Stan Fischler es uno de los mejores escritores de hockey del mundo. Ahora vive en Israel

"Llamo al Golán el 'Montana judío'", dice Stan Fischler, de 91 años, con entusiasmo irónico. "Tenemos de todo, tenemos un cielo grande, tenemos montañas y tenemos ganado por todas partes".

Fischler, conocido como "The Hockey Maven", uno de los escritores, locutores e historiadores más aclamados del deporte, es un nombre conocido entre los aficionados al hockey de América del Norte. Creciendo en la loca por el hockey Chicago, estaba familiarizado con sus libros y artículos. Su biografía muy consultada del gran jugador de hockey Gordie Howe adornó mi estantería durante muchos años.

Los aficionados al hockey acostumbrados a la elocuencia de Fischler al describir una gran parada del portero o un lanzamiento preciso que va a la red pueden encontrar surrealista su fervor al describir la belleza del norte de Israel, pero es auténtico.

En 2019, Fischler recogió sus cosas y se mudó de Nueva York al Kibutz El-Rom en los Altos del Golán del norte, donde vive junto a su hijo Simon Fischler, su nuera Lilach, tres nietos y varios perros.

Hablando a través de Zoom desde su casa en El-Rom, Stan Fischler, con una barba blanca recortada, parece mucho más joven que su edad.

Stan Fischler con su nieto Ariel. (credit: Courtesy Stan Fischler)

Nacido en Brooklyn en 1932, él sitúa su interés por el hockey en una tarde de domingo en 1939, cuando su padre llevó al pequeño Stan de siete años a ver Blancanieves y los Siete Enanitos en el Teatro Globe en Broadway.

Al salir del metro en una calle lluviosa y ventosa, el Sr. Fischler, sin paraguas, decidió en lugar de cruzar la calle hacia el Teatro Globe llevar al joven Stan a su primer partido de hockey en el Madison Square Garden, que resultó estar en la misma acera que el metro. La decepción del niño por perderse Blancanieves y los Siete Enanitos pronto se convirtió en alegría al quedar cautivado por la acción rápida del hockey. Quedó enganchado.

Después de graduarse de Brooklyn College, Stan Fischler se convirtió en el asistente de relaciones públicas de los New York Rangers de la Liga Nacional de Hockey, escribió para el Brooklyn Eagle y más tarde para el New York Journal-American desde 1955 hasta 1966, cubriendo campos tan dispares como deportes, política y espectáculos. Su primer libro de hockey sobre la superestrella de los Detroit Red Wings, Gordie Howe, se publicó en 1967, y desde entonces ha escrito o coescrito cerca de 100 libros sobre hockey y béisbol, además de dos libros sobre el sistema de metro de la ciudad de Nueva York.

Su trabajo más reciente, Tales of Brooklyn, describe cómo fue crecer en Brooklyn durante la Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

Fischler ingresó al mundo de la transmisión deportiva en 1973 con los New England Whalers de la World Hockey Association. Dos años después, se unió a lo que hoy conocemos como MSG/MSG+. Esta relación duró más de 40 años y cubrió a los tres equipos de la NHL en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, incluidos los New York Rangers, New York Islanders y New Jersey Devils.

¿Cómo terminó Fischler, un pilar de los deportes de Nueva York que ha cubierto hockey durante más de 50 años, en Israel?

En 1967, después de la Guerra de los Seis Días, visitó Israel por primera vez y la impresión que tuvo fue positiva.

"Comencé a pensar vagamente en mudarme a Israel", dice. "En ese momento no eran pensamientos serios porque estaba inmerso en mi trabajo periodístico. Podrías llamarme sionista moderado".

Un año después, se casó con Shirley Walton, quien se convirtió en una destacada escritora de hockey y coescribió más de 20 libros con su esposo. Tienen dos hijos, Ben y Simon. En junio de 1993, a Simon le diagnosticaron miocardiopatía y se sometió a un trasplante de corazón. Cinco años después, en 1998, Fischler llevó a Simon a Israel para mostrarle el país. "Terminó amándolo", dice de su hijo.

Simon regresó a Israel al año siguiente para estudiar en el Instituto de Estudios Judíos de la Unión Mundial en Arad (WUJS), que, según su padre, "solidificó su amor por Israel". Regresó a Israel después de graduarse de la universidad, se convirtió en profesor de inglés, se casó con Lilach y se mudó a los Altos del Golán hace una década.

Fischler padre seguía profundamente inmerso en su trabajo de hockey en Estados Unidos, trabajando en la televisión y escribiendo libros.

"No tenía absolutamente ninguna intención de irme. Pero a medida que envejecía, me di cuenta de que mis días en la televisión estaban contados. Pero para ese entonces, Simon se había mudado aquí. Y cuando Simon se mudó aquí, mi esposa venía de visita, y le encantaba".

Fischler y Shirley, quienes se habían jubilado, construyeron un anexo al lado de la casa de su hijo y nuera en el Golán y decidieron vivir en Israel permanentemente. Pero no fue así. En un viaje a Israel, Shirley descubrió que su cáncer de mama anterior había regresado. Ella falleció en mayo de 2014.

Fischler continuó trabajando durante varios años más antes de su aliá en 2019. Él dice que dejar Nueva York después de pasar 87 años en la ciudad no fue difícil porque "había hecho todo lo que quería hacer. ¿Cuántas veces puedo disfrutar de viajar en el metro?" se ríe.

"Amo a Israel. No sabía cuánto lo amaría".

Él admite fácilmente, sin embargo, que hay cosas que no le gustan de ello.

"Cuando estás aquí arriba en el Golán, es como estar en el tercer mundo. Los baches no se arreglan, y el correo llega dos veces por semana." La distancia desde su casa al aeropuerto también es motivo de cierta angustia. "El otro día, mi hijo voló a Nueva York. ¡Qué lata llegar al aeropuerto!" No le gusta el limitado transporte público, que según él no llega lo suficientemente seguido a El-Rom.

Por otro lado, Fischler dice: "Hay muchas cosas que me gustan. ¡El aire es simplemente genial! Cuando era niño, mis padres solían mandarme a un campamento de verano, y siempre me maravillaba cuando llegaba a Sussex, Nueva Jersey. El aire era diferente". Disfruta del aire del Golán y de la amable actitud de sus vecinos. "Me gusta la convivencia", agrega. "La gente dice 'Shalom'".

El mayor arrepentimiento de Fischler es no haber dominado nunca el hebreo. Estudió hebreo de un libro cuando llegó por primera vez pero no asistió a las clases de ulpan en Katzrin.

"Puedo entender y puedo decir algunas palabras y frases como 'Labriut' y 'Ma koreh?' pero no puedo hablar. Hay vecinos que hablan inglés, y me arreglo, pero no estoy feliz [con ello]."

Para algunos, retirarse a Israel significa dejar de trabajar, pero Fischler todavía ve hockey y sigue escribiendo al respecto.

Escribe artículos históricos semanales para nhl.com que aparecen todos los miércoles, y características regulares para The Hockey News sobre los New York Rangers, los New Jersey Devils y los New York Islanders, enorgulleciéndose de los ingeniosos titulares que escribe para sus artículos.

Fischler pronto lanzará un podcast de hockey. Dice que su apretada agenda lo mantiene ocupado, y cuando el clima lo permite, pasea en bicicleta por el kibutz, lee y da paseos con los perros de la familia.

¿Cuáles son sus pensamientos sobre la situación actual?

“No estoy contento con la guerra, aunque es necesaria, por supuesto”, dice. “Si no hubiera una guerra en curso, este sería un lugar tranquilo y agradable. Hemos tenido mucha suerte. Solo hemos tenido dos o tres ocasiones en las que hubo sirenas, pero no pasó nada. Hemos tenido suerte.”

Fischler cumplirá 92 años este mes. En las mañanas después de los juegos de los Rangers, Islanders o Devils, se levanta entre las 5 y las 6 a. m., revisa puntajes y videos, y luego escribe y presenta sus historias. Las oraciones diarias son a las 8 a. m., y vuelve a escribir tres horas después. El secreto de su longevidad viene, en parte, de su entusiasmo.

"En cierto sentido, soy un niño de 14 años de corazón que anima a los Maple Leafs de 1946-47 a ganar cada juego. Parte del entusiasmo viene de mi papá, quien era una persona enérgica y animada que siempre subía corriendo nuestras dos escaleras hasta nuestro apartamento en el tercer piso. Además, la mayor parte de mi vida he trabajado con personas más jóvenes.

"Hace un año, vi un juego de Rangers-Islanders junto a mi hijo mayor, Ben, y emocionalmente podría haber sido el mismo niño que salió de la Sinagoga Sha'arei Zedek en Brooklyn en abril de 1945 y acababa de hacer su bar mitzvá”. Recordando ese día especial, agrega su posdata de hockey: "Mi primer movimiento al salir de la sinagoga fue correr por la Avenida Kingston hasta la tienda de dulces y enterarme del resultado de la noche anterior en los playoffs, Leafs vs Detroit.

"PD, ¡ganamos!"

Stan Fischler De Nueva York al Kibutz El-Rom, 2019