Grandes protestas en el Capitolio previas al discurso de Netanyahu. ¡Infórmate aquí!

manifWASHINGTON, DC - El miércoles por la mañana, una pareja palestino-estadounidense de un suburbio de Indianápolis se sentó, ataviada con keffiyehs, a tomar café en un hotel situado a pocas manzanas del National Mall, donde, unas horas más tarde, se unirían a las protestas masivas que cerraron gran parte de los alrededores del Capitolio mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu se dirigía al Congreso.

Al menos cinco autobuses de manifestantes propalestinos de la zona de Indianápolis acudieron a Washington para manifestarse contra Netanyahu, según declaró Bassam Abdullah a The Jerusalem Post.

Abdullah, que creció en la zona de Nablús y cuya familia se trasladó a Jordania tras la guerra de 1967, dijo que quería ver a los miembros del Congreso tener suficiente espina dorsal para sentarse frente a Netanyahu y decirle: "Esto es lo que tienes que hacer".

"Si alguien tiene las agallas de decir algo o hacer algo, sólo tengo que decirle que intente ser humano", afirmó Abdullah. "Porque lo que está haciendo en Cisjordania y Gaza es inhumano en gran medida. No es sólo un criminal. En realidad es un animal".

Abdullah dijo que esperaba que Netanyahu compareciera ante el Congreso y justificara sus acciones en Gaza y Cisjordania. Demonstrators display representations of Palestinian flag-draped caskets, a portrait of U.S. President Joe Biden and a mock jail cell, on the day Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses a joint meeting of Congress, on Capitol Hill, in Washington, U.S., July 24, 2024. (credit: UMIT BEKTAS/REUTERS)

"Es un líder implacable", dijo. "Realmente no le importan los demás. Hace lo que cree que es mejor para él y su grupo para mantener el statu quo".

Horas antes del discurso de Netanyahu, los manifestantes propalestinos empezaron a reunirse en torno a las calles bloqueadas frente al Capitolio.

Chlose, una mujer de 23 años criada como judía y miembro de una sección de Carolina del Norte de Voces Judías por la Paz (JVP), llegó a DC desde fuera de la zona de Raleigh.

Jacob Melsh, un hombre de 56 años de la zona de DC que creció en Liverpool (Reino Unido), llevaba un cartel en el que se leía "Votante judío contra Netanyahu".

"Estoy con uno de los muchos contingentes judíos que hay aquí, y hay un gran número de grupos judíos. Y quería encontrar un mensaje en el que todos estuviéramos de acuerdo", dijo Melsh al Post.

"Creemos que lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu pone en peligro al pueblo judío. Pone en peligro al Estado de Israel. Pone en peligro al pueblo palestino", afirmó. "Es malo para todos".

Melsh dijo que era esencial contar con voces judías en el movimiento pro palestino y anti Netanyahu porque a muchas personas del bando de Netanyahu les gusta presentarse como representantes de todo el pueblo judío."

Dicen que cualquiera que critique sus políticas es antisemita, así que es absolutamente vital que haya personas judías que digan: 'No, no es antisemita criticar al Estado de Israel', afirmó.

Melsh explicó que "hay muchas personas que no son judías aquí, que son bombardeadas y atacadas con acusaciones de sentimiento antijudío, simplemente porque no están de acuerdo con tal o cual política".

"Así que estamos aquí para decir, no, no son antisemitas, no son antijudíos", concluyó.

Paul Zeitz, médico y rabino residente en Washington DC, que llevaba una kipá en la cabeza y un kéfiyeh alrededor de los hombros, participa en Rabinos por el alto el fuego y viajó con el grupo a Israel en una misión de paz en abril durante la Pascua judía.

"La enseñanza de b'tselem Elohim [a imagen de Dios] trata de la igualdad, de que todas las almas son iguales", dijo Zeitz.

Describió la ejecución de la guerra de Israel en Gaza como "inconsistente con sus valores judíos".

"Y la idea de que Israel es un lugar seguro, para que estemos seguros, se ha hecho añicos", dijo, señalando el ataque de Hamás el 7 de octubre y el ataque con drones de Irán contra Jerusalén en abril. "Creo que hay que reconciliar esa ilusión de que esa tierra es segura para los judíos".

Zeitz calificó la invitación de Netanyahu a dirigirse al Congreso de "abominación" y señal de un gobierno estadounidense quebrado.

"Cree que puede actuar con impunidad", dijo Zeitz al Post. "Eso no está bien. No está por encima de la ley, y yo creo en el Estado de Derecho. Es una llamada de atención para el pueblo estadounidense que nuestro gobierno invite a un acusado de criminal de guerra a hablar ante nuestro Congreso".

Miles de personas protestan cerca del Capitolio estadounidense antes del discurso de Netanyahu

Miles de manifestantes contrarios a la guerra de Israel en Gaza, algunos de ellos portando banderas palestinas, se congregaron el miércoles cerca del Capitolio de Estados Unidos horas antes del discurso del primer ministro israelí , Benjamin Netanyahu, ante los miembros del Congreso.

En un escenario repleto de pancartas había una en la que se declaraba al dirigente israelí "criminal de guerra buscado", en referencia a la orden de detención solicitada por la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Netanyahu niega vehementemente las acusaciones de crímenes de guerra.

La oscarizada actriz Susan Sar andon subió al escenario y condenó el número de muertos. "Nadie será libre hasta que todo el mundo lo sea", afirmó Sarandon.

Cerca de allí, los manifestantes colocaron cerca de 30 ataúdes de cartón de tamaño humano envueltos en banderas palestinas en memoria de los muertos en la guerra de Gaza. Se prohibió el tráfico en varias carreteras cercanas al Capitolio".

Quiero que se suspenda toda la ayuda a Israel debido a sus acciones en Gaza", declaró Bradley Cullinan, que dijo haber viajado a la zona desde Columbus (Ohio), a 640 km de distancia.

Decenas de legisladores demócratas tenían previsto no asistir al discurso de Netanyahu en el Congreso, expresando su consternación por los miles de muertos civiles y la crisis humanitaria provocada por la campaña israelí en Gaza.

Miembros de un grupo judío ultraortodoxo, Neturei Karta, portaban banderas palestinas y pancartas en las que se leía "Palestina libre" y "El antisionismo no es antisemitismo", mientras que un grupo de manifestantes más jóvenes bailaba al son de música árabe y portaba grandes pancartas en las que se leía "Basta de armar a Israel" y "Basta de crímenes de guerra en Gaza".

Grupos propalestinos y estudiantes universitarios llevan meses protestando en Estados Unidos contra la ofensiva israelí en Gaza, enclave gobernado por Hamás donde, según las autoridades sanitarias del grupo terrorista, han muerto casi 40.000 palestinos y casi todos sus 2,3 millones de habitantes han sido desplazados.

El asalto militar de Israel se produjo tras el ataque del 7 de octubre de Hamás, cuyos terroristas irrumpieron en Israel matando a 1.200 personas y tomando unos 250 rehenes.

Los fiscales de la CPI afirman que hay motivos razonables para creer que Netanyahu y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, así como los dirigentes de Hamás Yahya Sinwar, Mohammed Al-Masri e Ismail Haniyeh, tienen responsabilidad penal por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.