Comunidades de la diáspora judía aumentan la seguridad después de los ataques de Irán

Muchas comunidades de la diáspora judía han incrementado su nivel de alerta de seguridad en respuesta a los ataques con drones y misiles iraníes del sábado en Israel.

La Conferencia de Rabíes Europeos explicó que las comunidades judías en Europa estaban aumentando su nivel de preparación dado el historial de los proxies iraníes atacando objetivos judíos en todo el mundo.

"Estamos monitoreando de cerca el ataque iraní a Israel y sus implicaciones para la seguridad de los judíos en la diáspora", dijo el presidente de la conferencia, el Rabino Pinchas Goldschmidt. "Estamos en contacto con todos los líderes de las comunidades judías y los funcionarios de seguridad en todo el continente. Insto a todos los judíos en Europa a permanecer vigilantes en las instituciones comunitarias y a actuar de manera responsable en la esfera pública."

El Community Security Trust con sede en el Reino Unido dijo que no había advertencias específicas sobre ataques a instituciones judías, pero que había "enviado un aviso a todas las organizaciones comunitarias, solicitando que se implementen completamente medidas de seguridad. Esta es una precaución necesaria debido a la situación entre Irán e Israel".

CST dijo el sábado en X que había estado trabajando con la policía y el gobierno desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas con la Masacre del 7 de octubre, y que continuaría asegurando la vida judía en el Reino Unido todo el tiempo que sea necesario.

Medidas de seguridad y alertas en comunidades judías

Un portavoz de las Federaciones Judías de América del Norte aseguró: "Hemos estado en contacto regular con nuestros socios de seguridad, quienes nos han informado que no hay amenazas creíbles de las que tengan conocimiento en este momento, y también nos han alentado a seguir llevando adelante nuestras vidas judías".

Plato del Seder de Pesaj con rellenos alternativos (credit: NAVA ATLAS)

La Federación dijo que su programa de seguridad LiveSecure había garantizado que las más de 100 comunidades involucradas en el proyecto estuvieran preparadas para momentos como estos. También tenían una reunión previamente programada para el miércoles antes de la Pascua para discutir la seguridad durante la festividad judía.

El Departamento de Policía de Nueva York dijo que también estaba observando de cerca los acontecimientos en Israel y trabajando con otros cuerpos de aplicación de la ley, líderes religiosos y miembros de la comunidad para mantener segura la ciudad.

"Aunque no hay amenazas creíbles para la ciudad de Nueva York en este momento, seguiremos desplegando recursos en lugares de culto y ubicaciones sensibles en toda la ciudad", dijo el NYPD el domingo.

El 5 de abril, la Red Comunitaria Segura (SCN, por sus siglas en inglés) y la Liga Antidifamación (ADL) instaron a las comunidades judías en América del Norte a mantenerse alerta ante la posibilidad de un ataque patrocinado por el régimen iraní en venganza por un presunto ataque aéreo israelí el 1 de abril en Siria que mató al comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución Islámica, Mohammed Reza Zahedi, y a otros seis oficiales.

"En este momento de creciente tensión internacional, las luces están parpadeando brillantemente en rojo y lo están haciendo rápidamente", dijeron SCN y ADL en un comunicado conjunto. "La comunidad judía en toda América del Norte se enfrenta a un antisemitismo sin precedentes y a un panorama de amenazas elevado y debemos aumentar nuestra vigilancia para proteger a la comunidad. Tenemos un doble imperativo de priorizar la seguridad mientras continuamos viviendo nuestras vidas como judíos orgullosos".

La declaración no se emitió debido a una inteligencia particular sobre una amenaza, sino en gran parte como reacción a informes de que las embajadas israelíes reforzaban la seguridad y aumentaban el nivel de alerta. En respuesta a preguntas sobre un cambio en la situación tras los ataques iraníes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo el domingo que no discutía públicamente los arreglos de seguridad para sus misiones diplomáticas. SCN también dijo el domingo que aún no había cambios en sus evaluaciones de seguridad.