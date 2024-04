¿Has escuchado sobre la bendición para los árboles?

¿Has oído hablar de Birkat Ha'ilanot, la bendición para los árboles? La recitamos ayer en Jerusalén y cualquiera puede recitarla en cualquier lugar hasta el final del mes hebreo de Nisán. La bendición debe decirse junto a dos árboles frutales en flor de diferentes tipos.

El rabino Itamar Heiken, jefe de una academia premilitar en el Kibbutz Be'erot Yitzchak, fue con sus estudiantes a recitar esta bendición y regresó con la siguiente valiosa percepción:

"Existe la muerte clínica y la muerte psicológica. Esta última afecta a una persona mientras aún está viva. Sucede cuando los individuos pierden su sensibilidad y entusiasmo, cuando son incapaces de ver la belleza de la naturaleza o de experimentar la magia de la vida.

"Nuestros Sabios dicen: 'Una persona malvada, mientras está viva, es considerada muerta. ¿Por qué es así? Cuando ve salir el sol no bendice, y cuando ve ponerse el sol no bendice. Pero los justos hacen bendiciones sobre cada cosa'".

"Según nuestros Sabios, abstenerse de recitar bendiciones no es un signo de apatía, ¡sino de maldad! También es malo hacia uno mismo, la expresión de una vida desperdiciada, con la salida y puesta del sol pasando desapercibidas. Es la cúspide de la ingratitud no darse cuenta de todo lo bueno y amable que nos rodea y no ofrecer gracias por ello. Una foto ilustrativa de árboles en flor. (credit: GERSHON ELINSON/FLASH90)

En el mes de Nisán, solo una vez al año y solo en primavera, salimos a recitar la bendición sobre los árboles. Esta es una oportunidad para tomar un descanso del ajetreo del trabajo, la escuela y todo lo demás, para salir a la naturaleza (o incluso solo a un pequeño trozo de tierra donde puedas encontrar dos árboles en flor), detenerte por un momento, reflexionar y decir:

“Bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, Rey del universo, que Su mundo no carece de nada, y Él creó en él buenas creaciones y buenos árboles para el placer de la humanidad.”"

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁלֹּא חִסֵּר בָּעוֹלָמוֹ כְּלוּם, וּבָרָא בּוֹ בְּרִיּוֹת טוֹבוֹת וְאִילָנוֹת טוֹבוֹת לֵיהָנוֹת בָּהֶן בְּנֵי אָדָם.

¡Qué bello y qué sencillo! Más tarde, si alguien te pregunta qué hiciste hoy, podrás decir: "Hoy di la bendición sobre los árboles. Me tomé un descanso de mi ocupado día y recordé detenerme y mirar".

¡Sé alegre!

Nevo Peretz perdió a dos de sus primos el 7 de octubre. Los hermanos Ariel Refael y Roy Chaim Guri sacrificaron sus vidas protegiendo su ciudad de Ofakim. La familia recientemente encontró el diario personal de Roy, lo cual les proporcionó gran inspiración y consuelo.

El 4 de octubre, justo 3 días antes de Simchat Torah, Roy escribió lo siguiente.

Metas para los próximos dos meses:

Termina el libro "Teme al Señor, tu Dios"

Llamar a mamá al menos dos veces por semana

Haz un mínimo de dos entrenamientos de 20 minutos a la semana

Alégrate

"Esta entrada fue escrita justo antes de Simchat Torah, y ahora, antes de Pesaj, la vemos como un mensaje celestial de ambos hermanos", escribió Nevo. "Continúan hablándonos. Lloramos, pero no fueron lágrimas de tristeza sino de orgullo, alegría y un sentido de misión. Nos han encomendado hacer del mundo un lugar más feliz. ¡Les deseamos a todos unas fiestas alegres, a pesar de todo!"

Organizando nuestros armarios, trayendo orden al mundo

Con la Pascua acercándose, estaba organizando mis armarios y noté que muchas de las cosas que tiré o regalé habían estado ocupando un espacio precioso, a expensas de posesiones que eran mucho más importantes para mí. ¡Podría haber descartado esos artículos hace mucho tiempo! Cuando terminé la tarea, sentí una satisfacción tremenda de que cada artículo ahora estaba en su lugar correcto.

El Maharal define el exilio como un estado en el que las cosas no están en su lugar correcto, y la redención como cuando las cosas están en su lugar correcto.

Cuando la nación de Israel está en Egipto, eso es exilio. Cuando la nación está en su lugar, en la tierra de Israel, eso es redención.

Cuando los rehenes están en túneles en Gaza, eso es exilio. Cuando regresen, con la ayuda de Dios, a sus hogares, sanos y salvos, a sus padres y madres, eso será redención.

Cuando los evacuados del norte y el sur todavía están en hoteles y viviendas temporales, eso es exilio. Cuando vivan seguros en sus hogares, eso será redención.

Cuando los adolescentes se sienten desconectados e incapaces de encontrar su lugar en el mundo, cuando los solteros mayores continúan buscando una pareja, cuando estoy desplazándome por WhatsApp en lugar de enfocarme en la persona frente a mí, también son tipos de exilio.

Con la festividad de la Pascua pronto sobre nosotros, rezamos para que todo regrese a su lugar adecuado. Así como organizamos y limpiamos nuestros hogares, de la misma manera, Dios debería poner orden en todo el mundo (por ejemplo, Hamas debería finalmente ser arrojado al basurero de la historia), colocando cada artículo exactamente donde pertenece.

Esto es redención.

70 Años de Resiliencia

El 7 de Nisán, Miriam Peretz cumplió 70 años. Esto es lo que aprendí en la noche que tuve el privilegio de organizar con ella la semana pasada, celebrada en la ciudad de Yavne.

Hablando con el alcalde Roy Gabbai entre bastidores, ella comentó: “Yavne es exactamente lo que necesitamos ahora. Después de que los romanos destruyeran el Templo, el lema judío era: ‘Danos Yavne y sus sabios’. Desde allí regresamos a la vida; así es como nuestro pueblo continuó después de la crisis. Necesitamos aprender de este espíritu de resurgimiento y renovación.”

En el escenario, decidí no hablar sobre la Miriam Peretz que todos conocen, la madre de Uriel y Eliraz y viuda de Eliezer, sino sobre Miriam cuando era niña. Creció en Marruecos con padres que no sabían ni leer ni escribir. Además, no había ni un solo libro en su hogar. "Mi madre trabajaba como limpiadora en la casa del rabino de Casablanca, y yo venía a ayudarla a limpiar", compartió Miriam.

"Allí vi un libro por primera vez. ¡Guau! El rabino de Casablanca se aseguró de que empezara la escuela, y le estoy agradecida por eso. En tercer grado, la maestra me pidió que fuera a su casa después de la escuela para limpiar. Limpié y otra vez vi algo que no reconocía: ¡un grifo! ¡Giras la manivela y sale agua!"

La audiencia se rió de la anécdota, pero creo que vi una lágrima en los ojos de Miriam. Esa niña de Marruecos se convirtió en directora de escuela, supervisora senior en el Ministerio de Educación y ganadora del Premio Israel. Desde Yavne a través del libro y el grifo, cuánto se puede crecer y construir a partir de las dificultades. ¡Felicidades, Miriam, por tus primeros 70 años!

Un recordatorio para nosotros y nuestros enemigos

El sábado pasado por la noche en Israel fue una noche histórica cuya importancia aún no ha sido comprendida. Después de horas llenas de ansiedad seguidas de alivio y gratitud, creo que estas palabras convincentes escritas por el Rabino Jonathan Sacks expresan mejor nuestros sentimientos la mañana siguiente:

"El miedo es real y el dolor es profundo, y sin embargo, la fe que llevó a nuestros ancestros nos llevará mientras caminamos a través del valle de la sombra de la muerte hacia la luz del futuro prometido que aún nos espera, cuando un pueblo angustiado finalmente conozca la paz, la última de todas nuestras bendiciones, pero aún la más grande, rápidamente en nuestros días. Este es el momento en el que las oraciones de todos los judíos, como si fueran una sola persona con un solo corazón, están con el pueblo de Israel en la Tierra de Israel, el pueblo y la tierra que nos dan tanta fuerza y orgullo. Seamos fuertes y fortalezcámonos mutuamente, hasta que la ciudad cuyo nombre significa paz finalmente se convierta en un verdadero hogar de paz."

Traducido por Yehoshua Siskin, Janine Muller Sherr