Ataque de Irán a Israel podría durar de 3 a 4 días, llegará por 'sorpresa' - reporte

"Las operaciones aéreas de Irán contra Israel podrían durar tres o cuatro días", señaló Ahmad Bakhshayesh Ardestani, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, informó Iran International el sábado por la noche, citando una entrevista publicada por 'Iran Watch'.

Según informó Ardestani a Iran Watch, Irán "ciertamente está preparado para las consecuencias de tal ataque y estará listo para cualquier desarrollo posterior". Agregó que la respuesta iraní "se llevará a cabo por sorpresa y podría durar incluso tres o cuatro días". Tripulaciones trabajan en un F-15 Eagle de la Fuerza Aérea israelí en un hangar, se dice que después de una misión de interceptación de un avión no tripulado iraní y un ataque con misiles contra Israel, en esta imagen distribuida publicada el 14 de abril de 2024. (credit: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS)

Le dijo al entrevistador que "se llevará a cabo un derramamiento de sangre" para vengar al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, quien fue asesinado en Teherán mientras asistía a la inauguración del nuevo presidente iraní, Pezeshkian.

"Por lo tanto, la respuesta de Irán a este crimen del régimen sionista será definitiva y no hay dudas al respecto."

Ardestani también le dijo a Iran Watch que prolongar la respuesta, o hacer que Israel espere la respuesta, estaba a favor de Irán ya que Israel "siente cada noche que está en el limbo, y mantener a Israel en el limbo es parte de la operación de venganza".

"Adoptar una política de paciencia y espera es parte del proceso de venganza de la República Islámica".

Muchos expertos han afirmado que la guerra psicológica es parte de la estrategia iraní. David Menashri, experto en Irán de la Universidad de Tel Aviv, le dijo a The Media Line "Israel no es muy bueno en el juego de la paciencia como Irán, por lo que será interesante ver si actuará primero. En este momento, Irán está claramente ganando la guerra psicológica".

Sin embargo, Ardestani confirmó a Iran Watch que Irán respondería cuando fuera "apropiado" pero que debía suceder "por sorpresa".

Negociaciones entre Israel y Hamas

En referencia a las afirmaciones de la misión de Irán ante la ONU el viernes de que Teherán honraría cualquier cese al fuego en Gaza y acuerdo de rehenes aceptado por Hamas, y por lo tanto podría abstenerse de atacar, Ardestani dijo que esta sería de hecho la única situación en la que Irán no tomaría represalias. Sin embargo, agregó que el estado de las negociaciones entre los dos lados mostraba "que es improbable que los dos lados lleguen a un acuerdo en el futuro, y por esta razón, la República Islámica no dejará de lado la sangre derramada del Mártir Haniyeh".

Cuando se le preguntó si el ataque sería similar en naturaleza a "Operación Promesa Verdadera" - el nombre dado por Irán al ataque con drones y misiles a Israel en abril - Ardestani dijo que podría ser similar, pero de mayor escala.

"En la fase anterior, se dispararon alrededor de 300 drones y misiles en los territorios ocupados, y esta vez, el número de proyectiles puede aumentar, por ejemplo, a unos 600 proyectiles de guerra."

Ardestani también insinuó la posible participación conjunta de grupos aliados de Irán en un ataque a Israel, posiblemente Hezbollah en Líbano. "Esta vez, al igual que la vez anterior, los grupos de resistencia de la región acompañarán definitivamente a la República Islámica en proporcionar su respuesta", agregó.

Ataque de abril

Hablando sobre el ataque con drones de abril, Ardestani afirmó que la intención entonces no era "escalar la tensión en la región" sino "demostrar a Estados Unidos que Irán era capaz de penetrar el paraguas de protección creado sobre [Israel] y entrar en el territorio".

Sin embargo, afirmó que, a diferencia del ataque anterior en el que se notificó a Estados Unidos antes de que ocurriera, "esta vez definitivamente no informaremos al enemigo."

En cuanto a la coalición de países que participaron en la interceptación de amenazas aéreas en abril, como Jordania, Ardestani dijo que era "lamentable" que estas naciones "defendieran al régimen sionista bajo el pretexto de proteger su espacio aéreo".

También pareció amenazar a los países al decir que si Israel elige atacar a Irán con misiles o aviones usando los cielos de estos países (con permiso), entonces esto "crearía un desafío para esos países".

Diplomáticos occidentales dijeron a KAN el lunes que tal coalición sería posible para restablecer la coalición regional en caso de que Irán vuelva a atacar.

Hablando sobre el asesinato de Haniyeh, Ardestani dijo a Iran Watch que el Ministerio de Inteligencia en Irán creía que no hubo infiltración, aparentemente refiriéndose a afirmaciones de que agentes de la IRGC fueron contratados por Israel para colocar explosivos. Sin embargo, dijo que su "análisis personal era que, considerando las circunstancias que ocurrieron en este asesinato, la infiltración debió haber jugado un papel en ello".

Iran Watch - o Didban Iran - es un sitio de noticias iraní editado por el periodista Saeed Seif-Ali, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Seif-Ali fue arrestado junto con otros periodistas durante las protestas de Mahsa Amini en 2022.