Telegram, la aplicación en crisis que Hamas emplea para sus mensajes

(JTA) — Telegram, la plataforma de mensajería increíblemente popular adorada por la extrema derecha e instrumental para ambos bandos en la guerra entre Israel y Hamas, de repente se encuentra en la mira de las fuerzas del orden y los reguladores europeos.

Las autoridades francesas arrestaron sorpresivamente al fundador y CEO de Telegram la semana pasada, lo que representa una escalada significativa en los crecientes esfuerzos de los gobiernos por responsabilizar a las plataformas de redes sociales por el contenido a menudo ilegal y violento que alojan.

Y el viernes, tras un escrutinio de sus políticas laxas de moderación de contenido, Telegram hizo inaccesibles varios canales de Hamas, incluyendo la principal vía de comunicación del grupo con sus seguidores.

"Las señales están sobre la mesa", dijo Samuel Woolley, presidente de Estudios sobre Desinformación en la Universidad de Pittsburgh, a la Agencia Telegráfica Judía. "Veremos una legislación continua que restringe los usos ilícitos de las redes sociales y aplicaciones de mensajería como Telegram".

¿Qué es exactamente Telegram? ¿Qué sucederá a continuación para su base, que se acerca a cerca de 1 mil millones de usuarios estimados? ¿Y cómo impactará a Israel, donde la plataforma se ha convertido en una fuente líder de noticias? Telegram (credit: FLICKR)

Esto es lo que necesitas saber sobre la famosa y controvertida aplicación.

¿Qué es Telegram?

La empresa se autodenomina "una aplicación de mensajería con un enfoque en velocidad y seguridad", con más de 950 millones de usuarios activos. En ese sentido, funciona de manera similar a Whatsapp o Signal, permitiendo a los usuarios enviar mensajes cifrados entre sí.

Pero puede ser más preciso pensar en Telegram como una plataforma similar a Facebook o X, anteriormente Twitter. Los usuarios pueden unirse a "grupos" con hasta 200,000 personas o "canales" sin límite de membresía. Estos funcionan como feeds donde los administradores pueden transmitir mensajes a los suscriptores.

Fundada por el empresario ruso Pavel Durov en 2013, es la sucesora de su otra aplicación enormemente popular, VKontakte o VK, básicamente un Facebook ruso. Después de que el Kremlin presionara a Durov para que entregara datos de usuario a los servicios de seguridad rusos, Durov vendió su participación en la empresa, huyó de Rusia y desarrolló Telegram.

"Él hace todo para ser independiente de los gobiernos nacionales, y todo esto es parte de la tradición de resistir al gobierno ruso", dijo Kilian Bühling, un investigador que estudia la movilización digital en el Instituto Weizenbaum de Alemania.

¿Por qué los extremistas lo aman?

Los movimientos de extrema derecha en Europa han encontrado un hogar en Telegram, utilizando la aplicación para radicalizar nuevos miembros y organizar manifestaciones en el mundo real. El movimiento radical Reichsbürger, que cree que Alemania sigue bajo ocupación aliada y no es un estado soberano, es uno de esos grupos. Organizaron un intento de golpe, en parte a través de canales de Telegram, pero fueron frustrados por las autoridades alemanas en 2022 cuando las fuerzas del orden descubrieron un alijo de casi medio millón de euros y un arsenal de armas.

Hay algunas razones por las que la aplicación es tan propicia para la movilización.

Telegram tiene la reputación de ser libre de intervención del gobierno. Al igual que en Rusia, Durov ha desafiado durante mucho tiempo a los gobiernos y a las solicitudes de fuerzas del orden para obtener datos de usuario, a diferencia de otras plataformas de redes sociales. Esa actitud contribuyó a su arresto: Entre los 12 delitos, las autoridades francesas lo acusaron de "negarse a comunicar" información a las autoridades para llevar a cabo investigaciones.

Y esa actitud se extiende a la política de no intervención de Telegram en la moderación de contenidos. Mientras que la mayoría de plataformas emplean equipos de personas para monitorear el contenido e intentar eliminar el antisemitismo explícito y otros discursos de odio, las reglas de Telegram para publicar son comparativamente escasas.

Sus "Términos de uso" constan de solo 100 palabras (97 si no se cuentan las palabras "términos", "de" y "uso"). La aplicación dice que prohíbe el spam, la promoción de la violencia y contenido pornográfico ilegal.

La aplicación también ha construido una reputación de privacidad, aunque los expertos en protección de datos dicen que esto es en su mayoría una estrategia de marketing. El único cifrado que existe en la aplicación es para mensajes de uno a uno. Incluso así, los usuarios deben optar por ello; el cifrado no es una configuración automática como lo es en Signal, Whatsapp y Facebook Messenger. Y muchos criptógrafos dicen que el cifrado de Telegram no es suficiente.

"Telegram ha tenido mucho éxito en comercializarse falsamente como una aplicación segura", dijo Jan Penfrat, asesor de políticas sénior de European Digital Rights, una asociación de organizaciones sin fines de lucro europeas centradas en temas de privacidad en línea.

Además, la funcionalidad de la aplicación sirve a los objetivos de la extrema derecha, que busca difundir mensajes a audiencias amplias, amplificar medios alternativos y conectar movimientos regionales con los nacionales, todo sin supervisión.

Penfrat señaló la capacidad de crear grandes grupos o canales populares en la aplicación y agregó: "Si puedes hacer esto sin moderación, obviamente es algo muy atractivo para que la gente difunda contenido ilegal".

¿Qué dicen los grupos de vigilancia judíos al respecto?

Los grupos de defensa han implorado a los gobiernos y a la propia plataforma que hagan más para eliminar contenido extremista. En 2021, Hope Not Hate, una organización contra el extremismo, escribió una carta abierta a Telegram detallando cómo servía como un conducto masivo para la retórica antisemita. En particular, la carta citó un canal alojado por GhostEzra, el seudónimo de un destacado propagandista antisemita que en ese momento tenía 330,000 seguidores en Telegram.

"Nuestra investigación ha encontrado que tu plataforma, más que cualquier otra, está siendo utilizada por redes de extrema derecha que promueven el terror y es el hogar del contenido antisemita más extremo, genocida y directamente violento", dijo la carta. "Estamos pidiendo a Telegram que sea consistente y tome medidas serias contra el contenido terrorista que aún está en la plataforma y que pone en riesgo a las comunidades judías y minoritarias".

Los firmantes incluyeron varios miembros del Parlamento británico, así como jefes de varias organizaciones judías, como la Junta de Diputados de Judíos Británicos.

Este verano, el Centro para Contrarrestar el Odio Digital, una organización sin fines de lucro de libertades civiles, pidió al gobierno británico y a plataformas como Telegram que eliminen contenido racista y antiinmigrante tras los disturbios de extrema derecha en el Reino Unido este verano.

La Liga Antidifamación, que ha llevado a cabo campañas de presión tanto contra Facebook como contra X para persuadirlos a hacer más para combatir el discurso de odio, también ha seguido el crecimiento del extremismo en Telegram. El grupo observó una proporción inusualmente alta de contenido antisemita en Telegram en 2020 y, después del 7 de octubre de 2023, documentó un aumento del 433% en publicaciones que llamaban a la violencia contra judíos, israelíes o sionistas. Las tasas de discurso de odio siguen siendo más altas que antes del 7 de octubre, dijo Oren Segal, quien encabeza el Centro de Extremismo de la ADL.

"Telegram es la plataforma de elección para antisemitas en todo el espectro ideológico", dijo. "Cualquier persona que se dedique a rastrear el antisemitismo está muy familiarizada con Telegram debido a la cantidad de contenido en esa plataforma y a cuánto dependen de ella varios grupos antisemitas y extremistas".

Pero a diferencia de plataformas de redes sociales más convencionales con las que la ADL ha trabajado y también criticado públicamente, Telegram es difícil de abordar en el tema de combatir el discurso de odio porque la aplicación no ha reconocido la magnitud del problema, dijo Segal.

"Para involucrar a una plataforma en estos temas, tienen que demostrar de alguna manera que les importan estos asuntos y que están dispuestos a ser receptivos", dijo. "Para solucionar un problema, primero tienes que admitir que lo tienes".

Yfat Barak-Cheney, directora de tecnología y derechos humanos del Congreso Judío Mundial, calificó a Telegram como "una puerta de entrada para la propaganda terrorista en plataformas de redes sociales", pero compartió las frustraciones de Segal.

"Hemos puesto esta información a disposición de líderes gubernamentales e instituciones internacionales y hemos pedido desde hace tiempo que se tomen medidas regulativas", dijo en un comunicado. "Hasta la fecha, la plataforma no ha atendido ninguna llamada para aumentar la supervisión y moderación".

¿Cómo se ha utilizado en Israel y los territorios palestinos desde el 7 de octubre?

Telegram, con sede en Dubai, ha sido popular durante mucho tiempo en el Medio Oriente, y su uso ha aumentado en Israel y la región después del 7 de octubre. Esto se debe en parte a que tanto el ejército israelí como Hamas han confiado en él como una plataforma de mensajería crítica.

Hasta octubre de 2023, el mes del ataque de Hamas y el estallido de la guerra, Israel tenía alrededor de 2.5 millones de usuarios activos semanales, según Sensor Tower, una firma de inteligencia de mercado, lo que equivale a aproximadamente uno de cada cuatro israelíes.

Las estadísticas sobre el uso palestino son más difíciles de obtener, pero Telegram ha sido la plataforma clave de comunicación de Hamas durante toda la guerra. Los miembros utilizaron Telegram para compartir videos en primera persona del ataque del 7 de octubre, a menudo mostrando escenas espeluznantes, y siguen confiando en la aplicación para difundir contenido a sus suscriptores en todo el mundo.

También han subido videos de rehenes, incluido uno de Hersh Goldberg-Polin, al que el grupo terrorista asesinó recientemente junto con otros cinco cautivos.

En los días posteriores al 7 de octubre, el canal de Telegram de la ala militar de Hamas casi cuadruplicó su tamaño, llegando a más de 700,000 seguidores. El contenido en su canal principal fue visto exponencialmente más que las publicaciones idénticas en la aplicación del grupo terrorista, según The New York Times.

La aplicación enfrentó presión en los días posteriores al 7 de octubre para prohibir los canales alineados con Hamas, como lo han hecho otras plataformas, como Facebook y X. Durov inicialmente se resistió, diciendo que Hamas estaba utilizando la aplicación para advertir a los civiles que abandonaran las áreas antes de los ataques con misiles. Pero eventualmente cedió en una rara instancia de moderación de contenido, restringiendo los canales en dispositivos de Apple y Google. Sin embargo, Telegram ofreció soluciones alternativas, y el contenido sigue siendo accesible y compartible meses después.

Esto ha cambiado un poco en los últimos días, ya que Telegram parece haber bloqueado el acceso al canal principal de Hamas tras el arresto de Durov y una oleada de reportes sobre sus políticas permisivas.

El ejército israelí también utiliza la aplicación para difundir su mensaje, así como para enviar actualizaciones oficiales como alertas de sirenas y comunicados de prensa a sus más de 135,000 suscriptores. Periodistas líderes israelíes como Amit Segal, activistas políticos como el rapero de derecha y provocador conocido como Shadow, y agencias gubernamentales como el Ministerio de Salud también tienen canales populares.

Telegram es especialmente útil en tiempos de guerra y en medio de interrupciones en el servicio celular, ya que puede funcionar con WiFi, por lo que "utilizar este tipo de aplicaciones para mensajería simple cuando los SMS no están disponibles es un gran beneficio para la gente", según Woolley.

Pero, tras el ataque del 7 de octubre, la Asociación de Internet de Israel, que busca fomentar la seguridad y transparencia en línea, advirtió a los israelíes contra el uso desenfrenado de Telegram.

"Ante el ataque de Hamas, la guerra en Gaza y la necesidad de información urgente y actual, miles de israelíes han optado por unirse a la aplicación Telegram", dice un comunicado del grupo. "Pero muchos desconocen las características y peligros que contiene. ... Recomendamos prohibir la instalación de la aplicación entre los jóvenes, dado que presenta contenido hiriente y violento sin moderación o supervisión adecuada, y carece de un mecanismo funcional de reporte".

Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel también han utilizado la aplicación para fines ilícitos. Miembros de una unidad de Guerra Psicológica de las FDI operaban un canal llamado "72 Vírgenes - Sin Censura", publicando videos llenos de gore de civiles muertos y lenguaje racista al inicio de la guerra.

El IDF al principio negó la acusación, pero luego le dijo a Haaretz que la cuenta fue operada sin autorización.

¿Qué sucede a continuación?

El futuro de la aplicación está en juego, ya que enfrenta dos amenazas existenciales.

La primera proviene del sistema legal francés. A Durov se le acusó de complicidad en la difusión de pornografía infantil, venta de narcóticos y ayuda al crimen organizado. Fue liberado bajo una fianza de 5 millones de euros y se le ordenó permanecer en Francia mientras enfrenta un posible juicio.

La segunda es la nueva ley emblemática de la Unión Europea sobre desinformación y discurso de odio, la Ley de Servicios Digitales, bajo la cual se espera que la aplicación enfrente escrutinio.

Sin embargo, hay un inconveniente. Los robustos mecanismos de cumplimiento de la DSA solo entran en vigor para los llamados "plataformas en línea muy grandes" con más de 45 millones de usuarios de la UE. Telegram dice tener solo 41 millones, lo que lo protege de la autoridad de los reguladores para multar a la empresa hasta con un 6% de sus ingresos.

La UE está investigando si Telegram falseó esos números, según una investigación del Financial Times. Si reclasifican la aplicación, Telegram podría ser obligado a instituir políticas de moderación de contenido o enfrentar duras sanciones financieras.

"Si los fundadores y las empresas tecnológicas no quieren, al menos, sentarse a la mesa para discutir lo que se puede hacer, como parece ser el caso de Durov, entonces se convertirán en un ejemplo", dijo Woolley.