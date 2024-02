Regiones vinícolas de Israel y la variedad de uva más adecuada para ellas

Un Master of Wine (MW) recientemente me pidió que nombrara la variedad de uva individual más adecuada para cada región vinícola de Israel. Solo hay 400 MW en el mundo; por lo tanto, es importante, así que pensé que sería mejor responderle. Sin embargo, hay tres cuestiones que deben entenderse antes de embarcarse en esta tarea.

En primer lugar, muchas bodegas, al menos las más grandes, hacen vinos de varias regiones, por lo que la cuestión de la regionalidad puede no ser tan relevante. Afortunadamente, hoy en día estamos hablando más sobre regiones, subregiones, viñedos o incluso bloques o parcelas individuales.

En segundo lugar, aunque alguna vez el vino israelí era predominantemente varietal, las cosas están cambiando. Un varietal es un vino nombrado en función de la variedad de uva dominante, siempre y cuando represente un mínimo del 85% del vino. Sin embargo, la tendencia también se inclina hacia los blends, con la premisa de que 1+1 pueden sumar tres.

Al final, en verdad, no es un ejercicio justo porque muchas variedades son de primera clase en varias regiones. De todos modos, acepté el desafío y pensé en compartir mis pensamientos contigo.

Regiones vinícolas de Israel

Los Altos del Golán en el noreste del país es una meseta volcánica. Para mí, la variedad de uva que mejor se muestra en los Altos del Golán es el Cabernet Sauvignon. Esta es la reina de las uvas, más famosa en Burdeos y Napa Valley. En Israel, es nuestra variedad más plantada y posiblemente la marca más exitosa aquí.

LOS ALTOS DEL GOLÁN es la región donde prospera el Cabernet Sauvignon; éste es el viñedo de la Bodega de los Altos del Golán en Ein Zivan. (credit: GOLAN HEIGHTS WINERY)

La mayoría de los vinos de prestigio o insignia de las mejores bodegas son varietales de Cabernet o mezclas basadas en Cabernet Sauvignon. Las áreas clave son los Altos del Golán Central y Norte. Los Cabernets revolucionarios en Israel fueron hace mucho tiempo. El primer vino de estilo internacional envejecido en pequeñas barricas de roble fue el Carmel Cabernet Sauvignon Special Reserve 1976. Advertisement

Sin embargo, los que mostraron los Altos del Golán por primera vez fueron los que pusieron a Israel en el mapa mundial del vino. Estos fueron los Yarden Cabernet Sauvignon de 1984 y 1985. Hoy, el Yarden El Rom Single Vineyard Cabernet Sauvignon, el Yarden Cabernet Sauvignon y el Gamla Cabernet Sauvignon son los Cabs clásicos de los Altos del Golán en diferentes rangos de precios.

Para el vino blanco, elijo Gewurztraminer. El norte de los Altos del Golán es nuestro clima más fresco, y es exactamente lo que Gewurtz necesita. Produce vinos en estilos secos y semi-secos y también vinos de postre deliciosos. La Bodega de los Altos del Golán fue pionera en esta variedad (aparte del Monasterio de Latroun), y recuerdo la preocupación inicial de que nadie lo compraba porque no podían pronunciarlo. Cómo han cambiado las cosas.

La GALILEA en el norte del país es una región de colinas, valles, bosques y arroyos. Las mejores variedades en el Alto Galilea son las que se pueden categorizar como las variedades de Burdeos, en particular Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y Cabernet Franc. El Cabernet Sauvignon es tomado y el Petit Verdot se reserva para más adelante, así que vamos a centrarnos en el Cabernet Franc, que da resultados particularmente buenos en esta región.

El excepcional Cab Franc que llamó nuestra atención sobre esta variedad fue el Margalit Cabernet Franc 2001, y sigue siendo el estándar. Uno de los mejores de las expresiones actuales es el 1848 Winery 5th Generation Cabernet Franc. Ninguno proviene de la Galilea, pero la variedad se muestra principalmente como parte de mezclas al estilo de Burdeos.

Cuando el Barón Edmond de Rothschild trajo por primera vez las variedades de Burdeos a Israel, fueron traídas de un vivero de Cachemira que estaba libre de filoxera. Se les conocía como "las vides indias". ¡Curiosamente, a finales del siglo XIX se plantó más Cabernet Franc que Cabernet Sauvignon!

En Galilea, el Sauvignon Blanc también está produciendo con éxito algunos de nuestros mejores vinos elaborados con esta variedad aromática. Algunos de los mejores Sauvignon Blancs de Galilea son los de la Viña Shvo y la Bodega Tabor. De hecho, si me guiara estrictamente por el libro, habría escrito Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc como las mejores variedades tanto para el Golán como para Galilea... ¡pero eso haría el juego demasiado fácil! El primer Sauvignon Blanc famoso fue el Yarden 1983, calificado en ese momento en EE. UU. como "el primer vino de clase mundial de Israel". La Bodega Dalton fue una de las primeras en señalar que Galilea era un buen hogar para el Sauvignon Blanc.

La Llanura Costera baja por la costa mediterránea. La Región Costa Norte abarca la zona de Zichron, los valles del sur del Monte Carmelo y el Valle de Hanadiv. La variedad más acogida en esta región es la Carignan. Más común en el sur de Francia y España, esta variedad también ha estado en Israel durante 150 años y es, en realidad, nuestra variedad adoptada o tradicional.

Muchos de los viñedos son viñas viejas que crecen como arbustos. Margalit fue la primera bodega en producir un Carignan de calidad en 1999, pero fue algo único. La bodega Vitkin fue la pionera que realmente demostró lo que se podía hacer con el Carignan de viñas viejas a partir de la cosecha de 2002.

Los hermosos viñedos en terrazas de FLAM WINERY en las colinas de Judea. (credit: Flam Winery)

Para la Llanura Costera del Sur, al sureste de Tel Aviv, he seleccionado el Moscatel de Alejandría. Esta es posiblemente nuestra variedad más antigua, autóctona del Mediterráneo Oriental y el Norte de África. Tradicionalmente utilizada para vinos de postre, aquí prospera gracias al éxito del Moscato, el vino dulce, ligeramente espumoso y de bajo contenido alcohólico.

El Yarden Muscat Dessert Wine 1988 fue el primer vino de perfil más alto hecho con esta variedad, pero fue descontinuado después de 2015. El Private Collection Muscat fue el más notable de la región costera. (En aquellos días, Private Collection era la etiqueta principal de Carmel Mizrahi). La mayoría de los Moscatos actuales se elaboran con esta variedad, siendo la excepción el Hermon Moscato, que siempre se ha hecho con la variedad superior Muscat Canelli / Muscat de Frontignan.

En las montañas centrales, también conocidas como Judea y Samaria, la variedad que destaca es el Merlot. Esta variedad de uva es parte integral de la mezcla de Burdeos, que se destaca en la orilla derecha de Burdeos, en Pomerol y Saint-Emilion. El Yarden Merlot 1988 fue el primer Merlot israelí en recibir un importante premio internacional.

El Carmel Har Bracha Vineyard Merlot 2002 fue la primera señal de la calidad del Merlot en esta franja de montañas bíblicas. Este vino fue un fenómeno de una sola cosecha, pero alentó la plantación de nuevos viñedos en la región de las montañas centrales y la fundación de nuevas bodegas. De esta manera, paradójicamente, nuestra área vitivinícola más antigua históricamente se convirtió en nuestra región vinícola más joven y reciente. En particular, respeto los Merlots producidos por las bodegas Gvaot, Shiloh, y Tura.

HAY un nuevo interés en las variedades nativas de Tierra Santa. Estas incluyen la Dabouki y Hamdani/Marawi. Estas sobrevivieron durante el período del Imperio Otomano en el área sur de las montañas centrales ya que se utilizaban como uvas de mesa y para hacer dibs (jarabe de uva). Estas variedades se sienten más en casa en la región de Hebrón en Cisjordania, en la parte sur de la región de las montañas centrales.

EL VIÑEDO HAR Bracha, en las Montañas Centrales, donde la Bodega Tura cultiva su excelente Merlot. (credit: TURA WINERY)

La variedad más plantada en esta región es la Dabouki, y también es una de las variedades palestinas más conocidas en Israel, donde solía cultivarse para destilarse en brandy. El pionero en la elaboración de Dabouki es el Cremisan, la bodega del monasterio en Beit Jala cerca de Belén, y la bodega Feldstein produce la mejor.

En las colinas de Judea, las colinas ondulantes encajadas entre Tel Aviv y Jerusalén, he elegido Petite Sirah y Colombard. Estas son dos variedades que hicieron aliyá aquí en la década de 1970 sin pretensiones de calidad alguna. Estaban escondidas en mezclas económicas. Supongo que la Petite Sirah aportaba color, y el Colombard proporcionaba acidez. Solo recientemente se ha entendido lo adecuadas que son para el clima y terroir de Israel.

El Petite Sirah Vitkin 2003 fue el primero que mostró el potencial de esta variedad. El primer Colombard varietal que noté por su valor fue producido por la bodega Mony a partir de la cosecha de 2009. Por alguna razón, los israelíes insisten en llamar a esto Colombard francés, pero créanme, el Colombard por sí solo es perfectamente adecuado.

LAS COLINAS DE JUDEA es el área que se eleva bruscamente después de Beit Shemesh desde una elevación de 400 metros a más de 800 metros. Al igual que con la Alta Galilea, resulta engañoso reducirlo a dos variedades, pero entendiendo las reglas del juego, mi elección es Syrah y Chardonnay. De hecho, la Syrah (también conocida como Shiraz) crece bien en todo Israel. El primero en llamar la atención internacional fue el Clos de Gat bajo la etiqueta de Harel. Su primera cosecha fue en 2003.

Ese mismo año fue también el primero del Shiraz del Viñedo Kayoumi, producido por la Bodega Carmel. Su cosecha de 2006 ganó un importante premio internacional, anunciando al mundo que Israel produce vinos de alta calidad con esta variedad. El Flam Syrah Reserva es un ejemplo afrutado, y el Razi'el Red y el Misty Hills de Tzora muestran el éxito de esta variedad como un componente importante en estos vinos de prestigio.

Las Colinas de Judea también han demostrado ser una región verdaderamente excelente para vinos blancos. El número de excelentes vinos blancos de esta región es notable, y el Chardonnay de aquí es tan bueno como en cualquier otro lugar del país. El C Blanc du Castel 1998 fue el primer Chardonnay de las Colinas de Judea en llamar la atención sobre la zona, y sigue siendo el Chardonnay más borgoñón de Israel. Los vinos blancos de Tzora y Sphera respaldan esta teoría.

EL CHARDONNAY se cosecha en el viñedo Shoresh de Tzora, en lo alto de las colinas de Judea. (credit: TZORA VINEYARDS)

Luego, finalmente, tenemos el Negev. Esta es nuestra región vitivinícola más pequeña en términos de viñedos pero la más grande en términos de área, representando más del 50% del país. El área de Mitzpe Ramon es el centro de actividad de los viñedos. La principal variedad que se destaca aquí es Chenin Blanc, que se encuentra en su hábitat natural en el Valle del Loira. El pionero en revivir el Chenin en Israel es Bodega Sea Horse, comenzando con su cosecha del 2007, seguido por Viñedos Shvo. El Negev ha demostrado ser mejor para los blancos que para los tintos, y el Chenin Blanc parece prosperar allí. El Nana Chenin Blanc es el emblema del Chenin en estos viñedos de gran altitud.

El tinto es más desafiante en el Negev, pero para mi variedad tinta he seleccionado Petit Verdot. Esto podría haber sido la elección en cualquier lugar de Israel, incluido el Alto Galilea, y la Syrah también se muestra bien en el Negev. El Petit Verdot es una variedad que apenas se encuentra en Burdeos, pero en Israel madura bien y se ha demostrado como una variedad exitosa para mezclas. El Petit Verdot Yatir a partir de la cosecha del 2006 en adelante ha sido un varietal raro y de alta calidad que destaca esta variedad. La expresión de Ramat Negev también es buena. Es una excelente variedad que se destaca bien en el Negev.

Comprenda que no se trata de una ciencia exacta, pero he cumplido el encargo. No se lo tome demasiado en serio. No obstante, ha sido un ejercicio divertido.

El escritor es un experto en bodegas convertido en escritor de vinos, quien ha promovido vinos israelíes durante 35 años. Es conocido como la voz en inglés del vino israelí. www.adammontefiore.com