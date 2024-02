Soldado de EE.UU. se prende fuego frente a embajada de Israel

Un hombre vestido con uniforme militar estadounidense se prendió fuego frente a la embajada de Israel en Washington, DC el domingo, en protesta por lo que llamó un “genocidio” contra los palestinos en Gaza.

El manifestante fue identificado el domingo por la periodista independiente Talia Jane como Aaron Bushnell, de 25 años, un miembro en servicio activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que apareció en un perfil público de LinkedIn para trabajar en TI del servicio.

El domingo por la noche, Jane informó que Bushnell había sucumbido a las heridas sufridas durante la autoinmolación.

Loved ones of Aaron Bushnell, 25, reached out to me and gave me consent to post a blurred version of Bushnell’s protest today against genocide in Palestine.“Aaron is the kindest, gentlest, silliest little kid in the Air Force,” said Errico, who met Bushnell in 2022. https://t.co/oQFc5r5XFo pic.twitter.com/wpRKVb8KSW