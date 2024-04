Activista propalestino con cartel comparando a Netanyahu con Hitler interrogado en Londres

La policía británica liberó a un activista pro Palestina con carteles de Hitler después de 10 minutos, quien luego regresó a la protesta, informó GB News el viernes.

El medio de comunicación británico informó que el activista fue encontrado "cargando carteles de Hitler en el maletero de su coche y fue detenido por la policía antes de ser liberado y permitido unirse a la multitud solo 10 minutos después".

These photos of placards are being shared online. We believe they were taken during a proactive vehicle stop by officers near the march start point.As a result, we don’t believe they have been distributed. Should they be displayed in the crowd, action will be taken. https://t.co/UOBSwNCFxD