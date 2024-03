Denver: Un nuevo restaurante de carnes llega a Jerusalén - reseña

Divulgación completa: Comí en Denver justo después de que abriera y no tuve una gran experiencia. Nunca me trajeron las ensaladas que se supone que vienen con la comida, y la bandeja de carne que me trajeron estaba un poco pasada de cocción, a pesar de que el personal no me preguntó cómo quería la carne hecha.

Estaba decepcionada y llamé al dueño Yaron para decirle.

Él insistió en que volviera y probara el restaurante nuevamente, lo cual me alegró hacer. También muestra su compromiso de hacerlo bien.

La segunda es la vencida: Comiendo en el restaurante de carnes Denver

Esta vez, las ensaladas se sirvieron inmediatamente con focaccia recién horneada, y todas las ensaladas estaban frescas y deliciosas, con una tehina especialmente buena y una ensalada de pimientos rojos asados que disfruté especialmente. Las ensaladas incluyen chips crujientes muy bien hechos que eran bastante adictivos, así como arroz y frijoles.

Las ensaladas cuestan NIS 20 cuando se piden con un plato principal, y NIS 65 sin un plato principal, una gran opción para vegetarianos.

El gerente Aharon insistió en que probáramos algunos de los nuevos aperitivos que se ofrecen. El coliflor al horno (NIS 42) no estaba nada grasosa, y el carpaccio de res (NIS 49) estaba muy bien condimentado.

Aharon sugirió que pidiéramos unos filetes que maduran en un refrigerador en la entrada del restaurante. Mi hijo eligió un filete de entrecôte de 300 gramos (NIS 238), y yo pedí el filete mignon de 250 gramos (NIS 195), que se sirvió en tres medallones.

"Pidamos el filete poco hecho, mamá", me dijo Netanel.

Por supuesto, no le hice caso y lo pedí en término medio poco hecho, y estaba un poco pasado. Es bastante molesto cuando tu hijo resulta tener razón.

Los shipudim (brochetas) se veían todas muy bien y un corte por encima de la comida típica de "shipudia". Los precios van desde NIS 51 por una "brocheta regular" como pechuga de pollo o parguit hasta NIS 85 por entrecôte o filete.

Denver es donde solía estar Medita, que era uno de mis restaurantes favoritos. El ambiente en Denver es el mismo, con un buen espacio entre las mesas, y la música se escuchaba a un volumen moderado.

Aharon dijo que hay un DJ dos noches a la semana y a veces incluso una banda de jazz.

También hay un menú de tapas, que parece interesante, con asientos en la barra. El menú de tapas incluye ceviche de pescado con alioli de albahaca (NIS 69), alitas de pollo fritas en salsa agridulce (NIS 59), y bruschetta de asado con salsa de chipotle (NIS 65). Es una gran solución si quieres una comida ligera o un aperitivo junto con un cóctel.

Incluso hay un menú infantil de hamburguesa, schnitzel y una bebida (NIS 65), y un almuerzo de negocios con varias opciones por NIS 95.

También hay una sala privada que estaba organizando una fiesta de cumpleaños la noche que visitamos. En general, una adición bienvenida al vecindario de Baka-Talpiot.

Denver

Beit Hanatziv

101 Hebron Road

Horario: De domingo a jueves, de 12:00 a 23:00 hs.

Teléfono: 072-334-0547

Kashrut: Mehadrin

El escritor fue invitado del restaurante.