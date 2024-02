Protestas afuera de club de comedia de Nueva York por evento 'pregunta a un soldado de las IDF'

Se llevaron a cabo protestas afuera del Comedy Cellar de la Ciudad de Nueva York la noche del jueves debido a un panel que presentaba a tres veteranos de la Guerra del 7 de octubre.

El evento, coorganizado por la revista literaria sionista Green Golem y presentado por el podcaster Coleman Hughes, presentó a los reservistas liberados de las IDF Jonathan Karten, Corey Feldman, Samuel Fried y Noy Leyb.

Grupos activistas anti-Israel como Within our Lifetimes llamaron a los seguidores a protestar contra el "evento pro-genocidio". Se les dijo a los manifestantes que llevaran banderas, keffiyehs, dispositivos para hacer ruido, y máscaras para protegerse del COVID-19 y de la vigilancia, con el objetivo de decir "no a las Fuerzas de Ocupación de Israel en Nueva York".

"No aceptamos la normalización de eventos con personas que han asesinado a casi 40,000 civiles, de los cuales al menos 13,000 eran niños y bebés", decía un anuncio para la protesta. "Vergüenza para el Comedy Cellar".

NOW: Two protestors are arrested outside Comedy Cellar A man showed up with an Israeli flag which resulted in a scuffle pic.twitter.com/RG8gvi5Pyl — katie smith (@probablyreadit) February 23, 2024

Los organizadores también advirtieron que puede haber una presencia policial aumentada.

Se realizaron arrestos en protestas

La periodista independiente Katie Smith informó que dos manifestantes fueron arrestados por la policía después de pelear con un hombre que llegó con una bandera israelí. Smith compartió un video de la policía con cascos y armados con porras, diciendo que formaron líneas alrededor de los lugares tras los arrestos.

Manifestantes pro-palestinos protestan en Times Square en el segundo día del actual conflicto entre Israel y el grupo militante palestino Hamás, en Manhattan en la ciudad de Nueva York, EE.UU., 8 de octubre de 2023. (credit: JEENAH MOON/REUTERS) Leyb, uno de los oradores en el panel y ex paracaidista, dijo que el evento no se trataba de "predicarle al coro" y que estaba abierto al público para permitir preguntas difíciles que no estaban acostumbrados a escuchar.

"Las preguntas más difíciles son mucho más interesantes", dijo Leyb al Jerusalem Post, diciendo que permitía un diálogo significativo.

El evento vio 45 minutos de Hughes interrogando a los ex soldados y otros 45 minutos de los reservistas respondiendo preguntas de la multitud. Leyb dijo que abordaron temas desafiantes como las bajas civiles, acusaciones de castigo colectivo y el anti-sionismo.

Un gerente del lugar supuestamente mostró un video de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que presuntamente mataron civiles en las últimas décadas, y exigió saber cómo se podrían justificar tales acciones.

"Realmente dio una plataforma para que la gente escuchara cosas diferentes", dijo Leyb.