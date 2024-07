El FBI revela que el tirador de Trump investigó el asesinato de JFK. ¿Qué significa esto?

El hombre de 20 años sospechoso de intentar matar al expresidente Donald Trump realizó una búsqueda en internet sobre el asesinato de John F. Kennedy el día que se registró para el mitin de Trump en Butler, Pensilvania, dijo el miércoles el director del FBI, Christopher Wray.

"El análisis de un ordenador portátil que la investigación vincula al tirador revela que el 6 de julio hizo una búsqueda en Google de -comillas- 'a qué distancia estaba Oswald de Kennedy'", dijo Wray en un testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

"Ese es el mismo día en que parece que se registró para el mitin de Butler", dijo, añadiendo que el sospechoso Thomas Crooks se había vuelto "muy centrado en el presidente Trump y su mitin" en ese momento.

El ex presidente Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963 por Lee Harvey Oswald.

Wray dijo que Crooks, asistente de un hogar de ancianos, disparó al menos ocho veces desde su posición en la azotea cerca del mitin del 13 de julio, hiriendo al candidato presidencial republicano en la oreja, matando a un asistente al mitin e hiriendo a otros dos. Republican presidential candidate and former U.S. President Donald Trump is assisted by U.S. Secret Service personnel after he was shot in the right ear during a campaign rally at the Butler Farm Show in Butler, Pennsylvania, U.S., July 13, 2024. (credit: REUTERS/BRENDAN MCDERMID)

Crooks utilizó un fusil de asalto AR-15 con culata plegable, "lo que podría explicar por qué podría haber sido menos fácil de observar para la gente", dijo Wray.

El motivo sigue sin estar claro

El motivo del tiroteo sigue sin estar claro. Wray dijo que muchas personas han descrito a Crooks como un solitario y que la lista de contactos en su teléfono era corta.

Wray también dijo a los legisladores que Crooks voló un avión no tripulado a unos 200 metros (180 metros) del escenario donde Trump habló a la multitud y transmitió imágenes en vivo durante unos 11 minutos, unas dos horas antes del evento.

Dijo que los artefactos explosivos recuperados del coche y la casa de Crooks fueron diseñados para ser detonados a distancia. Crooks llevaba consigo un transmisor en el momento del tiroteo, añadió Wray. Pero dijo que el FBI cree que el sospechoso no habría tenido éxito si hubiera tratado de detonar los dispositivos.

La audiencia también se centró en la atmósfera política cada vez más tensa que rodea la campaña presidencial.

"He estado diciendo desde hace algún tiempo que estamos viviendo en un entorno de amenaza elevada. Y, trágicamente, el... intento de asesinato es otro ejemplo, especialmente atroz", declaró Wray.

Kimberly Cheatle dimitió el martes como directora del Servicio Secreto de EE.UU. tras las peticiones bipartidistas de que renunciara por no haber impedido el intento de asesinato.

El presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, dijo que esperaba que Wray respondiera a las preguntas sobre lo ocurrido antes, durante y después del incidente, pero expresó sus dudas sobre las respuestas del director del FBI incluso antes de que comenzara el interrogatorio.

"Estoy seguro de que entiende que una parte significativa del país tiene un sano escepticismo respecto a la capacidad del FBI para llevar a cabo una investigación justa, honesta, abierta y transparente", dijo Jordan.

El representante Jerrold Nadler, el principal demócrata del panel, condenó el tiroteo de Trump "inequívoca y descaradamente", pero señaló los años de amenazas y violencia política, y la retórica violenta de los republicanos, incluido el propio Trump.

"Si creen que esta bala asesina fue un rayo salido de la nada, y no parte de una ola de violencia que ha amenazado a esta nación durante años, entonces han perdido el punto", dijo el demócrata de Nueva York.

Wray se enfrenta desde hace tiempo a la oposición de los republicanos de línea dura, algunos enfadados por la detención de partidarios de Trump que irrumpieron en el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, cuando el Congreso certificó la victoria electoral del presidente Joe Biden en 2020.