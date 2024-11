¿Qué nos enseña el Arca de Noé sobre la supervivencia hoy?

Vale la pena considerar, a la luz de la profunda lucha de la humanidad contra el clima del mundo y asuntos de justicia elemental, cuán relevante es hoy en día el inicio del relato bíblico de Noé.

Según los antiguos comentarios hebreos, Noé realmente cultivó la madera que utilizó para su arca a partir de semillas de cedro. De hecho, se dice que todo el proceso de construcción del arca tomó 120 años. El tema de esta parte de la historia es que la gente, el público, cualquier testigo u observador, y cualquiera dispuesto a escuchar, tuvo años de advertencia de que una calamidad, en este caso, la destrucción total, estaba en camino.

Por supuesto, muchos de nosotros podemos relacionarnos con esta idea en nuestras propias vidas y situaciones cuando algo menos positivo se nos presenta, y miramos hacia atrás a cuántas señales aparecieron de lo que finalmente nos sucedió.

¿Cuántas veces podríamos haber corregido nuestras acciones, y de cuántas formas podríamos haber ajustado o hecho algo de manera diferente? (credit: INGIMAGE)

Considerando las experiencias de desarrollo sostenible y los proyectos que crean oportunidades de subsistencia mientras protegen el futuro ambiental, también es ciertamente evidente que hay una abrumadora oportunidad y, rara vez, si es que alguna vez, falta de visión comunitaria e ideas para un cambio positivo duradero si se les brinda a las personas la asistencia que necesitan para analizar y encontrar las iniciativas específicas que mejorarán sus futuros.

Al mismo tiempo, la gran dificultad para asegurar los fondos necesarios para implementar esas ideas, ya sea en infraestructura hídrica, salud pública, educación o pequeñas empresas, hace que la implementación sea relativamente poco común, explicando al menos en gran parte la pobreza rampante y constante. Pero sabemos que estamos desaprovechando el potencial humano. Hemos sido advertidos sobre esto y lo vivimos. Una amplia advertencia fue fijada en la historia del diluvio.

En la época de Noé, la paciencia de la Divinidad (o la energía universal vinculante) parecía haberse disipado demasiado. Los comentarios antiguos sobre este episodio bíblico explican lo que finalmente provocó la sumersión torrencial sobre la civilización. Se describe como una consecuencia de la injusticia contra la persona común en la ley de ese tiempo, donde legalmente se les robaba el valor que creaban.

¿Podría nuestro tiempo estar caracterizado de esa manera, con naciones atrapadas por otras naciones a través de deudas, donde conglomerados poderosos no pagan nada a su tesoro público nacional, donde los agricultores del mundo cultivan lo invaluable y retienen solo una fracción del valor real, donde la inocencia no es un escudo?

Solo, en nuestro tiempo y quizás en el de Noé, ocurre tanto de esto sin que lo sepan ni uno ni muchos que son despojados de su valor. El conocimiento hebraico inmemorial sobre el tiempo de Noé también explica que él no ingresó al arca cuando las primeras lluvias ligeras comenzaron a caer, y de hecho, solo ingresó finalmente cuando las aguas llegaron a sus rodillas.

El diluvio había llegado y los manantiales de las profundidades comenzaron a abrirse. Los sabios debaten si su vacilación se debió a un desafío de fe, o si se aferró para seguir advirtiendo a quien pudiera escuchar.

Sin embargo, sea cual sea la respuesta a esta pregunta, algunos culparon a Noé por no suplicar lo suficiente a Dios Todopoderoso en nombre de las personas, sus contemporáneos, para salvarlos a ellos y a su mundo. ¿Qué lección pueden aprender los trabajadores por la sostenibilidad que ya se preocupan tan sinceramente por nuestro tiempo, que pueden haber pasado años construyendo su arca de misión, que pueden haber hecho lo que sienten es lo mejor para defender y tratar de construir un camino hacia el puerto de la prosperidad?

La lección que podemos aplicar como líderes en nuestros círculos, como aquellos que pueden representar a otros, organizaciones, grupos, comunidades, o incluso solo a nosotros mismos, es implorar incansablemente a los representantes de localidades, estados y naciones, presidentes, primeros ministros, y reyes y reinas. Diles lo que la gente necesita y dónde.

Explica por qué importa una y otra vez, y no te detengas nunca, ni una sola vez, incluso mientras las aguas suben y el calor y el frío queman. Y, cuando somos suplicantes, intentaremos dar la respuesta que esperamos cuando somos suplicantes. El arcoíris, según el pensamiento antiguo, parece un poco de doble filo.

Sí, es una promesa, un pacto de que duraremos y seguiremos adelante. Al mismo tiempo, también se nos advierte que no debemos fijarnos en el arcoíris, por imposible que parezca no obsesionarse con su belleza total.

Nuestro medio ambiente

¿Por qué no aceptar mientras podamos esa garantía de que de alguna manera la humanidad encontrará la forma de sostenerse a sí misma y a nuestro medio ambiente?

Teniendo en cuenta la advertencia de no fijar los ojos en el arcoíris durante demasiado tiempo más allá del tiempo necesario para reconocer su buen significado, quizás se pueda explicar que la fijación en la promesa puede darla por sentada, puede llegar a someter nuestro brillo al creer en una garantía sellada por la belleza perfecta de un arcoíris.

Esto hace que uno piense, entonces, ¿qué tan cierta es esta promesa actual si darla por sentada podría significar en última instancia su deshacerse? ¿Dónde estamos en nuestro tiempo a lo largo de los 120 años de espectro? ¿Han comenzado las lluvias ligeras?

¿Estamos llamando a todos y cada uno que pueda estar abierto a la llamada? ¿Hemos fortificado nuestro propio arca de servicio a los demás?

¿Estamos siguiendo las lecciones de Noé para que ya sea con inundaciones o no, ruina climática o no, destrucción mutuamente asegurada o no, guerras regionales o no, decepciones repentinas o no, hayamos hecho todo lo posible y vivamos juntos, ¿lo haremos?

Yossef Ben-Meir es un sociólogo y presidente de la Fundación Alto Atlas, una organización sin fines de lucro de desarrollo sostenible en Marruecos.