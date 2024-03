El Día Después: Las conversaciones que podrían dar forma al futuro de Israel

El 7 de octubre, Hamas no solo buscaba asesinar israelíes, sino "matar el sueño israelí", según Ranan Hartman, fundador y CEO del Colegio Académico Ono.

"Hamas quería asegurarse de que los israelíes se despertaran por la noche sudando y con miedo", explicó Hartman. "Una sociedad con miedo se cierra a sí misma y no se permite florecer.

"No puedes cerrar tu corazón y seguir siendo la nación de startups", continuó. "No puedes cerrar tu corazón y seguir siendo una sociedad multicultural próspera. Debemos educarnos y decirnos a nosotros mismos que Hamas no puede ganar, no puede acabar con el sueño israelí.

"Si permitimos que Hamas gane al cerrar uno de esos elementos, entonces habremos perdido la guerra."

Hartman se sentó para una entrevista exclusiva con The Jerusalem Post en anticipación al lanzamiento de la iniciativa "Rincón de Conversación" de su escuela. Esta innovadora serie, alojada en el sitio web y canales sociales de The Post, incluirá nueve debates centrados en las consecuencias de la guerra entre Israel y Hamas, titulada de manera adecuada "El Día Después". Las conversaciones explorarán temas críticos que abarcan la religión, la economía, la educación y el antisemitismo, proporcionando un análisis completo e informativo.

Hartman dijo que las discusiones se lanzaron este mes porque el día después es hoy.

"En este momento, tenemos que pensar claramente en cómo queremos gestionar nuestros asuntos el día siguiente", explicó Hartman. "Somos lo suficientemente maduros y fuertes para pensar con claridad cómo gestionar los asuntos en áreas cruciales de seguridad, educación multicultural y la relación entre Israel y la diáspora. Pero tenemos que formular la estrategia hoy".

Una nación en trauma

Navegar este desafío se complica aún más por el estado actual de trauma en Israel.

Además del Rincón de Conversación, Hartman resaltó el reciente establecimiento por parte de Ono de un centro de tratamiento de trauma. Esta instalación tiene como objetivo capacitar a terapeutas en el tratamiento del trauma, participar en investigaciones sobre el trauma y desplegar clínicas móviles para ayudar a los israelíes que lidian con el trauma en diversas comunidades de todo el país.

El sello distintivo de ambos proyectos es el multiculturalismo, una base del Colegio Académico Ono, donde judíos de todos los tipos y árabes aprenden juntos.

"La única forma de abordar un problema no es venir con tus creencias y pensar que al final del día, el resultado será lo que pensabas inicialmente", dijo Hartman. "Se trata de escuchar, hablar y experimentar con diferentes expertos y crear una realidad mejor que la que tenemos hoy."

Dijo que la educación en todo Israel debe incluir diferentes segmentos de la sociedad hablando, escuchándose y escuchando a los judíos en la Diáspora.

Hartman dijo: "La academia debería ser el lugar donde todos los segmentos de la sociedad israelí dejen sus hogares y se sientan seguros en un nuevo hogar multicultural."

El primer Rincón de Conversación tuvo lugar el miércoles 17 de enero y se puede encontrar en línea en www.jpost.com/conversationcorner o en la página de Facebook de Jerusalem Post.

Este artículo está escrito en cooperación con el Colegio Académico Ono.