"El llamado a negar armas a Israel no promueve la paz, sino que juega directamente en manos de Hamás y Hezbolá", declaró la organización paraguas de los judíos franceses (CRIF).

El llamado del presidente francés Emmanuel Macron a detener los envíos de armas a Israel destinadas a Gaza ha generado una profunda preocupación entre la comunidad judía francesa. La declaración, realizada justo antes del aniversario de los ataques del 7 de octubre, se percibe como un golpe a la seguridad de Israel y al sentimiento de seguridad entre los judíos franceses.

La organización paraguas de los judíos franceses (CRIF) emitió una crítica contundente a la declaración de Macron. En un comunicado emitido por la organización, se afirmó: "CRIF lamenta profundamente la declaración del Presidente de la República pidiendo un embargo de armas sobre Israel en su guerra contra Hamas. El llamado a negar armas a Israel no promueve la paz, sino que juega directamente en manos de Hamas y Hezbolá".

La organización enfatizó la importancia de la autodefensa de Israel: "La verdad es que en el Medio Oriente, si Hamas deja las armas, habrá paz. Si a Israel se le quitan las armas, ya no existirá un Estado de Israel." CRIF también recordó que Hamas mató a 48 ciudadanos franceses en el ataque terrorista del 7 de octubre y sigue teniendo rehenes.

Jonathan Arfi, presidente de CRIF, habló con Le Monde sobre los sentimientos de la comunidad judía francesa: "El ataque del 7 de octubre causó un repentino y vertiginoso sentido de inseguridad e inmensa vulnerabilidad. Para los judíos de todo el mundo, el Estado de Israel ha proporcionado simbólicamente una sensación de tranquilidad desde su establecimiento. Ese día, más allá del trauma de ver imágenes en directo de la horrible masacre, nuestra sensación de seguridad también se derrumbó."

Meyer Habib, exmiembro del Parlamento francés, se unió a las críticas, diciendo: "¡Qué vergüenza, qué decepción! En vísperas de los eventos conmemorativos del 7 de octubre, Macron exige que Francia, y también el mundo libre, detengan los envíos de armas a Israel destinadas a Gaza."

El rabino Zamir Isayev, rabino de la comunidad sefardí-georgiana en Bakú, agregó: "Este es un patrón al que debemos acostumbrarnos. En 1940, el gobierno de Vichy colaboró con el régimen nazi. En 1967, Francia impuso un embargo de armas a Israel. Hoy, Francia está haciendo ambas cosas: apoyando a Irán y sus aliados mientras socava los esfuerzos de guerra de Israel."

"Francia no tiene problema en enviar armamento de última generación a Armenia, que rápidamente se está convirtiendo en un proxy iraní en el Cáucaso. París no está preocupado por el hecho de que Armenia haya firmado un importante acuerdo de armas por valor de 500 millones de dólares con Irán. Se espera que Teherán suministre a Armenia drones de ataque y sistemas de misiles de defensa aérea. En contraste, Azerbaiyán sigue siendo visto como el aliado más confiable de Israel en la región", dijo el Rabino Isayev.

Según el rabino, Israel, junto con Azerbaiyán, fue "reprendido" por la organización internacional IOF—Organización Internacional de Países de Habla Francesa—el 5 de octubre en París. La organización condenó a Israel, exigiendo que regrese a las fronteras de 1967, conocidas como "fronteras de Auschwitz". Al mismo tiempo, se acusó a Bakú de "desplazar por la fuerza a 115,000 refugiados" de Karabaj.

Esto se refiere a un territorio azerbaiyano oficialmente reconocido que estuvo ocupado durante 30 años por separatistas armenios con la asistencia del ejército ruso. Los armenios limpiaron étnicamente esta tierra, matando a 16,000 azerbaiyanos de la misma manera que Hamas masacró a israelíes el 7 de octubre. El año pasado, Bakú liberó el área e invitó a los residentes armenios a quedarse y convertirse en ciudadanos. Se fueron antes de que llegaran las fuerzas azerbaiyanas. Pero esto fue pasado por alto por la IOF.

Mientras tanto, expertos citados en el periódico de negocios Globes señalan los intereses económicos de Francia en Líbano como un posible factor en su política. "Francia es un inversor importante en la infraestructura libanesa y uno de sus principales socios comerciales. En 2022, el comercio entre los dos países ascendió a aproximadamente $518 millones. Además, la compañía energética francesa Total está involucrada en la exploración de gas en la región." Funcionarios israelíes han expresado su preocupación de que los intereses económicos de Francia en la zona puedan influir en su postura en el conflicto.

La comunidad judía francesa subrayó que "las democracias deben estar unidas cuando una de ellas está bajo ataque" y expresó la esperanza de que el gobierno francés vuelva a apoyar los intereses de seguridad de Israel.

Este artículo fue escrito en cooperación con Shuva Israel.