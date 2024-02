Spirit: El Festival de Cine Espiritual ofrece cine como forma de sanación

Muchos de nosotros estamos luchando por mantener nuestro ánimo en este tiempo de guerra, y los organizadores de Spirit: El Festival de Cine Espiritual, que promueve la conciencia y el bienestar personal en todo el mundo, también tuvieron dudas sobre si debían celebrar el festival este año.

Finalmente, decidieron que era apropiado que el festival se llevara a cabo, y después de ser pospuesto desde noviembre, se celebrará del 28 de febrero al 2 de marzo en un formato especial en la Cinemateca de Tel Aviv.

Los fundadores y directores del festival, Harsita y Anamika Eshel, emitieron un comunicado enfatizando que creen que, ahora más que nunca, existe la necesidad de contenido que inspire espiritualmente a las personas y ayude a construir la resistencia para hacer frente a los tiempos traumáticos y aterradores que están experimentando los israelíes.

"En estos tiempos difíciles y complejos, nuestro objetivo es crear un lugar de encuentro y unidad, de refugio y esperanza, para brindar a la audiencia la oportunidad de desconectarse durante unas horas de todo lo que está sucediendo a su alrededor y ser inspirados por contenidos expansivos de consciencia".

Las docenas de películas en el festival se proyectarán en tres de los auditorios de la Cinemateca de Tel Aviv, desde la mañana hasta la medianoche. El festival incluirá largometrajes, documentales, cortometrajes y películas animadas. Este año, por primera vez, habrá una Competencia de Cortometrajes Israelíes.

La PELÍCULA que inaugura el festival este año proviene directamente del Festival Internacional de Cine de Toronto: The Monk and the Gun, la nueva película de Pawo Choyning Dorji.

Dorji, quien realizó la exitosa película nominada al Oscar, Lunana: A Yak in the Classroom, es un budista devoto de Bután que es discípulo del maestro budista y cineasta Khyentse Norbu, quien realizó la película The Cup.

The Monk and the Gun (El monje y la pistola) encuentra a Dorji dirigiendo su lente nuevamente hacia los magníficos paisajes del Himalaya, y se centra en un choque cultural entre un monje y un coleccionista de antigüedades estadounidense, ambientado en el contexto de las elecciones de 2006 en Bután.

La película, que se encuentra en la lista corta de los Oscar de este año, ha recibido elogios por la manera en que cuenta una historia compleja sobre la atracción hacia la modernidad y los encantos de la tradición con un humor sutil. La película será distribuida más adelante en todo Israel por la cadena de cines Lev Cinemas.

El Monje y la Pistola es el ejemplo perfecto de la película que ejemplifica los muchos temas que abarcan las películas del festival. El resto de las películas abarcan una amplia gama de temas, provenientes de todo el mundo. No es una coincidencia que varias otras películas en el festival provengan de Asia, donde muchos han practicado durante mucho tiempo la atención plena y la meditación, enfocándose en recompensas espirituales.

A los amantes de la comida les gustará El Diario Zen de Yuji Nakae, sobre un escritor de comida en Nagano, Japón, quien escribe un libro sobre las delicias estacionales que recoge y cocina, a veces con la ayuda de su editora/novia, mientras todavía lucha por aceptar la muerte de su esposa.

Es una mirada calmante a un hombre que ha encontrado una forma de vivir que le permite abrazar su amor por la naturaleza y usar este amor para expresarse creativamente.

Otro punto destacado del festival será "La Memoria Eterna" de Maite Alberdi, un aclamado documental que cuenta la historia de un reportero político chileno que luchó por descubrir los crímenes del régimen de Pinochet y que recientemente ha sido diagnosticado con Alzheimer. Este reportero de fuerte carácter ahora teme el día en que ya no reconocerá a su compañero.

"Tukdam: Entre Mundos", de Donagh Coleman, es un vistazo al mundo extraordinario de los "meditadores", monjes tibetanos que han experimentado la muerte clínica conscientemente y desafían los ámbitos de la medicina y la ciencia.

"Bosque Rojo Oscuro", de Huaqing Jin, es una crónica visualmente impresionante del viaje de 20,000 monjas tibetanas que realizan una peregrinación a un altiplano cubierto de nieve.

"Teatro del Pensamiento", del maestro director Werner Herzog, presenta entrevistas con investigadores que intentan profundizar en su conocimiento de la naturaleza de la conciencia humana.

Muchas películas del festival exploran métodos alternativos de curación, y entre estas se encuentra "Dosed: el Viaje de su Vida", de Tyler Chandler y Nicholas Meyers, que sigue el viaje de una madre a quien se le otorga el derecho legal de usar hongos alucinógenos con fines médicos.

Conferencias de expertos y profesores

Una tradición del festival que continuará este año son las conferencias de expertos que preceden a las proyecciones de muchas películas.

Entre las conferencias programadas para el festival se encuentran reuniones con: el Prof. Jacob Raz (ex jefe del departamento de estudios de Asia Oriental en la Universidad de Tel Aviv) tras la película Diarios Zen; el Dr. Nader Buto sobre el tema de la medicina integrativa, después de la película Convirtiéndose en Nader - Un Viaje de Sanación Espiritual; Leila Kamhi, que lidera viajes espirituales alrededor del mundo, tras la película Mujeres Salvajes; Yoav Bar-Yosef, psicólogo médico, que hablará sobre el tratamiento del dolor tal como se muestra en la película Dolor y Cerebro.

El festival se lleva a cabo en colaboración con la Cinemateca de Tel Aviv. Para ver el programa completo y ordenar entradas, vaya al sitio web del festival en https://www.spiritfestival.co.il/english