Familias de estadounidenses afectados el 7 de octubre demandarán a Irán por $500 millones

Cincuenta y cuatro familias de ciudadanos estadounidenses afectados por la masacre del 7 de octubre presentarán el viernes una demanda contra Irán por su apoyo a Hamás.

La demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por el bufete de abogados Dr. Gideon Fisher & Co reclama 500 millones de dólares por daños psíquicos y corporales causados por el régimen iraní a través de la supuesta financiación, armamento e incitación de las organizaciones terroristas de Gaza.

Los demandantes y sus familias, entre los que hay ciudadanos israelíes, sufrieron los ataques de Hamás en lugares como el festival de música Nova, Sderot, la playa de Zikim y Kissufim.

El demandante Gal Levy, cuyo padre es ciudadano estadounidense, resultó herido por disparos en el festival Nova y ha sido sometido a numerosas operaciones quirúrgicas y rehabilitación. Attorney Dr. Gideon Fisher from the law firm Dr. Gideon Fisher & Co. (credit: Shai Shkolnik)

"Siento la herida todos los días, porque aún tengo fragmentos en el cuerpo y también mentalmente vivo los momentos de horror, cuando yacía herido, en el edificio de la entrada de Nova, y un terrorista entró y se llevó nuestros teléfonos móviles", dijo Levy en un comunicado. "Vi la maldad y la crueldad con mis ojos. Siento que es una misión contar nuestra historia también en los tribunales. Espero que esta demanda haga justicia y envíe un importante mensaje a los países del eje del mal que apoyan el terrorismo".

Uno de los bufetes que representan a los demandantes, Gideon Fisher & Co, ha recopilado, según se informa, testimonios de las masacres y atrocidades de 1.250 familiares de víctimas. También han recabado opiniones de expertos en seguridad, medicina, inteligencia y asuntos jurídicos que describen la implicación directa e indirecta de Irán en las acciones de Hamás y otros grupos terroristas de Gaza.

"Tras muchos meses de trabajo, durante los cuales se recogieron testimonios de víctimas afectadas física y mentalmente y se reunió un equipo de expertos internacionales, nuestra oficina está liderando un importante proceso legal y moral de presentación de demandas por daños y perjuicios contra Irán y otros socios de Hamás, que están detrás del ataque criminal contra ciudadanos israelíes y estadounidenses del 10/7", dijo el abogado Dr. Gideon Fisher. "Más allá del esfuerzo bélico, estamos obligados a actuar y luchar contra Hamás y sus partidarios también en el ámbito legal y civil".

Otras demandas contra Siria a seguir

La demanda forma parte de una serie de acciones legales presentadas por el equipo de Fisher, reclamando miles de millones de shekels. En los próximos días se presentará la correspondiente demanda en nombre de los mismos demandantes y familias contra Siria por su apoyo a Hamás.

El analista del Centro de Jerusalén para Asuntos Públicos y ex fiscal militar, el abogado Maurice Hirsch, declaró que el apoyo financiero iraní permitía a los terroristas islámicos operar en todo el mundo.

"Una parte muy significativa de hacer frente a este fenómeno es extraer un precio, mediante la presentación de demandas civiles, en tantos países como sea posible, contra los actores que son directa e indirectamente responsables del terrorismo", dijo Hirsch. "De este modo, no solo obtenemos una indemnización para las víctimas del terrorismo, sino que también castigamos a los autores del terrorismo".

Designado Estado patrocinador del terrorismo, es posible entablar un litigio contra Irán en virtud de la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo de 2016.

En febrero, 67 ciudadanos estadounidenses e israelíes presentaron una demanda por el daño causado por Irán a través de su apoyo a Hamás, que culminó en la masacre del 7 de octubre.

En algunos casos anteriores contra Irán por apoyo al terrorismo, las víctimas estadounidenses han sido indemnizadas a través del Fondo de Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado de Estados Unidos de 2015, en lugar de recibir pagos directamente de Teherán. El Fondo de EE.UU. para las Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado se ha financiado con los activos y las finanzas del régimen iraní incautados por el gobierno de EE.UU., así como con los acuerdos alcanzados con otras partes en relación con la financiación del terrorismo.