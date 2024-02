Deborah Lipstadt insta a los judíos de Nueva York a "traer la alegría"

Deborah Lipstadt, la enviada especial contra el antisemitismo del Departamento de Estado, tiene la tarea de monitorear la discriminación contra los judíos en países de todo el mundo.

Pero desde el 7 de octubre, también ha estado prestando atención al antisemitismo más cerca de casa, en su ciudad natal de Nueva York, donde el Departamento de Policía de Nueva York ha documentado un aumento promedio de más del 100% en los crímenes de odio antisemita reportados mensualmente desde la invasión de Hamás a Israel y la guerra subsiguiente.

En los últimos más de cuatro meses, Lipstadt dijo que ha visto a antisemitas en Estados Unidos y en el extranjero inspirarse y alimentarse mutuamente. Le dijo a la semana judía de Nueva York que en la ciudad de Nueva York, donde dio un discurso a un público de cientos el martes por la noche, espera que los judíos no comiencen a ocultar su identidad y "se escondan".

"Creo que vamos a estar bien, pero espero que no cambiemos dramáticamente nuestro estilo de vida", dijo en una entrevista antes de su charla en la sinagoga Central, la gran congregación reformista de Midtown. "Realmente espero que la gente no quite sus mezuzás de afuera de su puerta".

Ella instó al público en Central a “traer la alegría” del judaísmo a sus vidas a pesar del creciente antisemitismo. "Ser judío no es algo que hagas a la defensiva", dijo.

"Tenemos que estar tan impulsados por las atracciones como enfurecidos por los rechazos", agregó, recibiendo aplausos de la multitud.

La enviada especial de Estados Unidos para la Vigilancia y la Lucha contra el Antisemitismo, Deborah Lipstadt, habla durante una rueda de prensa durante una reunión de enviados especiales y coordinadores para la lucha contra el antisemitismo el 30 de enero de 2023 en Berlín. (credit: JOHN MACDOUGALL/Pool via REUTERS)

Embajadora desde 2022

Lipstadt, una reconocida erudita del Holocausto que ha servido en el rol de embajadora desde 2022, ha ayudado a la administración de Biden a combatir el antisemitismo, incluyendo a través de la estrategia de la administración para contrarrestar el antisemitismo, que se implementó el año pasado antes del ataque del 7 de octubre.

Ella le dijo al New York Jewish Week que la administración no había cambiado su enfoque para combatir la discriminación anti-judía desde el ataque, sino que había “intensificado” sus esfuerzos. Semanas después del ataque de Hamas, la administración de Biden se reunió con líderes judíos para discutir un aumento reportado a nivel nacional en el antisemitismo. La Casa Blanca ha priorizado abordar el antisemitismo en los campus en particular y también ha ampliado el personal de Lipstadt.

Lipstadt dijo que el odio se ha convertido en una "calle de doble sentido" entre Estados Unidos y Europa, en gran medida debido a las redes sociales.

"Solía ser que lo que sucedía en Europa de alguna manera migraba a Estados Unidos y ahora estamos viendo que va en ambas direcciones", dijo. También repitió un mensaje que ha estado promoviendo durante meses, antes del 7 de octubre: que el antisemitismo es una amenaza para la democracia.

Ella le dijo a la congregación que los actores malintencionados, particularmente los regímenes autocráticos, están avivando las llamas del antisemitismo para socavar la fe en las democracias, y que "todos los líderes gubernamentales" están de acuerdo con esa evaluación, al igual que los miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.

Cuando los miembros del público creen en las conspiraciones antisemitas que afirman que los judíos controlan las elecciones, los medios o los bancos, han "básicamente renunciado a la democracia", les dijo a la audiencia en la Sinagoga Central, indicando una pérdida de fe en el sistema o que el gobierno no puede garantizar su bienestar.

Dijo que esa tendencia se había hecho más pronunciada desde el 7 de octubre. Destacó el aumento del antisemitismo en las plataformas de redes sociales controladas por el gobierno chino, especulando que promover mensajes antisemitas podría ser una forma de subvertir los intereses estadounidenses.

Comparó los esfuerzos para avivar el antisemitismo a una "cuchara de cocinar para revolver la olla" de la discordia social. Si las personas no se sienten seguras debido a amenazas reales o percibidas, pierden la fe en su sistema de gobierno, les dijo a la congregación.

"Si crees que eres un estado fallido, si piensas que el gobierno no puede protegerte, si crees que están sucediendo cosas terribles, entonces te sientes inestable", dijo.

Lipstadt estaba en Nueva York para una serie de reuniones, incluyendo el miércoles en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia. Antes del viaje a Nueva York, viajó a Alemania para la Conferencia de Seguridad de Múnich y sostuvo reuniones en Londres. Su visita a la Sinagoga Central y conversación con su rabina, Angela Buchdahl, fue copatrocinada por la sinagoga y la Federación UJA de Nueva York.

Durante su visita este mes a Europa, se reunió con representantes de las Naciones Unidas de Estados Unidos y con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, a quien aplaudió por hablar "apasionadamente" sobre los rehenes de Hamas y el antisemitismo. Guterres ha sido criticado por Israel y sus defensores por decir en octubre que el ataque de Hamas "no ocurrió en el vacío", así como por expresar reiteradamente preocupación por las operaciones militares de Israel en Gaza junto con sus condenas a Hamas.

Lipstadt condenó la retórica de otros miembros de la comunidad internacional, sin embargo, diciendo que las recientes declaraciones de la relatora especial de la ONU para los palestinos, Francesca Albanese, eran "indignas de consideración" y "abiertamente antisemitas". Albanese, quien una vez dijo que el "lobby judío" controla Estados Unidos y ha comparado a Israel con la Alemania nazi, dijo este mes que las víctimas del 7 de octubre no fueron atacadas por su judaísmo, sino debido a la "opresión israelí". Las declaraciones provocaron reprimendas públicas de Israel, Estados Unidos, Francia y Alemania.