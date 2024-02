El Festival Latinoamericano regresa a Tel Aviv en medio de la guerra

Si los sentimientos latinos, y más importante aún, los sonidos, son lo tuyo, deberías estar encantado con las propuestas alineadas en el Museo de Tel Aviv del 7 al 9 de marzo. Durante esos tres días, el segundo Festival Latinoamericano anual, bajo la dirección artística de Ziv Ben, presentará 17 espectáculos con artistas de todo el mundo, principalmente de lugares con influencias latinas como Brasil, Argentina, Italia, Cabo Verde y también los Países Bajos. Se unirán a ellos nuestros principales proveedores de diversas variedades del amplio género.

Esto incluye al saxofonista de jazz nacido en Rusia, Lenny Sendersky, quien lidera un quinteto en el telón de fondo el 7 de marzo a las 5:30 p.m. Los otros miembros de la banda son el trompetista internacionalmente celebrado, también nacido en Rusia e israelí, Gregory Rivkin, y un trío de Yonatans: Ricklis en el piano, Cohen en el bajo y Rosen en la batería. "Tengo problemas para recordar nombres, así que pensé que sería más fácil así", dice Sendersky, con la lengua firmemente plantada en la mejilla.

La apertura del festival se basa directamente en una sólida, bien establecida y popular base artística duradera, con Sendersky y otros encargados de ofrecer su propia interpretación de Bossa Nova, un disco lanzado por el saxofonista Cannonball Adderley en 1962. En ese momento, el disco no recibió muchas críticas positivas, pero parece haber envejecido como un buen vino y resulta gratificante de escuchar en estos días.

El legendario saxofonista agregó apropiadamente un grupo de músicos brasileños al álbum, incluido el ahora de 83 años pianista, compositor y director de orquesta Sergio Mendes, quien ha ganado varios premios Oscar y Grammys en el intervalo de más de seis décadas.

Sendersky dice que él y la música latina han sido amigos desde hace mucho tiempo. "Tengo un fuerte vínculo con el jazz latino, probablemente suene gracioso", se ríe. Aprendo que el elemento risible percibido proviene del hecho de que el saxofonista tuvo su primer contacto con los sonidos emotivos y alegres de América del Sur en una etapa incipiente de su desarrollo artístico, y en un lugar geográfica y culturalmente muy diferente en el planeta.

"Cuando era un joven músico viviendo en San Petersburgo, tocaba con personas de Cuba y Brasil", recuerda. Fue básicamente amor a primera exhalación instrumental, y desde entonces se ha enamorado de los sonidos sincopados y relajantes del jazz latino.

Eso fue algunos años después de tener su primera experiencia de interpretaciones musicales en público. "Canté en el coro de la sinagoga cuando tenía unos 10 años". Esta fue una oportunidad bien aprovechada para comenzar a perfeccionar sus habilidades de interpretación y también para introducirlo en la tradición religiosa.

El saxofonista, ahora de 42 años, hizo la transición de Rusia a Israel hace 13 años, aunque ya había encontrado el poderoso escenario global del jazz israelí antes de eso. "Viví en Nueva York durante seis meses y conocí a músicos de jazz israelíes allí. Fue difícil estar en Nueva York pero fue bueno". Sendersky regresó a San Petersburgo, pero eventualmente hizo aliyá y se unió a lo que él llama "una robusta escena de jazz israelí".

Hasta la fecha, su discografía incluye un par de lanzamientos latinos y actúa con frecuencia en este país junto al guitarrista brasileño Marcelo Nami y al renombrado percusionista Joca Perpignan. Perpignan ha sido un pilar en la escena pop y folk israelí durante tres décadas, y ha tocado con varios artistas de primera línea como Arik Einstein, Mati Caspi y Yoni Rechter. Los asistentes al festival podrán ver a Nami y Perpignan en acción el 9 de marzo (7 p.m.) cuando aparezcan como una especie de pareja superdúo.

Sendersky también participó en la edición inaugural del festival del año pasado, cuando se unió a la trompetista, saxofonista y vocalista española Andrea Motis. Ha habido otras sinergias fructíferas de música latina en estas costas. "A través de la serie Hot Jazz [también capitaneada por Ziv Ben], toqué con un maravilloso dúo de Portugal: [la vocalista] Carmen Souza y [el bajista] Theo Pascal".

Ha demostrado ser una colaboración laboral mutuamente beneficiosa a largo plazo. "Tocamos aquí varias veces y nos hicimos amigos. Más tarde me invitaron a Lisboa y grabamos dos álbumes juntos. También actuamos en España".

Fue una experiencia estilística ecléctica. "No es música latinoamericana. Tiene sonidos de Portugal, Senegal y todo tipo de colores. También de Cabo Verde, eso es importante. Carmen Souza es de allí". De hecho, Souza nació en Portugal pero es de ascendencia caboverdiana.

El día de apertura del festival de este año (a las 9 p.m.) presenta un sexteto liderado por la vocalista nacida en Senegal Maria de Barros en un tributo al músico más famoso del archipiélago de la costa de África Occidental: la fallecida cantante Cesario Evora, que se presentó en Israel varias veces antes de su muerte en 2011 a los 70 años.

Al igual que muchos músicos de jazz en las últimas seis o siete décadas, la entrada de Sendersky en el jazz de influencia latina se produjo a través del trabajo revolucionario del saxofonista tenor judío estadounidense Stan Getz, quien se unió al guitarrista brasileño Joao Gilberto en 1963 para grabar su exitoso álbum de material de jazz y bossa nova. Eso fue justo un año después de la propia contribución de Adderley al jazz latino.

Sendersky está completamente preparado para su presentación en el Museo de Tel Aviv. “He estado tocando el disco de Cannonball durante años”, señala. Ha reunido al personal necesario para hacer el trabajo la próxima semana. “Gregory Rivkin es un trompetista fantástico. Se formó académicamente en un conservatorio en París, y también vivió en Nueva York. También puede tocar música clásica, como Wynton Marsalis”. Esa es una comparación bastante halagadora. “Gregory puede tocar cualquier cosa, desde Haydn o Handel hasta [el fallecido icónico trompetista de jazz] Freddie Hubbard, todo a un nivel muy alto”.

Sorprendentemente, Sendersky dice que no abrazó el álbum de Adderley desde el principio. “Es un álbum importante pero no tan importante como Kind of Blue”, declara, haciendo referencia al innovador lanzamiento de 1959 de Miles Davis, el álbum de jazz más vendido de todos los tiempos en el que Adderley participó. “La mayoría de los músicos de jazz están más familiarizados con ese álbum”.

Aun así, Sendersky cree que Adderley demostró su valía, e incluso más, con su proyecto latino de 1962. "La bossa nova es menos común para él; creo que fue una especie de experimento para él. El disco tuvo éxito porque Cannonball era un genio. Podía tocar cualquier cosa y todo. Toca como una mezcla de bebop, swing y otras cosas, junto con los ritmos de bossa nova".

Sendersky dice que el material fuente es tan maravilloso que no sintió la necesidad de jugar con él y agregar su propio equipaje a la lectura. "Tomé los arreglos originales. Hay alegría y tristeza ahí, y música maravillosa que todos necesitamos, especialmente en este momento. No hay necesidad de cambiar nada. Dicen: '¡Si no está roto, no lo arregles!'"

