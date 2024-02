El rapero Kanye West fue preguntado sobre la guerra en curso entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza a principios de esta semana.

En la interacción publicada en X, se ve a Kanye responder a la pregunta: "¿tus pensamientos sobre los palestinos?"

El rapero respondió rápidamente: "No tengo suficiente información al respecto", añadiendo "hay amor para todos, pero no me incluyas en esa conversación".

El rapero Kanye West hace un punto mientras celebra su primer mitin en apoyo de su candidatura presidencial en North Charleston, Carolina del Sur, EE.UU. 19 de julio de 2020. (credit: RANDALL HILL/REUTERS) Citando su origen en Chicago, desvió la pregunta hacia su ciudad natal, afirmando: "Tengo 14 niños muriendo cada semana en mi ciudad, así que háblame de eso", señaló antes de alejarse.

Kanye West gets asked about the Israel - Palestine conflict:“I got 14 kids dying every week in my city (Chicago) so talk to me about that”pic.twitter.com/uSJJfba8QU