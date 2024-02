Familia de ex rehén enfrenta brutalidad policial en Tel Aviv

Ilana Grichevski, que fue liberada del cautiverio de Hamas, y Einav Tzangauker, la madre del compañero de Ilana, Matan Tsengauker, que todavía está cautivo en Gaza, hablaron el domingo con 103FM sobre su experiencia en una manifestación que tuvo lugar en Tel Aviv, en en el que se utilizó un cañón de agua para dispersar a los manifestantes, por primera vez desde el 7 de octubre.

Einav dijo: "Comencé la marcha simbólica de la antorcha, que fue planeada con el permiso de la policía local. Acordonaron la carretera y me dirigieron hacia Kaplan, donde me encontré atrapado en una manifestación más grande. Hubo un caos grave; fuimos golpeados por "El cañón de agua se lanzó de frente y los agentes vinieron a tomar el control de las personas que estaban allí".

"Me encontré en medio del caos y tuve que gritar a los policías a caballo que no se acercaran a mí. No ayudó; usaron fuerza irrazonable contra nosotros", dijo.

Continuó contando la experiencia y dijo: "Cuando el cañón de agua nos golpeó directamente, Ilana entró en un estado de estrés como nunca antes la había visto. Le pedí a la policía que me protegiera de los agresivos esfuerzos de evacuación y de los jinetes de la policía. que empujan a la gente como si fueran un rebaño conducido a un granero. Fue terrible".

"No tiene sentido que dentro del país del que soy ciudadana y que mi hijo fue abandonado y secuestrado, tenga que sufrir este tipo de cosas", afirmó. La policía utiliza un cañón de agua para dispersar a los manifestantes durante una protesta contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el actual gobierno israelí, en Tel Aviv, el 24 de febrero de 2024 (credit: MIRIAM ALSTER/FLASH90)

"Además, es una locura que Ilana haya pasado por un infierno, haya regresado a casa desde Gaza, se enfrente al trauma y al hecho de que su pareja todavía esté en Gaza, y ella haya experimentado tanta violencia y no haya encontrado protección. Esto es inaceptable".

Las familias rehenes están inquietas y frustradas por el lento progreso hacia un acuerdo.

Concluyó la entrevista con una declaración de ira, afirmando: "No importa cuánto intentemos enfatizar la terrible situación, mi hijo y los otros secuestrados todavía están en cautiverio de Hamás porque el gobierno que está en el poder no está haciendo todo lo que debe". "Puedo oír que están trabajando en ello mientras a Matan y a los demás rehenes se les acaba el tiempo. Escucho las declaraciones de los miembros del gobierno, de Ben-Gvir y Smotrich, que dicen que el regreso de Matan y el resto de los rehenes "No es el tema más importante. Los miembros del gobierno son los que me arrastraron a la política, y Netanyahu es quien tiene el destino de Matan en sus manos".

Desde que se emitió esta entrevista, todavía no ha habido un acuerdo concreto sobre rehenes en las conversaciones en París, aunque muchos funcionarios son cautelosamente optimistas de que pronto se alcanzará uno.