Irán apuesta por Naim Qassem como nuevo líder de Hezbolá

Hezbolá ha anunciado un nuevo líder. Naim Qassem, quien era el Secretario General adjunto del grupo, ha sido nombrado después de que Israel eliminara a Hassan Nasrallah y a su sucesor, Hashem Safieddine. Qassem es bien conocido dentro de Hezbolá. También ha hablado en el pasado sobre los ataques del grupo a Israel.

En noviembre de 2023, le dijo a NBC News que "Hezbolá participa para disminuir la presión sobre Gaza".

El presidente iraní Masoud Pezeshkian felicitó a Qassem en un comunicado publicado el 29 de octubre.

"Indudablemente, en esta situación histórica sensible, la defensa de la soberanía e integridad territorial del Líbano, así como los nobles ideales del frente de resistencia y la nación palestina oprimida, son de importancia histórica. Estoy seguro de que la presencia de una figura destacada con un historial claro como vuestra excelencia al frente del grupo de Hezbolá fortalecerá la voluntad en el campo de la resistencia y también la continuación del camino luminoso de los mártires de alto rango de este frente," escribió Pezeshkian.

La declaración muestra que Irán está seguro de que Qassem probablemente sobrevivirá más de unas pocas semanas. El presidente del Parlamento de Irán, Baqer Qalibaf, también envió un mensaje a Qassem. El jeque Naim Qassem habla durante una concentración de apoyo a los palestinos de Gaza, en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, en Beirut, Líbano, 13 de octubre de 2023. (credit: REUTERS/ZOHRA BENSEMRA/FILE PHOTO)

Qalibaf visitó recientemente Líbano, pilotando él mismo el avión cuando voló hacia la nación mediterránea. "Su Excelencia es una elección inteligente, gracias a Dios, tiene el rostro de un sirviente y un luchador con experiencia, compromiso con los principios y objetivos del Frente de Resistencia Libanés y Hezbolá. Felicito al grupo militante y revolucionario", escribió Qalibaf.

El Consejo Shura de Hezbolá anunció el martes que había elegido a Naim Qassem. Otras notas de felicitación también han llegado.

El Comandante en Jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el General de División Hossein Salami, dijo: “esta bendita elección garantiza el camino imparable y glorioso de la resistencia islámica en Líbano y la firme determinación de los orgullosos combatientes de Hezbolá de salvar a la oprimida nación palestina del yugo de los invasores sionistas y sus cómplices criminales”.

Expresó un deseo por la longevidad de Qassem pero también señaló que estaba siguiendo un camino de "mártir". Eso indicaría que Irán sabe que sus días podrían estar contados. El Ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, publicó una publicación en redes sociales el 29 de octubre amenazando al nuevo líder de Hezbolá.

Otra felicitación para el nuevo líder de Hezbolá vino del Grupo de Amistad Parlamentaria Irán-Líbano. El grupo elogió la guerra de Hezbolá contra Israel. "El grupo expresó la esperanza de que Hezbolá continúe con su resistencia y luche por la destrucción de Israel, más fuerte que antes", señaló la agencia de noticias estatal de Irán, IRNA.

El Centro de Investigación y Educación Alma publicó un artículo describiendo el trasfondo de Qassem. Se menciona que nació en 1953. "Su familia es originaria de Kafr Fila en el distrito de Tufah en el sur del Líbano. Está casado y tiene seis hijos." Tiene un título en química y fue maestro antes de unirse al movimiento chií libanés Amal en 1974, antes de unirse a Hezbolá en 1982.

"Qassem fue elegido tres veces para el Consejo de Shura de Hezbolá. Durante la década de 1980 fue responsable de las actividades educativas de Hezbolá y los scouts en Beirut, subdirector del consejo ejecutivo y director del consejo ejecutivo", señaló el informe de Alma.

"Qassem continuó en su cargo de manera continua, como adjunto de Nasrallah desde 1992 hasta su elección como actual secretario general de Hezbolá, después de la eliminación de Nasrallah." El informe de Alma concluyó que "estimamos que, a la luz de las circunstancias de los resultados de la guerra y el carácter e imagen de Naim Kasem, los iraníes estarán mucho más involucrados en todos los ámbitos de lo que está ocurriendo en Hezbolá que durante la vida de Nasrallah."

Irán está invirtiendo en Qassem y en el futuro de Hezbolá. Ha visto a Hezbolá sufrir golpes en la apertura de las operaciones crecientes de Israel en Líbano en septiembre y octubre. Sin embargo, Irán probablemente cree que la campaña de Israel pasará de alta intensidad a baja intensidad como sucedió en Gaza. Por ejemplo, los ataques aéreos israelíes en Beirut se han reducido en las últimas semanas. Israel no hizo seguimiento a sus ataques a las instituciones financieras de Hezbolá de Qard al-Hasan. Hezbolá sabe que Israel es bueno en la planificación de ataques de precisión complejos.

Consideraciones de Irán

También se sabe por la experiencia de Gaza que Israel no es tan bueno en el conflicto estratégico a largo plazo. Israel es bueno en operaciones tácticas, donde gana pequeñas batallas. Pero cuando se trata de una guerra de desgaste, Israel tiene dificultades para alcanzar sus objetivos finales. Irán también probablemente evalúa que Israel no quiere llegar al río Litani y está dispuesto a conformarse con limpiar pueblos cerca de la frontera.

Después de que Qassem fuera nombrado, Hezbolá asumió la responsabilidad de numerosos ataques el 29 y 30 de octubre. El grupo dijo que disparó cohetes y fronteras y apuntó a varios "bases" israelíes. Hezbolá también se atribuyó un ataque en Tarshiha, donde murió un civil. "La resistencia islámica de Líbano también disparó una cantidad significativa de misiles y drones a las ubicaciones de las fuerzas ocupantes en las ciudades de Kafr Giladi, Dalton, Al-Manara y Zarei," dijo la agencia de medios estatal de Irán. El grupo también apuntó al área de Naqoura donde realmente impactó un sitio de UNIFIL. Hezbolá afirmó que estaba apuntando a una "base naval" israelí.