligencia de América del Norte admitió que no estaban ni cerca de sus objetivos militares en Palestina, y eso fue, y sigue siendo, debido a la resistencia del pueblo palestino", dijo Hoare. "Entonces, 100% de solidaridad con esa resistencia".

Los manifestantes en Swansea, Gales, también expresaron su apoyo a la "resistencia", con imágenes del evento que mostraban a los activistas coreando que "la resistencia estaba justificada" frente a la ocupación y el genocidio. Advertisement

Cientos de personas se reunieron frente al estadio de Wembley en Londres, donde se exhibieron imágenes de niños palestinos asesinados. En Glasgow, el activista Zamard Zahid dijo que las manifestaciones se estaban volviendo "cada vez más grandes".

Stop The War y otros organizadores anunciaron un día de acción mundial para el 17 de febrero. Chris Nineham, miembro fundador de Stop the War, instó a que durante la protesta "deben paralizar Londres el próximo sábado. Y no queremos "Escuchar a la Policía Metropolitana decir que no podemos marchar hacia el centro de la ciudad porque causaremos problemas. Nuestras marchas son pacíficas porque están a favor de la paz".

Manifestaciones abarcan también el sector universitario

El sábado se llevaron a cabo protestas en todo el Reino Unido como parte del día de acción Stand With Gaza, a las que se unieron los sindicatos de los medios de comunicación, la educación y la administración pública. Varios campus universitarios organizaron manifestaciones como parte del evento.

Grupos que representan a estudiantes judíos británicos expresaron su preocupación por su seguridad en la Universidad de Birmingham el jueves, después de que manifestantes antiisraelíes levantaran pancartas pidiendo "sionistas fuera de nuestro campus".

La Unión de Estudiantes Judíos y la Sociedad Judía de Birmingham afirmaron que los manifestantes del miércoles habían acosado a estudiantes judíos y pidieron "Muerte a los sionistas".

"Estamos asustados y desconsolados", dijeron los grupos en una declaración conjunta. "Se ha permitido que este odio antisemita se infecte en nuestro campus durante demasiado tiempo. La Universidad de Birmingham debe tomar medidas ahora".

La Campaña Contra el Antisemitismo respondió al incidente del jueves señalando que la mayoría de los judíos se consideran sionistas, convirtiéndolo en un llamado a la expulsión de los estudiantes judíos del campus.

Labor Against Antisemitismo declaró: "Se ha permitido que este lenguaje codificado antijudío propague su odio tóxico en nuestra sociedad durante demasiado tiempo".

"El odio que se muestra en la Universidad de Birmingham y en todo el país debe cesar", dijo LAAS en un comunicado el viernes. "Los estudiantes son abiertamente intimidados y acosados, los compradores en los supermercados son intimidados cuando compran comida kosher."

Stop the War observó que las protestas del miércoles "vieron un nivel de actividad sin precedentes en todo el país con huelgas, protestas, reuniones, talleres, ventas de pasteles y más, mostrando solidaridad con el pueblo palestino. Miles de personas se unieron a acciones en cientos de lugares de trabajo como impulso para llevar la lucha por la libertad y la justicia para Palestina al lugar de trabajo fue testigo de una escalada sustancial".

