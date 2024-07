Los cinco mejores protectores solares de 2024

Ah, el sol: antes considerado un dios, ahora fuente de vitamina D y líneas de bronceado.

Es un amante, pero también un asesino. Demasiada exposición sin protección aumenta el riesgo de cáncer de piel. Como persona con un componente genético en la ecuación, soy muy amiga de los buenos protectores solares.

Así que cuando llegaron los meses de verano y llegó el momento de revisar los protectores solares, me puse manos a la obra. Alcancé un récord personal de productos probados para encontrar sólo los mejores. Humildemente, lo hice.

Pero demos un paso atrás y entendamos de dónde viene la protección solar. La comprensión de que el sol puede suponer un riesgo para la salud está directamente relacionada con una menor adoración del sol como un dios, según una revisión histórica de la protección solar publicada en el Journal of Cosmetic Dermatology. Bastante malicioso, en mi opinión.

De todos modos, la primera nación de la que se tiene constancia que desarrollara métodos de protección solar fue Egipto, alrededor del año 4000 a.C.. "Utilizaban extractos de arroz, jazmín y altramuz, dos ingredientes que se encuentran hoy en día en productos para el cuidado de la piel", dice el estudio. FAVORITE sunscreens of 2024. (credit: Companies mentioned)

"Sin embargo, el principal factor para el desarrollo de la protección solar fue parecer más pálidos, ya que consideraban que la piel clara era más atractiva que la oscura. En la antigua Grecia, los atletas se cubrían el cuerpo de aceite y arena cuando se entrenaban al sol para los Juegos Olímpicos. En una época similar, en el año 500 a.C., se descubrieron los efectos del óxido de zinc, un compuesto que se encuentra en los protectores solares actuales, en un antiguo texto médico indio, The Charaka Samhita".

Ahora tenemos todos los productos del mundo para protegernos, y he encontrado algunas opciones increíbles.

Los productos de esta semana han sido evaluados en función de su color blanco (residuo visible en la piel), así como de su aplicación, pegajosidad, olor y sensación dos horas después de la aplicación, que es cuando la mayoría de las empresas recomiendan volver a aplicar los productos de protección solar.

Best overall La Roche Posay Anthelios UVM une 400 Invisible Fluid SPF50+ Sun Cream NIS 104 | 50 ml.

Este es el tipo exacto de protector solar que les encantaría a las personas que odian la protección solar. Al aplicarlo en la cara, no se siente como una crema pegajosa, no deja ningún tinte blanco, y se absorbe bastante inmediatamente, dejando la cara con la sensación de haber aplicado como mucho una crema hidratante ligera. A menudo, los protectores solares parecen cremas de noche: pesadas y densas. Esto es todo lo contrario.

Best luxury La Prairie Cellular Swiss UV Protection Veil NIS 1,000 | 50 ml.

Este protector solar ligeramente rosado -me encanta- se siente tan lujoso al difuminarlo. No deja una capa blanca, ni descamación, ni nada. Me hace sentir como si estuviera en un spa, haciéndome un tratamiento facial. Esto va más allá de un protector solar, es un tratamiento facial para la piel con la ventaja de tener SPF. Si quieres darte un capricho, no busques más allá de La Prairie.

Lo mejor para las amantes del bronceado Lierac Sunissime Velvety Skin Fluid Sunscreen

NIS 199 | 40 ml.

Me encantan los protectores solares líquidos. Cuanto más líquida, menos color blanco, y ésta no tiene nada de color blanco. Se funde perfectamente con la piel. Viene en un frasco pequeño, perfecto para llevarlo a la playa.

Es ideal para las personas más sensibles a las fragancias, ya que el aroma es delicado e imperceptible. Pero es igual de adecuado para los que buscan proteger su piel pero a la vez obtener algo de color del sol. Lierac presume de que este producto es capaz de hacer ambas cosas.

Lo mejor para las que llevan maquillaje Garnier Skin Naturals Vitamin C Daily UV Glow NIS 70 | 40 ml.

Este producto es genial. Tiene vitamina C, un gran ingrediente que va de la mano con el SPF. Se aplica como una crema de bebé: hidratante, ligera, con un suave efecto de brillo. Este sería un gran protector solar para usar debajo del maquillaje para una apariencia natural, protegiendo la piel y luciendo fabulosa mientras lo hace.

Best full-body Sacara Translucent Spray Sunscreen NIS 30 | 200 ml.

La vitamina E, como antioxidante, es genial verla en un protector solar. No sólo protege de los rayos UV, sino también de muchas cosas peligrosas que hay en el aire. Ver esto en un protector solar económico - 30 NIS - es muy agradable, de hecho.

Este producto es muy hidratante y ligero, lo cual es agradable, especialmente para un protector solar en spray, que suele ser particularmente pegajoso e incómodo. Si quieres un producto rápido en spray para cubrirte, protegerte y salir a la calle, Sacara te lo ofrece.

www.sacara.co.il