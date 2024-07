Líder de una sinagoga en Detroit asesinada; ¿cómo enfrenta la policía el caso?

(JTA) - Un jurado del condado de Wayne, Michigan, ha declarado al sospechoso del asesinato de la líder de la sinagoga de Detroit, Samantha Woll, no culpable de asesinato premeditado, tras cinco días de deliberaciones.

El jurado sigue sin pronunciarse sobre los cargos de asesinato en primer grado y allanamiento de morada, y declaró al acusado Michael Jackson-Bolanos, de 29 años, culpable de mentir a la policía.

Jackson-Bolanos fue acusado en diciembre de asesinato en primer grado, allanamiento de morada y mentir a la policía.

Woll, de 40 años, presidenta de la sinagoga Isaac Agree Downtown y activista demócrata, fue hallada muerta a puñaladas en el exterior de su domicilio el 21 de octubre de 2023. Su muerte conmocionó a la comunidad judía de Detroit, ya que se produjo apenas dos semanas después del atentado de Hamás contra Israel del 7 de octubre, pero las fuerzas del orden se apresuraron a determinar que no se trataba de un crimen de odio. Jackson-Bolanos fue el segundo sospechoso detenido, casi dos meses después de la muerte de Woll.

La familia de Woll reacciona a la noticia

La familia de Woll dijo en un comunicado tras el veredicto que estaban "disgustados por el resultado".

"Estamos aturdidos y profundamente entristecidos por el resultado de este juicio, ya que hay pruebas abrumadoras de que Michael Jackson-Bolanos acabó con la vida de nuestra querida Samantha", decía el comunicado. "Samantha pasó gran parte de su vida trabajando para que se hiciera justicia, y nos duele que aún no se haya hecho justicia por Samantha. No descansaremos en nuestra búsqueda de justicia en su nombre".

"Esta tragedia sin sentido nos deja agujeros en el corazón que nunca sanarán", añadieron. "Pero Samantha creía en un mundo de bondad y paz. Esperamos que, como sociedad, podamos seguir luchando por el bien en honor de Samantha".

El primer sospechoso, el ex novio de Woll, Jeff Herbstman, hizo una llamada al 911 a principios de noviembre confesando el asesinato de Woll durante un ataque de pánico. Pero durante su testimonio de junio, dijo que él no tuvo ningún papel en su asesinato y su confesión fue una "reacción adversa a un medicamento".

Jackson-Bolanos también afirma que es inocente, después de haber dicho al jurado que estaba rompiendo en los coches en el barrio y nunca entró en la casa de Woll. Dijo al jurado que Woll ya estaba muerta cuando la encontró, y huyó cuando comprobó si había señales de vida y no las encontró.

Jackson-Bolanos, que tiene antecedentes penales, testificó que tenía miedo de ser reconocido.

Los dos cargos en punto muerto se tratarán en una vista previa al juicio que se celebrará el 25 de julio.