El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en la capital iraní de Teherán temprano el miércoles por la mañana, según informó el grupo terrorista palestino, señalando que el asesinato podría cambiar drásticamente la perspectiva de la guerra de Israel contra Hamas.

Khalil Al-Hayya, subdirector de Hamas en Gaza, citando testigos que estaban con Haniyeh en Irán, más tarde afirmó que el misil que mató a Haniyeh lo alcanzó "directamente", informó Reuters.

Como resultado del impacto del misil, ventanas, puertas y paredes de su habitación fueron destruidas, declaró Al-Hayya en una conferencia de prensa en Teherán.

Haniyeh, junto con uno de sus guardias, fue asesinado alrededor de las 2:00 a.m. en su residencia de Teherán tras el lanzamiento de proyectiles desde un edificio adyacente, según informó Al-Arabiya y otros medios árabes.

Hamas afirmó que Israel fue responsable del asesinato selectivo, indicando en un comunicado que su líder político fue asesinado en "un ataque traicionero sionista en su residencia en Teherán." EL ÚLTIMO LÍDER SUPREMO DE IRÁN, el ayatolá Alí Jamenei, se reúne con el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán, el mes pasado. A Irán y Hamás no les importa en absoluto que Israel acepte concesiones políticas y territoriales, afirma el escritor. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA via REUTERS)

Los Guardias Revolucionarios de Irán confirmaron la muerte de Haniyeh horas después de que asistiera a una ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente del país y dijeron que estaban investigando.

Hasta el miércoles por la tarde, los funcionarios israelíes aún no han asumido la responsabilidad del asesinato. Las FDI dijeron que estaban evaluando la situación pero no habían emitido nuevas pautas de seguridad para civiles.

El ala armada de Hamas dijo en un comunicado que el asesinato de Haniyeh "llevaría la batalla a nuevas dimensiones y tendría importantes repercusiones". Prometiendo retaliar, Irán declaró tres días de luto nacional y dijo que Estados Unidos tiene responsabilidad debido a su apoyo a Israel.

Musa Abu Marzouk, miembro senior de la oficina política de Hamas, advirtió que la eliminación de Haniyeh "no pasará en silencio".

El Líder Supremo de Irán, Ali Khamenei, dijo que Israel había proporcionado los fundamentos para "un castigo severo para sí mismo" y que era deber de Teherán vengar la muerte del líder de Hamas, ya que había ocurrido en la capital iraní. Las fuerzas iraníes ya habían realizado ataques directamente en Israel durante la guerra en Gaza.

"Con condolencias a la heroica nación de Palestina y a la nación islámica y a los combatientes del Frente de Resistencia y a la noble nación de Irán, esta mañana [miércoles], la residencia del Sr. Dr. Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de la Resistencia Islámica de Hamas, fue atacada en Teherán, y como resultado de este incidente, él y uno de sus guardaespaldas fueron martirizados", decía un comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica. "Temprano esta mañana, la residencia de Ismail Haniyeh en Teherán fue atacada, lo que resultó en el martirio de él y uno de sus guardaespaldas. La causa está bajo investigación y se anunciará pronto."

Qatar, que ha estado mediando conversaciones destinadas a detener los enfrentamientos en Gaza junto con Egipto, condenó el asesinato de Haniyeh como una peligrosa escalada del conflicto. Egipto dijo que mostraba una falta de voluntad política por parte de Israel para calmar las tensiones. China, Rusia, Turquía e Irak también lo condenaron.

El asesinato, que tuvo lugar menos de 24 horas después de que Israel afirmara haber matado al comandante de Hezbollah que según ellos estaba detrás de un ataque mortal en los Altos del Golán, parece frenar las posibilidades de un acuerdo de alto el fuego inminente en la guerra de 10 meses en Gaza.

El principal organismo de seguridad de Irán se reunió para decidir la estrategia en reacción a la muerte de Haniyeh, dijo una fuente con conocimiento de la situación.

Yoav Gallant: Israel no está tratando de escalar la guerra

El ministro de Defensa Yoav Gallant dijo que Israel no estaba intentando escalar la guerra pero estaba preparado para todos los escenarios. Durante una visita a una batería de defensa aérea, elogió a las fuerzas que llevaron a cabo el ataque al comandante de Hezbollah en Beirut.

"Israel no está interesado en una guerra total", también afirmó el Ministro de Relaciones Exteriores Israel Katz en un mensaje que envió a los ministros de exteriores de todo el mundo el miércoles.

En Israel, el ambiente era optimista mientras los israelíes celebraban lo que veían como un logro importante en la guerra contra Hamas, aunque los residentes de Gaza sitiada temían que la muerte de Haniyeh prolongara los enfrentamientos que han devastado el enclave.

Tres de los hijos de Haniyeh murieron en un ataque aéreo en abril. Su hermana también fue eliminada el mes pasado. La residencia de Haniyeh en Gaza, utilizada como infraestructura terrorista, fue bombardeada por la IDF en noviembre. Haniyeh suele residir en Qatar, pero su propiedad era utilizada como lugar de encuentro para otros miembros del liderazgo de Hamas.