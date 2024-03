Estudiantes judíos huyen de una multitud enfurecida que arroja jugo y rompe panfletos

Estudiantes judíos de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, tuvieron que huir temiendo por su seguridad después de que su bandera israelí fuera salpicada con zumo rojo y sus octavillas arrancadas por una multitud de decenas de personas mientras estaban sentados en un puesto de información el miércoles, según declaró uno de los estudiantes a The Jerusalem Post.

Rojin-Sena Cantay, estudiante de tercer curso de Relaciones Internacionales, estaba en una mesa en nombre del Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis (CAMERA) Reino Unido con otros seis estudiantes cuando empezó a congregarse una gran multitud poco después del mediodía. Cantay dijo que el puesto había sido aprobado por la universidad.

"Era un ambiente muy violento y abusivo; no estábamos protegidos en absoluto", dijo Cantay.

Se produjo un acalorado debate entre los estudiantes sobre los derechos de los palestinos, la legitimidad de las operaciones de las FDI en la guerra entre Israel y Hamás y el derecho de los judíos a tener un Estado en Levante.

Los estudiantes judíos son agentes israelíes

Cantay alegó que miembros de la multitud habían dicho que los estudiantes eran agentes israelíes a causa de los panfletos de CAMERA on Campus. También habrían dicho que "los judíos son la razón de que Oriente Próximo esté desordenado" y "los judíos no pertenecen a Israel, pertenecen a Europa".

"Los estudiantes cuestionaban y desmenuzaban a nuestras familias, exigiendo saber de dónde eran sus padres y abuelos", dijo Cantay, "para deslegitimarnos como judíos y nuestra conexión con Israel".

Una mujer se enfureció por los comentarios sobre el trato que reciben los LGBTQ+ en el mundo musulmán y porque la multitud estaba siendo intimidante. Acusó a los estudiantes judíos de acercarse a hacer comentarios islamófobos.

"¿Sabéis lo violento que es para vosotros sentaros aquí con esa bandera?", dijo una estudiante.

Cantay dijo que arrojaron zumo rojo sobre su bandera israelí, lo que supuso que era para pintarla y que pareciera sangre, pero el líquido salpicó también a los estudiantes judíos.

La seguridad de la universidad "lo vigilaba, así que era una actividad delictiva que la seguridad vigilaba. Se negaron a llamar a la policía. Nos dijeron que no se estaba haciendo nada ilegal, aunque nos estaban tirando cosas. Rompieron nuestros folletos", dijo Cantay.

CAMERA UK afirmó en un comunicado que los estudiantes tuvieron que huir del campus en taxis proporcionados por la universidad, preocupados por su seguridad física.

La respuesta de la Universidad de Exeter

Un portavoz de la Universidad de Exeter dijo a The Post el viernes que "la seguridad de la Universidad estuvo presente en todo momento, y miembros de la policía, que estaban presentes en la Universidad como parte de una reunión separada, visitaron el puesto antes de que ocurriera el incidente".

Cantay afirmó que "no volveremos al campus en mucho tiempo, porque no nos sentimos protegidos, nos sentimos inseguros, tienen nuestras fotos, la multitud era enorme, y si la seguridad no pudo protegernos cuando estaban justo a nuestro lado, ¿cómo van a garantizar que van a protegernos cuando no estén a nuestro lado?". Una mujer ondea una bandera palestina mientras un piquete de ''Health Workers for a Free Palestine'' se manifiesta contra la empresa de software Palantir Technologies UK bloqueando el acceso a sus oficinas, en Londres, Gran Bretaña, el 21 de diciembre de 2023. (credit: REUTERS/Isabel Infantes)

La estudiante dijo que se había reunido con la universidad el jueves y que ésta no había asumido la responsabilidad del suceso y no había hecho ninguna declaración sobre la protección del alumnado judío.

La Universidad de Exeter dijo que estaba investigando los informes sobre el incidente y que se estaba reuniendo con los estudiantes para asegurarse de que recibían el apoyo adecuado.

"Como parte de nuestra investigación, revisaremos todas las imágenes de CCTV disponibles", dijo el portavoz de la universidad. "El bienestar y la seguridad de todos nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad. La Universidad tiene claro que no hay absolutamente ningún lugar o justificación para ningún caso de discriminación, odio o acoso, y estamos comprometidos a garantizar que nuestros campus sean seguros y acogedores para todos dentro de nuestra comunidad."

La universidad dice que cualquiera que haya sufrido este tipo de discriminación o acoso debe denunciarlo a la administración.

CAMERA UK dijo que la intimidación que se había producido en la Universidad de Exeter era la culminación de muchos factores, de los cuales la desinformación y la propaganda cultivadas por el profesorado y el personal de la universidad habían sido integrales en la creación de odio hacia Israel y los judíos.

Estas condiciones alimentaron "la persecución de estudiantes judíos y sionistas con el objetivo de silenciarlos y negarles la libertad de identificarse como estudiantes judíos y sionistas, tanto en el campus como en la sociedad británica en general", declaró Christina Jones, asociada de comunicaciones de CAMERA UK.