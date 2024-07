Biden considera abandonar la carrera, según una fuente

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se está tomando en serio las llamadas a dar un paso al lado como candidato presidencial demócrata y varios funcionarios demócratas creen que una salida es cuestión de tiempo, según fuentes familiarizadas con el asunto.

"Su examen de conciencia está realmente ocurriendo, lo sé de hecho", dijo una de las fuentes, que pidió el anonimato. "Se lo está pensando muy seriamente".

Biden, de 81 años, se ha enfrentado a una creciente presión por parte de los pesos pesados de su partido para que ceda su posición al frente de la candidatura, después de que una mala actuación en el debate contra el expresidente Donald Trump, el candidato republicano, suscitara temores sobre su edad y su capacidad para ganar en noviembre.

El presidente se ha opuesto desafiantemente a esos llamamientos, argumentando que ha ganado millones de votos en las primarias de los últimos meses y que es la opción de los votantes demócratas. Recientemente, el miércoles, prometió que "estoy totalmente dentro" de la carrera de 2024. Democratic Party presidential candidate US President Joe Biden and Republican presidential candidate former US President Donald Trump speak during a presidential debate in Atlanta, Georgia, US, June 27, 2024 in a combination photo. (credit: REUTERS/BRIAN SNYDER/FILE PHOTO)

Otra de las fuentes, un asesor demócrata del Congreso, dijo que la escritura parecía estar en la pared para el presidente después de que los legisladores, incluido el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, supuestamente le instó a abandonar la carrera.

"Cuestión de cuándo"

"Parece que es una cuestión de... cuándo, no de si", dijo el asesor. Biden está convaleciente del COVID-19 en su casa de Rehoboth Beach, Delaware. No tuvo ningún acto público el jueves tras concluir el miércoles un viaje al estado político de Nevada.

La campaña de Biden se centra en tres de los siete estados disputados tras el debate, un estrecho camino hacia la victoria, pero ha rechazado las sugerencias de que está dispuesto a dar un paso al lado.

"No está vacilando en nada. El presidente ha tomado su decisión", dijo el subdirector de campaña Quentin Fulks en Milwaukee, donde se celebra la convención republicana. "Joe Biden ha dicho que se presenta a la presidencia de Estados Unidos. Nuestra campaña sigue adelante".

Otra fuente, un funcionario de la campaña de Biden, dijo lo contrario. "Sí, se acabó. Sólo es cuestión de tiempo".