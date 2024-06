MIRA: Noa Argamani a Netanyahu: Es tan bueno volver a hablar hebreo

El primer ministro Benjamin Netanyahu llamó a la rehén rescatada Noa Argamani para chequear cómo estaba luego de la audaz operación de rescate de las FDI el sábado.

El Primer Ministro Binyamin Netanyahu en una conversación con Noa Argamani desde el Centro de Mando de Operaciones, 8 de junio de 2024.

Noa expresó al primer ministro lo feliz que estaba de poder hablar hebreo nuevamente.

Netanyahu le dijo lo contento que estaba al verla de vuelta en casa con su padre y que debería abrazar a su madre de su parte.

