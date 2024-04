El Festival Anual de Teatro Infantil Internacional llega a Haifa en Pesaj

Niños de todas las edades acudirán en masa a Haifa esta Pascua para disfrutar del Festival Internacional de Teatro Infantil anual de la ciudad.

Dirigido por Roy Segev, el festival incluye una variada gama de actuaciones orientadas a la familia. Desde actuaciones bastante sencillas como "Chicle", en la que Miriam Novoplansky interpreta el papel de una maestra gruñona que intenta deshacerse de la sustancia pegajosa en su salón de clases (Hakaron Theater), hasta "Hans Christian Andersen - Príncipe de las historias". Esta es una actuación basada en la música en la que miembros de la Orquesta Filarmónica de Israel actúan en el escenario mientras los niños son introducidos a las icónicas historias escritas por el escritor danés (Teatro Nacional de la Juventud de Sami Levi).

Cinco actuaciones originales fueron elegidas para este festival de entre 150 propuestas recibidas. Estos espectáculos disfrutarán de su estreno mundial esta Pascua y participarán en la competencia anual por el codiciado título de Mejor Actuación Orientada a los Niños.

"Uno de mis objetivos como director es que las presentaciones producidas sigan viviendo después de que termine el festival," dijo Segev a The Jerusalem Post. Señaló la naturaleza "poética e íntima" de Matan en Tierras como las que no existen. Dirigida por Itzik Weingarten, la presentación incluye los poemas de Naomi Shemer musicalizados por Shlomo Gronich dentro de una historia marco sobre un niño que anhela a un padre ausente.

"Esta presentación trata sobre la tristeza," explicó Segev, señalando que la mayoría de los grupos de teatro evitarían tratar con el dolor o la pérdida durante una guerra en curso.

GUM (credit: GERARD ALLON)

Segev es ayudado por otros dos directores artísticos, Gibson Bar-El y Yinon Tzafrir (cofundadores del grupo teatral Orto-Da), quienes supervisan el programa de teatro al aire libre dentro de este festival.

"La calle permite la creación de acciones audaces," dijo Bar-El a The Post, "ya que su relación con el público es diferente. Los actores en el escenario saben que el público ya tomó sus asientos, pero en una actuación callejera, los miembros del público siempre pueden simplemente alejarse."

Ventajas del teatro callejero

Bar-El señaló las muchas ventajas de las actuaciones de teatro callejero en este contexto.

"Son sin palabras", sugirió, haciéndolos una elección ideal para una ciudad multilingüe como Haifa, que cuenta con hablantes de árabe, hebreo y ruso. "Cuando los actores ofrecen un trabajo físico y sin palabras en el escenario, amplían la imaginación del público", agregó, "esto nos permite sentir nuestra propia libertad interior como espectadores.

"Nosotros definimos la calle", señaló, "no nos define a nosotros. Nunca debemos renunciar a esta autenticidad, a la reunión compartida de creadores y miembros del público que conduce a un momento de gracia. Una cultivación del espíritu humano que nos ofrece vivir con esperanza".

Bar-El también elogió a un invitado especial recurrente, el alcalde de Haifa, Yona Lahav.

'MATAN EN TIERRAS COMO NO EXISTEN'. (credit: GERARD ALLON)

"A este festival le tiene mucho cariño", dijo Bar-El. "Él lo visita todos los años para disfrutar de las actuaciones de teatro callejero".

En contraste con las actuaciones teatrales para invitados y las producciones específicas del festival, que requieren un boleto pagado, todas las funciones de teatro callejero son gratuitas.

Esto permite a las familias una oportunidad única de ver algunos de los mejores talentos mundiales en teatro callejero hoy en día sin necesidad de pagar nada.

En gran parte, gracias al trabajo realizado por Bar-El y Tzafrir, troupes internacionales y artistas invitados han decidido venir a Haifa desde Austria, Australia, España y otros países, a pesar de la guerra y su efecto helador en las relaciones culturales entre Israel y el mundo.

"Mi única esperanza para el festival de este año", dijo Segev al Post, "es que sirva como una isla de tranquilidad durante solo algunas horas".

Viviendo en Israel desde 1990, el director de teatro del hogar entrenado en San Petersburgo del Teatro Elkarma, Semion Gulko, dominó el árabe hablado y dirigió "La pequeña bruja", una de las pocas actuaciones en árabe incluidas en el festival de este año.

Los hablantes de hebreo están cordialmente invitados a asistir al espectáculo, dijo Gulko, ya que "este es un espectáculo para niños. Realmente no hay necesidad de subtítulos".

Con 300 actuaciones al año, el Teatro Elkarma (Beit HaGefen) es un importante componente del tejido de grupos teatrales árabes actualmente activos en casi todas las principales ciudades árabes del país.

Nazaret tiene el Teatro AlKhial (The Bunny, The Golden Egg) y el Fringe Ensemble (Rhino and Giraffe), Tamra tiene el Teatro El-Ayn, y Sakhnin tiene el Teatro Al-Jawal. Casi todos ofrecen una variedad de espectáculos teatrales orientados a niños.

"No hay diferencia entre un niño judío y un niño árabe en cómo responden a una actuación", dijo Gulko al Post. "Cuando una representación teatral lleva a un niño a su mundo interior, responde de todo corazón."

El 34º Festival Internacional de Teatro Infantil de Haifa se llevará a cabo en el Teatro de Haifa del 24 al 26 de abril. El precio de las entradas para las representaciones teatrales es de NIS 59-75. Las familias evacuadas del Norte y del Sur tienen derecho a recibir entradas gratis previa organización.

Todas las representaciones teatrales al aire libre realizadas durante el festival son gratuitas. Estas incluyen el Teatro Austriaco Irrwisch con la obra Grannies (escenario 5, miércoles a jueves a las 12 del mediodía, 1:45 p.m. y 3:35 p.m., con una última función el viernes a las 12:30 p.m.) y el artista australiano de zancos Adam Read que interpretará Parasomania (Escenario 5, miércoles a jueves a las 11:10 a.m., 12:45 p.m. y 3:15 p.m. El viernes a las 10:15 a.m. y 11:35 a.m.), ambos espectáculos tienen una duración de 30 minutos.

Matan en tierras como las que no existen se presentará en la Etapa 2, miércoles a las 10 a.m., mediodía, 2:30 p.m. Jueves a las 10 a.m., mediodía, 2:30 p.m., 4:30 p.m. La pequeña bruja se ofrecerá en Beit HaGefen (2 calle HaGefen) el miércoles a las 5 p.m. Chicle se ofrecerá en la Sala de las Maravillas el miércoles a las 10 a.m., mediodía, 2:30 p.m. con la última función ofrecida el jueves a las 4:30 p.m. Hans Christian Andersen, Príncipe de las Historias, se ofrecerá en el escenario principal del Teatro de Haifa el jueves a las 5:30 p.m.

04-8600500

www.haifakids.co.il