"Tú matas musulmanes": Hombre judío acosado en el transporte de Londres

Un pasajero visiblemente judío viajaba en un tren del Metro de Londres el miércoles cuando fue confrontado por un hombre que lo acusó de matar musulmanes, de acuerdo con el material compartido por la Campaña Contra el Antisemitismo (CAA por sus siglas en inglés).

El material de la CAA muestra a un joven soplando humo agresivamente hacia el pasajero judío antes de sentarse frente a él. El anuncio que se puede escuchar en el video indicaba que ambos se dirigían en dirección a Edgeware, una zona del norte de Londres con una importante comunidad judía.

We have been made aware that last night on the London Underground, an identifiably Jewish man noticed a fellow passenger staring aggressively at him. The passenger then began blowing the vapour from his e-cigarette in his direction. After a few minutes, the man started… pic.twitter.com/BEzU0orrpg