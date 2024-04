Protestantes del Día de la Tierra en NYC a Hamas: '¡Ataque, ataque a Tel Aviv!'

Los manifestantes pro-palestinos pidieron a Hamas atacar Tel Aviv y mostraron carteles pro-terroristas en una manifestación del Día de la Tierra en Nueva York el sábado.

"Abu Ubaida, nuestro amado", coreaba la multitud liderada por el organizador de Within Our Lifetime (WOL), Abdullah Akl. "¡Ataque, ataque a Tel Aviv!"

El cántico hace eco a los lemas utilizados durante la primera Guerra del Golfo, instando al entonces líder de Irak a atacar Tel Aviv con misiles Scud.

La líder de WOL, Nerdeen Kiswani, explicó a los seguidores en las protestas que las organizaciones terroristas gazatíes habían mencionado específicamente las manifestaciones de los simpatizantes en la ciudad de Nueva York.

"Ellos están liderando la lucha por la libertad", dijo Kiswani. "Lo menos que podemos hacer es elevar esta lucha y llevar su mensaje al mundo".

En los videos publicados de la protesta por WOL, se pueden ver carteles en el parque Zucotti y en las demostraciones del ayuntamiento proclamando "victoria para la resistencia palestina", y una pancarta elogiando al secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ahmad Sa'adat. Otra pancarta pedía resistencia "por cualquier medio necesario." Manifestantes participan en una concentración a favor de Palestina en Nueva York, Estados Unidos, 18 de mayo de 2018. (credit: REUTERS/BRENDAN MCDERMID)

"Solo hay una solución, revolución Intifada", dijo Akl en otro cántico que lideró.

Antes en el día, se puede escuchar a los manifestantes cantando "¡Viva la Intifada!".

Intifada, intifada! Today, on Land Day, we commemorate the sixth anniversary of the start of The Great March of Return! Still outside City Hall pic.twitter.com/hE039259Qy