Glazer profanó la memoria de millones de judíos - Opinión

Como miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas durante 43 años y ganador de dos premios Oscar, me sorprendió escuchar a Jonathan Glazer subir a aceptar su Oscar el 10 de marzo ante decenas de millones de personas alrededor del mundo, y deliberadamente denigrar a su propio pueblo y la patria judía, Israel.

Glazer estaba aceptando su premio por "The Zone of Interest", una película sobre el Comandante Nazi Rudolf Höss y su familia que vivían justo al lado del campo de concentración de Auschwitz, donde millones fueron asesinados, incluyendo a niños pequeños y miembros de mi propia familia.

Glazer siguió diciendo: "En este momento, estamos aquí como hombres que rechazan su judaísmo y el Holocausto siendo secuestrado por una ocupación que ha llevado a conflictos para tantas personas inocentes". Continuó: "Ya sea las victimas del 7 de octubre en Israel o el ataque continuo en Gaza..."

Lo primero que me vino a la mente después de escuchar eso fueron los comentarios que hizo Oliver Stone en 2010, durante una conferencia de prensa para su entonces nuevo documental. "Hitler", dijo, "es un chivo expiatorio fácil a lo largo de la historia y se ha utilizado de manera barata. Él es el producto de una serie de acciones. Es causa y efecto". El objetivo de Stone en su documental era volver a examinar la Segunda Guerra Mundial en un intento de poner a Hitler en contexto.

Como dije entonces, colocar a Hitler en contexto es como colocar al cáncer en contexto en lugar de darse cuenta de lo que realmente es el cáncer: una enfermedad horrible y mortal. Profanamos la memoria de los millones de personas asesinadas cuando intentamos poner en contexto a su arquitecto, explicando cómo los seres humanos podrían acompañar a los niños a una cámara de gas.

Una escena de ''La zona de interés'' (credit: Courtesy of A24)

Hamas son los nazis del siglo XXI

Que no quepa la menor duda. Hamas no es menos que los nazis del siglo XXI. Su objetivo final siempre será la eliminación total de los judíos, no solo en Israel, sino también en todo el mundo. No hay contexto para quemar bebés, violar mujeres, matar padres e hijos frente a los demás y tomar rehenes.

Como los Aliados de la Segunda Guerra Mundial, no tenemos otra alternativa que eliminar completamente a estos terroristas. No olvidemos que Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y Canadá, al haber devorado las fuerzas armadas de Hitler, destruyeron el sistema ferroviario de Berlín, numerosas iglesias, dejaron sin hogar a 450,000 berlinenses y causaron la muerte de decenas de miles, porque sabían que estaban lidiando con un líder que no buscaba otra cosa que la destrucción de la civilización occidental. Ese es precisamente el caso hoy en día con los líderes de Hamás, Hezbolá, los hutíes e Irán.

Como advirtió Simon Wiesenthal al mundo, cuidado, "La libertad no es un regalo del cielo, es algo por lo que debemos luchar cada día".

El escritor es copresidente del Museo de la Tolerancia de Jerusalén y el fundador y decano emérito del Centro Simon Wiesenthal. Es el único rabino que es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y ganador de dos premios de la academia en la división de documentales.