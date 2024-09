Fundador de Telegram detenido en Francia: ¿seguridad comprometida o libertad en riesgo?

El fundador de Telegram, Pavel Durov, fue detenido el sábado en la pista del aeropuerto de París-Le Bourget en Francia poco después de descender de su jet privado. Un guardaespaldas y una acompañante femenina lo acompañaban. Durov, que tiene ciudadanía francesa, había volado a París-Le Bourget (ubicado a 12 kilómetros de París) desde Azerbaiyán.

Hasta 2023, la aplicación Telegram había sido descargada aproximadamente 20 millones de veces en los Estados Unidos, con alrededor de 10 millones de usuarios activos mensuales. Esto representa menos del 2% de la base de usuarios global de Telegram. Reconocido por su fuerte encriptación y características de privacidad, Telegram ha atraído a una base de usuarios de nicho preocupados por la seguridad y la libertad de expresión.

En Europa, Telegram tiene aproximadamente 41 millones de usuarios activos mensuales. Si bien los usuarios europeos aprecian las características centradas en la privacidad de Telegram, la aplicación también ha enfrentado escrutinio por su papel en facilitar actividades ilegales debido a su fuerte encriptación y falta de moderación de contenido.

Robert F. Kennedy Jr., un político y ex candidato presidencial independiente de los Estados Unidos, expresó su preocupación por el arresto de Durov, declarando: "La necesidad de proteger la libertad de expresión nunca ha sido más urgente".

Durov ya estaba en una lista de buscados. Conocedor de la orden de arresto, había estado evitando visitas a Europa. Los motivos detrás de su decisión de viajar a Francia siguen siendo desconocidos. La Dirección Nacional Anti-Fraude Aduanera (ONAF) de Francia puso a Durov bajo custodia hasta que se presentaran cargos formales. El activista Vladislav Mazur participa en un piquete unipersonal para protestar contra la detención de Pavel Durov, fundador y consejero delegado de la aplicación de mensajería Telegram, cerca de la embajada francesa en Moscú, Rusia, el 25 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/Yulia Morozova)

Elon Musk, propietario de Tesla, SpaceX y X, reaccionó al arresto de Durov declarando: "Es 2030 en Europa y te están ejecutando por gustar un meme". También utilizó el hashtag #FreePavel para abogar por la liberación de Durov.

Al mismo tiempo, el presentador de televisión de extrema derecha estadounidense Tucker Carlson, quien entrevistó a Durov en abril de 2024, comentó: "Francia acaba de arrestar a Pavel Durov, fundador y CEO de la plataforma Telegram encriptada e incensurada. La necesidad de proteger la libertad de expresión nunca ha sido más urgente".

Cómplice en tráfico de drogas, fraude y crímenes contra niños.

Las autoridades francesas acusan a Durov de complicidad en tráfico de drogas, fraude y crímenes contra niños, citando la falta de cooperación de Telegram con la policía francesa, la falta de moderación en los chats y las características que permiten a los usuarios realizar transacciones en criptomonedas dentro de la aplicación o registrarse sin un número de teléfono.

En 2015, las autoridades rusas ya intentaron prohibir Telegram. En ese momento, Durov respondió: "Sugiero prohibir palabras. Hay evidencia de que los terroristas las usan para comunicarse".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha comenzado a ayudar a Durov en Francia, incluso cuando los representantes de Durov no solicitaron ayuda, según el ministerio. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Tras la noticia del arresto de Durov, la criptomoneda que creó, TONCoin, se desplomó, perdiendo más del 17% de su valor.

El Dr. Nikolai Topornin, experto ruso en relaciones internacionales y geopolítica, compartió con The Media Line que, a diferencia de Mark Zuckerberg o Elon Musk, que a menudo están en el ojo público, Pavel Durov mantiene un estilo de vida mucho más privado y apartado.

"Sin embargo, él no se esconde; todos saben que su sede y los servidores de Telegram están ubicados en los Emiratos Árabes Unidos, desde donde se gestionan la mayoría de las operaciones de la plataforma", dijo.

"Desde 2021, Durov ha obtenido la ciudadanía francesa, además de la rusa, de Saint Kitts y Nevis y de los Emiratos Árabes Unidos. Es crucial entender que en el sistema legal francés, nadie es intocable, ya sea figuras públicas o privadas. Ex presidentes como Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, por ejemplo, enfrentaron graves procesos legales, con Sarkozy incluso siendo condenado lo que puso fin a su carrera política. Por lo tanto, el arresto de Durov debería ser visto con calma, ya que no se considera una gran sensación en Francia", agregó Topornin.

También señaló que Durov probablemente no podrá asegurar arresto domiciliario simplemente pagando una gran cantidad de fianza.

"El tribunal podría temer que pueda utilizar sus considerables recursos para interferir en el proceso. Podría ser detenido en un centro de detención mientras espera el juicio. Dado que el sistema legal francés no tiene intocables, y el arresto probablemente contó con la aprobación del Presidente Macron, la detención de Durov podría prolongarse, dependiendo de su disposición a cooperar con las autoridades francesas", dijo Topornin, quien añadió que el arresto de Durov se centra principalmente en las preocupaciones sobre la sólida encriptación de Telegram.

"Los chats secretos de la plataforma permiten a los usuarios ocultar sus comunicaciones de las autoridades, lo cual ha sido aprovechado por criminales. Los investigadores franceses han expresado su preocupación de que el cifrado de Telegram ha facilitado actividades ilegales, incluidos actos terroristas. Además, la negativa de Durov a implementar la censura interna, permitiendo discusiones sobre temas como el tráfico de drogas y la venta de armas, se ha convertido en un punto significativo de controversia con los gobiernos", dijo.

El científico político Leonid Goldenberg enfatizó que hacer predicciones sobre el arresto es difícil en esta etapa. Sin embargo, es probable que los gobiernos estén interesados en obtener influencia sobre las operaciones de Telegram.

"Durov podría verse obligado a cooperar con las autoridades en Francia y Estados Unidos, quienes desde hace tiempo han querido ingresar a Telegram. Es fundamental entender que Telegram ya no es solo un mensajero como lo era antes. Se ha convertido en un ecosistema gigante con una billetera interna y su propia criptomoneda. Muchas personas están ansiosas por obtener una parte de esta lucrativa tarta. El estado ha estado tratando durante mucho tiempo de expandir su monopolio sobre cómo se comunican las personas, qué dicen y cómo gastan su dinero", dijo Goldenberg a The Media Line.

Goldenberg también señaló las tácticas manipuladoras utilizadas por las corporaciones en sus intentos de ejercer control sobre Telegram.

"No olvidemos que las grandes corporaciones, escondiéndose detrás del estado, también han intentado interferir en Telegram. Toma a Apple, por ejemplo: imponen una comisión del 30% en todo en iPhones e incluso bloquearon a los creadores de recibir donaciones dentro de Telegram simplemente porque Telegram no les estaba dando su recorte del 30%. No existe tal IVA en ningún país, sin embargo Apple cobra este tipo de comisión. En respuesta, Durov tuvo que idear nuevas características como las monedas internas de Telegram", compartió.

Goldenberg explicó que el colapso de ToneCoin tras la detención de Durov ha afectado gravemente a aquellos que dependen de Telegram como plataforma para la creación de contenido.

"Desde la detención de Durov, hemos visto a ToneCoin y todo lo basado en él caer fuertemente, afectando principalmente a los creadores independientes. Esto afecta su capacidad de monetizar contenido y recibir pagos. Y por supuesto, todo esto se justifica bajo el pretexto de 'seguridad', con afirmaciones de que en Telegram se venden drogas, que los terroristas están organizando ataques a través de Telegram."

Según Goldenberg, las acusaciones de ayudar al terrorismo son simplemente un instrumento que se utiliza para socavar la plataforma y restringir la libertad.

"Todo el argumento sobre la seguridad es una mentira. Es falso decir que sin acceso a los datos internos de Telegram, nada puede ser rastreado. Si hay una orden judicial que demuestra que alguien cometió un crimen, Telegram proporciona acceso a las comunicaciones de esa persona si hay un fallo legal. Prohibir Telegram es como prohibir los autos porque la gente los usa para atropellar a otros. Este es un claro intento de justificar la supresión de las libertades individuales bajo el disfraz de la supervivencia colectiva. El terrorismo se está utilizando como un instrumento para eliminar o suprimir la individualidad, facilitando así convertir a la sociedad en un estado totalitario", dijo.

Topornin compartió que mientras la situación en torno al arresto de Durov permanece incierta, Telegram puede tener estrategias para seguir operando.

“Telegram tiene un 'Plan B' para mantener las operaciones incluso si sus líderes, incluido Durov, son detenidos, por lo que es posible que la plataforma en sí misma no experimente cambios significativos de inmediato", dijo.

"Creo que Telegram seguirá funcionando, y sus criptomonedas sobrevivirán, ciertamente espero que así sea. Pero el mundo se está volviendo cada vez más cerrado y menos libre, y esa es una realidad que debemos enfrentar", concluyó Goldenberg.