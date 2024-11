Los republicanos ganan la mayoría de los escaños de la Cámara de Representantes de EE. UU.

El presidente electo Donald Trump y su Partido Republicano controlarán ambas cámaras del Congreso cuando asuma el cargo en enero, según proyectó Decision Desk HQ el lunes, lo que le permitirá impulsar una agenda de recortes de impuestos y reducción del gobierno federal.

Los republicanos ya habían asegurado una mayoría en el Senado de EE. UU. de al menos 52-46, proyectó Edison Research, y DDHQ proyectó que tendrían al menos 218 escaños en la Cámara de Representantes, con ocho carreras que aún no han sido llamadas en las elecciones del martes.

Durante su primer mandato presidencial en 2017-2021, el mayor logro de Trump fueron los importantes recortes de impuestos que vencen el próximo año.

Esa legislación y la ley de infraestructura de $1 billón del presidente demócrata Joe Biden se produjeron durante períodos en los que sus partidos controlaban ambas cámaras del Congreso.

Por el contrario, durante los últimos dos años de gobierno dividido, Biden ha tenido poco éxito en la aprobación de legislación y el Congreso ha tenido dificultades para cumplir su función más básica de proveer el dinero necesario para mantener abierto el gobierno.

Problemas en la Cámara Republicana

La escasa mayoría republicana en la Cámara ha sido conflictiva, despidiendo a su primer presidente, Kevin McCarthy, y desafiando rutinariamente a su sucesor, el Presidente Mike Johnson.

El control de Trump sobre el partido y en particular sobre sus ruidosos radicales ha sido mucho más firme, como se demostró con su éxito a principios de este año al matar un acuerdo bipartidista que habría aumentado significativamente la seguridad fronteriza.

Su poder también será respaldado por una Corte Suprema con una mayoría conservadora de 6-3 que incluye a tres jueces que él nombró.

Más inmediatamente, la victoria de los republicanos seguramente influirá en la sesión de "pato cojo" de la Cámara después de las elecciones.

El Congreso actual enfrenta plazos de fin de año para financiar al gobierno y evitar cierres en Navidad, y extender la autoridad de endeudamiento de Washington para evitar un histórico incumplimiento de deuda.

Un escenario posible es aprobar parches temporales para darle a la próxima administración de Trump la oportunidad de opinar sobre estos dos temas controversiales cuando asuma el poder de la administración de Biden el 20 de enero. El nuevo Congreso se reúne el 3 de enero.