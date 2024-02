Estos cinco hábitos de ejercicio parecen saludables pero realmente pueden dañar tu cuerpo

Al hacer ejercicio, hay una creencia común de que estamos haciendo algo bueno para nuestros cuerpos, sin embargo, en la práctica, muchas creencias sobre las rutinas de entrenamiento convierten las actividades saludables en dañinas e incluso peligrosas.

Aquí tienes una lista de los errores que vemos repetidos una y otra vez entre los entrenados, los cuales pueden aumentar drásticamente el riesgo de lesiones, dolor crónico y daño muscular a largo plazo.

No te saltes el calentamiento

Si el estiramiento es obvio para ti, pasa al siguiente punto de la lista. De lo contrario, aquí tienes más información sobre este hábito básico e importante.

La Clínica Mayo, una fuente importante y confiable de información médica, enfatiza la importancia del estiramiento antes de hacer ejercicio para mejorar la flexibilidad, prevenir lesiones y mejorar el rendimiento físico. Los médicos de Mayo publicaron un artículo afirmando que aquellos que omiten el calentamiento aumentan significativamente sus posibilidades de desarrollar rigidez en las articulaciones y experimentar otros problemas médicos que pueden ocurrir en cualquier atleta, especialmente con un entrenamiento más intenso.

Esto se debe a que una simple rutina de estiramientos mejora el flujo sanguíneo hacia los órganos que trabajan muy duro durante el ejercicio y, como resultado, realmente necesitan oxígeno y nutrientes. Este consejo es básico, pero aún así muchas personas que hacen ejercicio lo descuidan, por lo que es importante enfatizar los estiramientos. Imagen ilustrativa de una mujer estirando (credit: STOCKVAULT)

No sigas cuando empiece a doler

Cuando el pan está duro y rancio, no lo comes. Entonces, si no estás haciendo entrenamiento básico en el ejército, no hagas cosas que te lastimen. Sí, a veces se siente bien e incluso necesario empujarnos hasta el límite, pero nunca más allá de eso, incluso si piensas que tienes superpoderes.

Todos los atletas y fisicoculturistas en los gimnasios tienen un instinto competitivo natural, ya sea contra otros o contra ellos mismos. La competitividad nos impulsa a mejorar y desarrollarnos, pero el dolor es una sensación que señala que algo está mal, que el cuerpo necesita un descanso, que no nos estamos moviendo correctamente, o que el ejercicio simplemente es demasiado difícil en este momento. Si no escuchas esta señal de advertencia y le prestas atención, tendrás lesiones, dolor crónico y problemas médicos graves en el futuro.

No te fuerces a hacer entrenamientos incómodos

Si piensas que el ejercicio físico no debería ser cómodo, que debería ser desafiante y volverse más difícil con el tiempo, estás en lo correcto. Pero si un ejercicio que estás haciendo causa un malestar significativo, es tu cuerpo tratando de señalar que algo simplemente no está funcionando correctamente.

Las personas que hacen ejercicio en gimnasios con cierto equipamiento para estimular grupos musculares específicos y se mueven de formas que no se sienten naturales pueden hacer que ciertos grupos musculares se desarrollen de manera no natural mientras que otros músculos más vitales no recibirán la misma atención.

Tu cuerpo se volverá más fuerte, pero no de la manera que realmente necesita para estar más saludable y fuerte. Si realizas un ejercicio que se siente incómodo y poco natural, intenta otro ejercicio que trabaje varios grupos musculares y los estimule de una manera que se sienta más natural. También intenta usar bandas elásticas y pesas.

No te conformes con solo un tipo de entrenamiento

El fitness se puede dividir en dos grupos principales. Uno es el de resistencia (aeróbico), como correr, nadar, andar en bicicleta o saltar la cuerda. El otro es el entrenamiento de fuerza, como levantar pesas, TRX y otros. El entrenamiento de intervalos combina resistencia y fuerza.

Cada persona realmente disfruta de un tipo de ejercicio, pero si renuncias a uno de estos elementos, no mejorarás tu condición física y podrías dañar tu salud. Por ejemplo, las personas que solo corren sin hacer entrenamiento de fuerza pueden perder masa muscular y aumentar su riesgo de lesionarse. Las personas que solo levantan pesas sin correr pueden desarrollar músculos distorsionados, un metabolismo más lento y más.

No hagas demasiado ejercicio

Puede que envidies a las personas que se levantan y hacen ejercicio a diario, pero entiende que estas personas se están poniendo en un riesgo igual de grande, e incluso mayor, que aquellos que no hacen ejercicio en absoluto.

Un informe especial publicado en Estados Unidos muestra que las personas que hacen ejercicio sin tomar intervalos de al menos un día entre las sesiones aumentan significativamente el riesgo de lesiones graves y un rendimiento deficiente. La razón de esto, naturalmente, es que el cuerpo necesita descansar tanto como necesita entrenamiento para sanar, desarrollarse y mejorar.

En general, las personas que están más conscientes de lo que sucede en su cuerpo, que lo escuchan, prestan atención a las señales de advertencia y se aseguran de darle lo que realmente necesita, son aquellas que, según todos los datos, tienen más probabilidades de disfrutar de un estilo de vida más saludable que les permitirá hacer ejercicio, divertirse y mantenerse más fuertes y saludables, incluso cuando la genética y el envejecimiento impacten considerablemente en sus cuerpos.