Pesaj ya quedó atrás, ¿y quién recuerda siquiera la limpieza exhaustiva y agotadora de la casa?

El mes de mayo ya está con nosotros, y con él el polvo y la suciedad que trae consigo el clima. ¿También quieres limpiar la casa a fondo y no estás seguro de cómo hacerlo? Contactamos a Yanon de la empresa "Appachi Height Works in Rappelling", que se especializa en limpiar ventanas en altura y en casas particulares desde 2010, para obtener los mejores consejos para limpiar las ventanas en casa.

Consejos de Yanon

"Para mí, el artículo más recomendado para limpiar ventanas es un limpiacristales", dice Yanon, cuya empresa se especializa en limpieza en altura. "Quien quiera mantener limpias las ventanas debe tener uno en casa. Es muy fácil de usar y los resultados son perfectos. Todo lo que tienes que hacer es tomar un cubo de agua, poner unas gotas de líquido limpiador, sumergir el trapeador y frotar la ventana, no más de una o dos veces".

¿Y qué pasa con la suciedad severa que no se quita?

"Si limpias las ventanas con el limpiacristales y queda suciedad dura, como residuos de silicona o concreto, hay un tipo de herramienta llamada rascador. Es un poco como una espátula, pero se combina con un cuchillo afilado que ayuda a quitar la suciedad dura de las ventanas."

¿Hay alguna forma de quitar el sarro?

"Por supuesto. Si deseas quitar el sarro de las ventanas en casa, hay una sustancia con ácido que está destinada para ventanas, incluyendo las ventanas del baño que se ponen blancas con los años. Simplemente colocas la sustancia en la ventana que deseas limpiar, esperas media hora y la retiras junto con toda la suciedad."

¿En qué casos se recomienda contactar a un profesional?

"A veces la suciedad es tan severa que es imposible quitarla sin la ayuda de un profesional. Si insistes y aún intentas tratarla por tu cuenta, puedes causar rayones que no se quitan. En estos casos, recomiendo a un profesional, así como la limpieza de ventanas de alto nivel, que en realidad es la especialidad de Mi novia."

¿No da miedo trabajar en altura?

"Absolutamente no. Me da miedo trabajar en una computadora. Recuerdo una vez que alguien me gritó desde abajo que incluso si le diera un millón de dólares no subiría allí. Le grité de vuelta que incluso si me diera un millón de dólares no me sentaría en una computadora."

Empresa Appachi (credit: PR)

Un poco sobre la empresa Appachi

La empresa "Appachi Height Works in Rappelling" fue fundada en 2010. Desde su establecimiento hasta hoy, la empresa utiliza los medios tecnológicos más avanzados en cooperación con un equipo profesional y habilidoso. La empresa realiza todo tipo de trabajos en altura de manera segura junto con todos los estándares, licencias y seguros requeridos por la ley. El trabajo incluye sellado, pintura de edificios, restauración y trabajo de concreto, refuerzos de mármol y mosaicos, remoción de iones, limpieza de ventanas y edificios, instalación y reparación de tuberías y canalones y otras soluciones en altura.