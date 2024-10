Musulmán convertido al judaísmo, Khaled Hassan, habla sobre Israel – entrevista

"Fue una infancia muy feliz", dijo Khaled Hassan, de 34 años, a The Jerusalem Post desde su casa en el Reino Unido. Investigador en seguridad nacional y política exterior y activista en redes sociales, Hassan detalló su infancia en El Cairo, en el vecindario de clase media de Maadi. "Es uno de los barrios más antiguos y diversos de la ciudad, con muchos diplomáticos viviendo allí, incluido el embajador israelí".

Hassan nació en una familia musulmana, que describió como "de mente abierta, secular y de clase media". Asistió a una escuela estadounidense, donde su educación fue casi completamente en inglés, excepto por las clases de religión y árabe. "Creo que el tener inglés fue lo que me hizo ser quien soy hoy en día, porque me permitió acceder a narrativas completamente opuestas a lo que veía a mi alrededor", dijo.

Hassan desarrolló un interés en la política, las relaciones internacionales y la seguridad, las cuales estudió en la universidad. Más tarde, fue empleado en la ONU y ascendió en su carrera, llegando a conocer a personalidades clave en la esfera política egipcia.

"En algún momento, me intrigó el judaísmo", dijo. "Como parte del conflicto árabe-israelí, que yo llamo 'el conflicto musulmán-judío', tenía mucha curiosidad por aprender y leer sobre el judaísmo y encontrar diferentes narrativas y perspectivas".

Este interés llevó a Hassan a aventurarse en una experiencia inusual en el ambiente fuertemente anti-Israel de su Egipto natal, y finalmente se inscribió en un curso en línea en la Universidad de Tel Aviv. "Fue fascinante ver cómo es una narrativa completamente diferente a la que crecí acostumbrado. Este curso fue una pieza importante en la construcción de mi personalidad hoy en día", recordó.

En 2014, Hassan conoció a israelíes por primera vez. "Fue un programa compartido con egipcios, jordanos, palestinos e israelíes en Chipre. Fue un punto de inflexión para mí. Hasta entonces, apoyaba la Iniciativa de Paz Árabe", explicó, refiriéndose al plan de 2002 presentado por Arabia Saudita que pedía, entre otras cosas, una retirada total de Israel a las fronteras anteriores a 1967 y la repatriación de facto en Israel de los descendientes de refugiados palestinos de 1948 a cambio de la normalización con todo el mundo árabe.

"Creí que si Egipto e Israel hubieran tenido paz, aunque apenas se sintiera y fuera fría, pero aún así paz sin derramamiento de sangre, entonces seguramente los palestinos y todos los demás también pueden. Pero el tiempo que pasé allí con los palestinos me hizo darme cuenta de que la paz no es alcanzable con ellos. Ahora apenas pienso que merecen su propio estado, ya que lo que sea que se les dé siempre será visto como un trampolín para más tierras y más guerras con Israel", dijo.

Antisemitismo en nuestro ADN

"En 2016, me convertí al judaísmo", mencionó casualmente Hassan; una Menorá dorada brillaba en el fondo de la habitación. "Diría que realmente nunca crecí practicando el islam. Fui a una escuela americana mixta. Tuve una novia. Solía beber. Vivía un estilo de vida occidental. Pero al final del día, me di cuenta de que el judaísmo se alinea mejor con mis valores".

Hassan también exploró el cristianismo, especialmente la Iglesia Copta, la antigua secta cristiana autóctona egipcia. "Aunque era fascinante de manera histórica, no se alineaba con mi punto de vista teológico. Siempre estuve más interesado en el judaísmo, y supongo que también es parte de mi rebelión contra las normas. Ves, los judíos eran vistos como el mal absoluto, así que tuve que ir en esa dirección", agregó sarcásticamente.

Hassan describió la atmósfera inherentemente antisemita en la que creció. "Mi papá era un profesor que enseñaba alemán. Estaba muy orgulloso de Hitler y mostraba admiración por el nazismo. Se consideraba completamente apolítico y afirmaba que la política es una enfermedad que infecta a cualquiera que se acerque demasiado", dijo, agregando que, no obstante, la veneración por los nazis estaba presente.

“Ser antisemita está en el ADN de cada egipcio. Siempre escuché comentarios desagradables, todos normalizados y utilizados por personas de todos los ámbitos de la sociedad, desde millonarios hasta personas pobres”, continuó Hassan.

“Esto no quiere decir que todos atacarán activamente a un judío si ven a uno. Algunos, principalmente islamistas, realmente lastimarían a judíos. Otros, los más seculares y nacionalistas, podrían decir algo pero no actuar físicamente. Pero, independientemente, cada persona que conocí en Egipto es antisemita. Reformularé: nunca he conocido a un egipcio que no sea antisemita, ya sea islamista o nacionalista-secular”, agregó con solemnidad.

Cuando le preguntaron si había alguna forma de solucionar esta situación, Hassan hizo una pausa y comentó, “La gente en Occidente debe entender que las sociedades árabes funcionan de manera diferente a Israel o el Reino Unido. Digamos que mañana un presidente islamista gana las elecciones en el Reino Unido o en los EE. UU.; no es como si toda la sociedad cambiara inmediatamente. En Arabia Saudita, por ejemplo, antes del liderazgo del príncipe heredero MBS (Mohammad Bin Salman), a quien apoyo y admiro de todo corazón, conducir automóviles se consideraba haram (prohibido religiosamente) para las mujeres y tanto la sociedad como el clero estaban mayoritariamente de acuerdo con ello, presentando argumentos para respaldar estos ideales.

Una vez que MBS asumió el liderazgo, el mismo clero encontró otras razones para justificar la posición actual, y eso es lo que sucede en la sociedad. Las normas se dictan de arriba hacia abajo; el presidente dice que esto está prohibido y todos cumplen. Puedes rechazar y decir lo que quieras, pero así es como funcionan las cosas por aquí", aclaró, añadiendo que este podría ser el camino para comenzar a resolver el enigma del antisemitismo en el mundo árabe.

Primera visita a Israel

A principios de septiembre, Hassan visitó Israel por primera vez. Cuando le preguntaron sobre su experiencia en Tierra Santa, respondió: "Francamente, nada me sorprendió. He conocido a los israelíes durante mucho tiempo, he trabajado mucho con ellos. Sabía que Israel es un lugar fascinante con muchos desafíos relacionados con la seguridad".

También presenció el arresto de terroristas durante la visita. "Todo lo que vi cumplió mis expectativas", dijo. "Israel tiene esta vibra o energía; te hace sentir vivo. Es un país del Medio Oriente en el sentido de que está vivo. La gente habla en voz alta; son enérgicos. Una vez que lo experimentas, se convierte en una adicción que te hace querer volver una y otra vez.

“Yo resumiría a Israel como un sueño hecho realidad en el corazón de Oriente Medio”, agregó. “Puedes ser abiertamente gay; puedes ser lo que quieras. Fui a conocer a quienes los medios tienden a llamar 'los colonos', retratados con armas y muchos hijos. Intenté conocer a todos, tanto de derecha como de izquierda, excepto quizás de la extrema izquierda, pero probablemente no les gustaría conocerme de todos modos.

“Tomé muchos taxis. La mitad de mis conductores eran musulmanes árabes, y solo puedes adivinar si tu conductor será judío o musulmán. ¿Es esto apartheid?” preguntó bromeando.

Sin embargo, Hassan también experimentó fuertes medidas de seguridad en el aeropuerto. “Me llevaron a interrogatorio, pero lo entendí completamente. Ven a un Khaled Hassan que nació en Egipto, donde más del 99% no creen que Israel debería existir, llegando a su aeropuerto en medio de una guerra, y luego afirmando que se ha convertido. Esto seguramente plantea muchas preguntas. No esperaría que nadie me dejara entrar sin cuestionar. Así que me llevaron a un lado, hicieron algunas preguntas, respondí, y me dijeron Shabbat Shalom y bienvenido.

"Y no es que los oficiales de inmigración en Estados Unidos o Reino Unido sean amables", agregó.

Cuando le preguntaron sobre su parte favorita de la visita, Hassan destacó la cultura y la gente. "Simplemente caminar por Tel Aviv y Jerusalén fue tan especial. Es irónico pensar que el lugar de donde vengo ha estado en guerra con Israel desde el momento en que se estableció, y su sociedad celebra el ataque del 7 de octubre como si fuera heroico. Pero cuando estoy en Israel y le digo a mi taxista que soy egipcio, se emocionan. Me reciben con entusiasmo; me ofrecen sugerencias sobre qué ver y qué comer. Para mí, es excepcionalmente fascinante que cuando conocen a alguien del ‘otro lado’, lo primero que ofrecen es hospitalidad.

"Israel es una sociedad tan madura; no odian a las personas por lo que son o de dónde vienen. Tomé un tren, pregunté sobre una estación, y la gente simplemente empezó a hablar conmigo. Vieron que era turista, y todo lo que recibí fue amabilidad y compasión. Esto nunca le sucedería a un israelí o a un judío en Egipto, por lo que lo encontré un poco surrealista."

Activismo en redes sociales

Desde el inicio de la guerra, Hassan notó que su cuenta de X estaba volviéndose cada vez más popular, alcanzando más de 75,000 seguidores hasta el día de esta entrevista. "Siempre he estado involucrado en temas relacionados con el antisemitismo y el terrorismo, pero solía hacerlo de manera más discreta. Comencé a hablar porque quería que mi voz llegara a los tomadores de decisiones".

Hassan se da cuenta de que muchos lo consideran como un pájaro raro debido a su trasfondo. "Sé cómo soy percibido", dijo. "Una vez la BBC se puso en contacto conmigo después de un comentario que hice comparando a aquellos que niegan la necesidad de enviar armamento a Israel con antisemitas. Supuestamente estaban interesados en entrevistarme, pero eso nunca sucedió. Obviamente, tanto sionistas como judíos me dicen que me aprecian, lo cual es genial pero no sorprendente en absoluto.

Lo que me sorprende es que todos del otro lado parecen evitar por completo interactuar conmigo. Algunos dicen que soy un agente del Mossad y/o parte de un esquema de propaganda, aunque nunca recibí un centavo de ningún gobierno. Aquellos que me evitan o me ignoran lo hacen porque no encajo en su narrativa y porque planteo preguntas que no quieren abordar, como: '¿Por qué el 50% de los musulmanes británicos simpatizan con los ataques del 7 de octubre?' Así que, para ellos es 'evitar a este tipo a toda costa', y así es como funciona."

En su activismo en línea, Hassan también desempeñó un papel importante en la investigación que llevó al informe innovador patrocinado por el abogado británico-israelí Trevor Asserson, publicado hace un par de semanas, que presentó hallazgos impactantes sobre el sesgo antiisraelí inherente en la BBC, incluyendo más de 1,500 violaciones a las directrices editoriales del servicio público en cuanto a imparcialidad, precisión, valores editoriales e interés público.

"Para mí, mostró que la BBC es institucionalmente antisemita al promover falsedades y distorsionar la narrativa de una manera en la que Israel nunca puede estar en lo correcto y los palestinos nunca pueden hacer nada malo", explicó. "Las plataformas de la BBC en árabe son aún peores, pero desafortunadamente, desestimaron el informe y no han invitado a nadie para desafiar o discutir nuestros hallazgos, y no tenemos muchas esperanzas de que lo hagan alguna vez".

Cuando se le preguntó sobre su mensaje a las voces proisraelíes, Hassan enfatizó: "Debemos permanecer unidos, escuchar a todos y hablar con todos, cada uno de los aliados, judíos o no judíos. Este no es un conflicto por tierras; se trata de la yihad global contra los judíos. Así es como debe tratarse, y por eso esta guerra debe ser ganada. Derrotamos a Hitler en el pasado, y ahora son los neo-nazis islamistas. Obviamente, también hay muchos aliados musulmanes increíbles, incluidos en lugares como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

No deberíamos ser hostiles o desconfiados de los musulmanes o de nadie. Si la persona frente a ti apoya el derecho de Israel a existir y defenderse, entonces es un aliado. De lo contrario, es un enemigo que nos desea el mal, y debemos identificarlos y denunciarlos en consecuencia.