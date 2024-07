UBS: La riqueza media en Israel aumentó en 2023

Israel ocupó el puesto 18 en el Informe sobre la Riqueza Mundial de UBS, con una riqueza media de 260.000 dólares por adulto en 2023, un 14% más que en 2022, muy por encima del crecimiento medio mundial del 4,2%.

Según el banco suizo, el crecimiento de la riqueza media en Israel fue mucho más débil, lo que indica que la riqueza está creciendo a un ritmo mucho más lento en los grupos socioeconómicos más bajos y que la desigualdad económica es cada vez mayor.

Sin embargo, se ha producido una tendencia opuesta en Israel a largo plazo. Desde la crisis financiera de 2008, la desigualdad de la riqueza en Israel se ha reducido en un 12%, lo que indica que el crecimiento de los últimos 15 años ha sido inclusivo y ha beneficiado tanto a los estratos más débiles como a los más fuertes.

Israel vive un buen periodo para la riqueza

En general, ha sido un periodo muy bueno para la riqueza en Israel: la riqueza media en shekels aumentó un 142%, y la mediana nada menos que un 220%, es decir, se triplicó con creces en ese periodo.

Israel cuenta actualmente con 180.000 millonarios en dólares estadounidenses, es decir, sus activos menos deudas valen más de un millón de dólares. Además, más de 2,5 millones de israelíes poseen entre 100.000 y 1 millón de dólares de riqueza.

Según el informe de UBS, el país con mayor riqueza del mundo es Suiza, que cuenta con una media de 709.000 dólares por adulto. Luxemburgo ocupa el segundo lugar, seguido de Hong Kong y Estados Unidos. Israel, en el puesto 18, con una media de 260.000 dólares por adulto (frente al 19 de 2022), se sitúa inmediatamente por debajo de Alemania e inmediatamente por encima de Austria. Israel es el país de Medio Oriente con más riqueza, por delante de Qatar, en el puesto 20, con una media de 199.000 dólares por persona.