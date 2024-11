Ataque nocturno en Beirut: Muhammad Haydar, líder de Hezbolá, bajo fuego

Israel apuntó al jefe del departamento de operaciones de Hezbolá, Muhammad Haydar, en un ataque aéreo del viernes por la noche en Beirut, según fuentes israelíes informaron a KAN y Sky News Arabia el sábado. Aún no está claro si el intento de eliminación tuvo éxito.

Haydar, también conocido por su alias 'Abu Ali', es el comandante de la unidad 910 de Hezbolá, según Maariv. Se considera que es la figura más importante que queda de Hezbolá después de que Israel eliminara a los líderes de la organización terrorista.

El Registro Federal de Estados Unidos enumera a Haydar como un terrorista global especialmente designado buscado por los Estados. Al-Hadath de Arabia Saudita informó que tiene una recompensa de $7 millones por su captura.

Los registros del Departamento de Estado de EE. UU. muestran que Haydar fue designado el 10 de septiembre de 2019.

Haydar, un alto miembro del Consejo de la Yihad, era responsable de las redes militares que operan para Hezbolá fuera de Líbano, según el Centro de Investigación y Educación Alma. Las IDF atacan la infraestructura financiera de Hezbolá en Beirut. (credit: SCREENSHOT/X, SECTION 27A COPYRIGHT ACT)

Antes de los informes sobre el objetivo de Haydar, fuentes de seguridad dijeron a Reuters que un poderoso ataque aéreo israelí apuntó al centro de Beirut el sábado, sacudiendo la capital libanesa mientras Israel intensificaba su ofensiva contra Hezbolá.

Haydar actuó como miembro del parlamento libanés de 2005 a 2009, informó N12. Posteriormente, al parecer se encargó de las actividades del grupo en Líbano, incluida la transferencia de armas desde Irán a Damasco.

Israel supuestamente intentó asesinar a Haydar en 2019 sin éxito.

Al menos cuatro personas murieron y 23 resultaron heridas en el ataque en el barrio de Basta en Beirut, informó el ministerio de salud libanés.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano dijo temprano el sábado que el ataque resultó en un gran número de muertos y heridos, y destruyó un edificio de ocho pisos. Imágenes transmitidas por la cadena libanesa Al Jadeed mostraron al menos un edificio destruido y varios otros gravemente dañados alrededor. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Las explosiones sacudieron la capital alrededor de las 4 a.m. (0200 GMT), dijeron testigos de Reuters. Fuentes de seguridad dijeron que al menos cuatro bombas fueron lanzadas en el ataque.

Marcó el cuarto ataque aéreo israelí esta semana que apuntaba a una zona céntrica de Beirut, donde la mayor parte de los ataques de Israel han tenido como objetivo los suburbios del sur controlados por Hezbolá. El domingo, un ataque aéreo israelí mató a un oficial de medios de Hezbolá en el distrito de Ras al-Nabaa en el centro de Beirut.

Los ataques siguieron a advertencias de evacuación anteriores publicadas por el portavoz árabe de las FDI, Avichay Adraee, en Twitter. En ella, pidió la evacuación de ciertos barrios de Beirut, incluyendo Haret Hreik y Al-Ghobeiry.

Adraee advirtió a los residentes que estaban cerca de instalaciones de Hezbolá y que las FDI pronto operarían en esas áreas.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حارة حريكالغبيري⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/93TCJe5ZC0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024

Les dijo a los residentes que evacuaran al menos 500 metros de distancia de esas áreas.

Cuarto ataque esta semana

Israel ha matado a varios líderes de su viejo enemigo Hezbolá en ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut.

Israel lanzó una importante ofensiva contra Hezbolá en Líbano en septiembre, tras casi un año de hostilidades transfronterizas desencadenadas por la guerra en Gaza, bombardeando amplias áreas de Líbano con ataques aéreos y enviando tropas al sur.

El conflicto comenzó cuando Hezbolá abrió fuego en solidaridad con su aliado palestino, Hamas, después de que este lanzara el ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

Un mediador estadounidense viajó a Líbano e Israel esta semana en un esfuerzo por asegurar un alto el fuego. El enviado, Amos Hochstein, indicó que se había logrado progreso después de las reuniones en Beirut el martes y miércoles, antes de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz.