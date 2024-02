Cómo dejé de preocuparme y acepté el viaje de mi hijo a Israel en guerra

Cuando Gloria Solomon vivía en los suburbios de Londres con su esposo y cuatro hijos, les advertía a sus chicos que no llevaran kipás en las calles.

El autobús escolar judío estaba siendo apedreado varias veces a la semana, y para 2005 el antisemitismo era tan abrumador que ella y su familia decidieron mudarse a Florida. Siempre se sintieron seguros en su nuevo hogar en EE. UU. —hasta el 7 de octubre.

Ahora, ella dice, "nos sentimos más vulnerables aquí que en Israel".

Cuando el hijo menor de Solomon, Noah, de 25 años, les contó a sus padres sobre sus planes de participar en un viaje de Birthright a Israel en enero, la primera respuesta de Solomon fue la ansiedad. Pero luego lo reconsideró.

"Dije, 'Si quieres ir, ve con mi bendición'", recordó.

Durante su viaje de 10 días, los miembros de la delegación Taglit Birthright viajaron de Norte a Sur, hicieron senderismo por Masada, visitaron el Monte Herzl y rezaron en el Muro de las Lamentaciones. (credit: MIRI WEISSMAN)

A pesar de los peligros

A pesar de los peligros aparentes de viajar a un país en guerra, Solomon dijo que tenía fe en que Birthright — el programa que durante 23 años ha traído a más de 850,000 jóvenes judíos a Israel en viajes gratuitos de 10 días — estaba haciendo todo lo necesario para asegurar que sus viajes fueran seguros.

Otros padres de su comunidad en Florida expresaron sus dudas, pero Solomon dijo que ser judío ahora mismo en Londres o Miami es más peligroso que estar en Israel — y que es importante para los judíos de la Diáspora viajar a Israel en este momento difícil en particular.

"Una de las mejores experiencias que tuvo mi hijo fue hacer voluntariado en una granja", dijo Solomon sobre un día que su hijo pasó cosechando frutas que no se habían recogido porque muchos de los trabajadores agrícolas extranjeros de Israel se fueron después del 7 de octubre. "Todos somos grandes amantes de la naturaleza en nuestra familia, y él me dijo con una profunda tristeza que la fruta se estaba pudriendo en el suelo. Dijo que era desgarrador porque no tienen la mano de obra física para recogerla y hacer lo que se necesita. Pude ver cómo eso lo afectó. Me llegó."

Desde el 7 de octubre, unos 500 jóvenes adultos han participado en los viajes grupales gratuitos a Israel de Birthright Israel para judíos elegibles de 18 a 26 años, y se espera la llegada de otros 500 en marzo y abril. Mientras que algunos participantes han tenido que convencer a sus padres para obtener permiso para ir, muchos padres dicen que encuentran alentadora la decisión de sus hijos adultos — y que están viendo cómo regresan de sus experiencias recién motivados e inspirados.

Debra Asher-Zitrin, de 53 años, apoyó a su hija Gillian cuando decidió participar en un viaje de Birthright en enero. Pero la madre de tres, que trabaja como educadora judía enseñando estudios del Holocausto en la sinagoga Kol Ami en White Plains, Nueva York, tuvo que enfrentar serias preocupaciones por parte de sus propios padres. Su madre, una maestra de escuela de 79 años de la ciudad de Nueva York que nunca ha estado en Israel y no tiene lazos con Israel ni relaciones con israelíes, dijo que era una mala idea.

La hija menor de la familia, Adena, de 13 años, también estaba preocupada. Ella estaba en contacto con una amiga de 13 años de Kfar Aza, una de las comunidades israelíes que fue escenario de una masacre el 7 de octubre, y estaba asustada por la idea de que Gillian viajara a Israel.

Asher-Zitrin habló con Gillian sobre sus preocupaciones. Gillian, una joven de 21 años en su último año en Skidmore College, dijo que se sentía incómoda en su propio campus, donde las manifestaciones contra Israel por grupos pro-palestinos la habían dejado desanimada. Eso convenció a Asher-Zitrin, quien apoyó firmemente la decisión de Gillian de volar a Israel.

"Intentamos explicarles a mis padres lo importante que era que se permitiera ir a Gillian ahora mismo", dijo Asher-Zitrin. "Es muy fácil ir a Israel cuando la región es segura. Pero es más importante como judío estadounidense ir ahora cuando Israel no está siendo retratado como el lugar más estable y seguro."

Para abordar las preocupaciones de los padres, Birthright sostuvo una reunión por Zoom con los padres para discutir los protocolos de seguridad. La mayoría de los puntos destacados del tour son los mismos que en los viajes de Birthright durante épocas regulares, incluyendo lugares como Masada, Jerusalén y Tel Aviv, pero los tours ahora excluyen paradas en las Alturas del Golán o cualquier lugar considerado inseguro.

"Me sentí muy cómoda una vez que Birthright explicó la situación", dijo Asher-Zitrin. Ella estuvo en contacto regular con su hija durante todo el viaje y siempre sabía dónde estaba el grupo y qué estaban haciendo. "Gillian me hizo sentir cada vez más cómoda de que esta fue la mejor decisión que tomamos como familia."

Cuando el hijo de 23 años de Zehava Fishman, Alon, dijo que quería participar en un viaje de Birthright en enero, ella se opuso. Zehava, de 50 años, nacida en Israel y que se mudó a Nueva York en 2001, recuerda la sensación de estar bajo ataque de cohetes.

"Tenía 16 años durante la Guerra del Golfo", recordó, "cuando teníamos que correr a las habitaciones seguras y luego sentarnos allí con máscaras durante horas. No es bueno. No quería que él experimentara eso."

Pero el padre de Alon, Zalman (Eugenio) Fishman, sentía de manera diferente.

"En el momento en que ocurrió esa tragedia —no puedo hablar mucho de eso porque me pongo muy emocional—, le dije a mi hijo que si fuera él, estaría allí no mañana sino ayer", dijo Zalman, de 51 años, hijo de un sobreviviente del Holocausto. "Hay tanto que puedes hacer con tu corazón y tu alma, para sanar a los heridos, para hablar con ellos."

Finalmente, él convenció a su esposa de apoyar la decisión de Alon. No fue hasta que Alon regresó de su viaje, recién energizado sobre Israel y su identidad judía, que quedó claro para sus padres que habían tomado la decisión correcta al apoyar el viaje.

"Veo mucha diferencia en el comportamiento y la relación de Alon con el judaísmo desde que regresó", dijo Zalman, señalando que Alon ha comenzado a ir con su padre a la sinagoga los viernes por la noche.

"Regresó más conectado judaicamente", observó su madre.

Muchos participantes de Birthright dicen que los elementos de sus viajes conectados con la situación actual de Israel son lo que han encontrado más significativo y edificante. Además de las actividades típicas del viaje como el senderismo, visitar sitios históricos y nadar en el Mar Muerto, los grupos están reuniéndose con familias de los rehenes de Israel, hablando con personas afectadas por la guerra y voluntariado en el rescate de alimentos.

"El viaje fue increíble", dijo Gillian Zitrin. "Me encantó experimentar la cultura israelí — la comida, el Kotel, hablar con israelíes".

Su madre notó cómo Gillian regresó de su viaje recién motivada para defender a Israel en el campus.

"Para Gillian, ir a Israel con Birthright la ha empoderado completamente y la ha ayudado a comunicarse con personas que no están informadas sobre la historia del Estado de Israel", dijo Asher-Zitrin. "Siente que ahora puede tener diálogos con personas del otro lado de una manera más concreta y menos emocional".

Salomón dijo que su hijo Noah ya ha regresado y está haciendo preparativos para otro viaje a Israel.

"Cada persona que conozco que fue, regresó solo con experiencias positivas y disfrutó de todo el encuentro", dijo Zehava Fishman. "Recomiendo a todos ir. Hay tanto que ver en Israel y tenemos un país maravilloso."

Esta historia fue patrocinada y producida en asociación con Birthright Israel, que tiene como objetivo dar a cada joven adulto judío en el mundo la oportunidad de visitar Israel en un viaje educativo. Este artículo fue producido por el equipo de contenido nativo de JTA.