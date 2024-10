Estas son las "nuevas tendencias" del antisemitismo

Casi la mitad de los judíos de todo el mundo han experimentado antisemitismo desde el 7 de octubre, según reveló una nueva encuesta.

Los datos, analizados por el Dr. Ira Sheskin, profesor de Geografía y Director del Proyecto de Demografía Judía en la Universidad de Miami en colaboración con el Movimiento de Combate al Antisemitismo, fueron recopilados de 1,075 individuos judíos desde el 12 de agosto hasta el 3 de septiembre.

Un 7% de los encuestados informaron que habían sido agredidos físicamente o amenazados en un ataque antisemita desde el 7 de octubre, marcando un aumento del 2% basado en datos recopilados por el Centro de Investigación Pew en 2020.

En otro aumento del 2% respecto al estudio de Pew de 2020, el estudio de Sheskin encontró que el 39% de los judíos habían visto grafitis antisemitas en sus vecindarios.

Además, el 39% de los encuestados informó haber escuchado a colegas o vecinos hacer chistes o usar insultos dirigidos a los judíos. Carteles arrugados de rehenes israelíes tirados en papeleras del campus de la Universidad de Nueva York. (credit: Collin Byun)

Mostrando un aumento del 7% respecto al estudio de Pew de 2020, el 26% de los encuestados judíos dijeron que desde el 7 de octubre se habían sentido no bienvenidos por su identidad judía. Otro 14% informó que habían sido ignorados en un entorno social por ser judíos.

Además, marcando un aumento del 6% respecto a los hallazgos de 2020, el 21% informó haber sido llamado con un nombre ofensivo por ser judío.

El acoso en línea a los judíos también parece haber aumentado, con el doble de encuestados ahora afirmando que habían sido hostigados en línea por su identidad (8% en 2020; 16% en 2024).

Del 61% de los encuestados que afirmaron haber experimentado al menos una de las situaciones anteriores, el 72% informó sentirse menos seguro como judío hoy en día. Sin embargo, a pesar de las tendencias identificadas en el estudio, el apoyo de individuos no judíos también ha aumentado según los informes. Casi la mitad (49%) de los encuestados dijeron que habían visto a una persona no judía expresarles su apoyo, un aumento notable respecto al 33% registrado por Pew en 2020.

Tropos antisemitas

Más de una cuarta parte (28%) de los encuestados informaron haber escuchado directamente comentarios, desde el 7 de octubre, que sugerían que los judíos se preocupan demasiado por el dinero, mientras que otro 42% afirmaba haber escuchado o leído los comentarios de una fuente de segunda mano.

Un 25% informó haber escuchado directamente comentarios que sugerían que los judíos controlan el mundo (o los medios de comunicación, la industria del entretenimiento, la política, etc.), mientras que el 49% afirmó haber escuchado o leído los comentarios de una fuente secundaria.

Un total del 68% había escuchado o leído alguna forma de revisionismo del Holocausto, con un 13% indicando que habían escuchado los comentarios directamente de la fuente.

¿Dónde acuden los judíos?

Uno de cada cinco encuestados informó haber sido víctima de un comentario antisemita en persona, la mitad de los cuales habían recibido varios comentarios. Al preguntar a quién reportaron los comentarios, solo el 10% dijo haber contactado a la policía y el 11% a organizaciones judías.

La mayoría de los encuestados judíos (42%) contaron a amigos y/o familiares sobre los comentarios, mientras que pocos informaron los comentarios a su escuela (5%), su jefe o recursos humanos (8%) o redes sociales (12%).

Solo el 64% informó a alguien sobre el incidente(s).

Cuando se trataba de vandalismo o volantes antisemitas, de los cuales solo el 9% del total de encuestados dijo haber experimentado, el 37% indicó que no informaron los incidentes a nadie.

En incidentes de vandalismo o mensajes, las personas eran más propensas a involucrar a la policía, ya que el 21% de aquellos que habían experimentado vandalismo o mensajes informaron haber contactado a la policía local.

Aunque el vandalismo y los mensajes vieron a más encuestados plantear el problema con la policía, familiares y amigos aún eran los más recurridos (37%). Sin embargo, los encuestados estaban más dispuestos en estos incidentes a informar a sus jefes o departamentos de recursos humanos (14%), a una organización judía (12%) o a su escuela (9%).

Del 5% de los encuestados que dijeron que un agresor los había tocado físicamente durante un asalto antisemita, el 21% indicó haber informado el incidente a la policía y el 28% a una organización judía.

Mientras que los encuestados que habían sido agredidos eran más propensos a recurrir a la policía o a organizaciones judías, la opción más popular seguían siendo amigos y familiares (29%), aunque informaban con más frecuencia a su escuela (19%) y a su jefe/recursos humanos (13%).

Ocultando el judaísmo

Casi tres cuartos (72%) de los encuestados reportaron sentirse menos seguros desde el 7 de octubre. Al preguntar si estos sentimientos de inseguridad afectaron su disposición para participar en observancias o eventos judíos, el 20% dijo que no participaron debido a preocupaciones de seguridad. Además, el 21% de los encuestados dijo que aunque participaron en eventos u observancias judías, vacilaron antes de hacerlo.

Al preguntar sobre la efectividad de las fuerzas del orden para abordar las necesidades de seguridad de los judíos, el 31% de los encuestados dijo que la policía había sido algo o muy ineficaz en sus respuestas, mientras que el 46% afirmó lo contrario.

Antisemitismo en el campus

Los campus universitarios han sido un foco de activismo anti-Israel desde el 7 de octubre, con muchas universidades viendo el establecimiento de campamentos pro-palestinos. Varios campus en Estados Unidos han escuchado llamados a una intifada global o han visto a estudiantes y personal judíos atacados por sus identidades.

En línea con los titulares de los últimos años sobre actividades en los campus, el 31% de los encuestados afiliados a la universidad reportaron que se habían sentido excluidos de un grupo o un evento en el campus debido a su judaísmo, el 19% informando que había sucedido varias veces.

Un 39% adicional de personas afiliadas a la universidad reportaron haberse sentido inseguros o incómodos en un evento en el campus porque son judíos.

La presencia de antisemitismo en el campus no se limita a los estudiantes, encontró la investigación. Más de una cuarta parte (26%) informó que un miembro de la facultad, asistente de enseñanza o instructor los había discriminado o hecho sentir incómodos porque son judíos, y el 15% afirmó que había sucedido más de una vez.

Al preguntar si alguna vez habían evitado mostrar artículos que los identificaran como judíos por miedo al antisemitismo, el 35% confirmó que sí lo habían hecho, y el 26% admitió haberlo hecho más de una vez. Además, el 35% dijo que no habían revelado sus opiniones sobre Israel en el campus o con sus compañeros por temor al antisemitismo.

Un cuarto de los encuestados afiliados a la universidad también dijeron que habían sentido o sido excluidos de un grupo o evento en el campus debido a una conexión percibida o real con Israel.

Detrás del antisemitismo

Del 42% de los encuestados que dijeron haber experimentado antisemitismo después del 7 de octubre, el 17% dijo que los incidentes más graves habían sido provocados por grupos o individuos pro-palestinos. Luego, el 6% dijo que el antisemitismo provenía de la extrema izquierda, el 5% de la extrema derecha, el 5% de los neonazis y el 3% de los islamistas radicales.