Cómo mantenerse a salvo de los tiburones: Consejos tras el reciente ataque en la costa de Israel

Aunque los ataques de tiburones, como el trágico incidente que ocurrió en una playa en Hadera el domingo, cuando se recuperaron los restos de un hombre de 40 años tras un ataque de tiburón, son extremadamente raros en Israel, subrayan la importancia de comprender el comportamiento de los tiburones y adoptar las precauciones de seguridad adecuadas.

Este incidente tuvo lugar en un área conocida por la actividad de tiburones estacional, especialmente durante los meses de invierno y primavera.

En regiones donde se sabe que los tiburones frecuentan, estos depredadores generalmente no atacan a los humanos a menos que estén confundidos, a menudo debido a una identidad equivocada, como cuando un nadador es confundido con una foca.

Tiburones en las aguas de Israel

Los tiburones que se encuentran a lo largo de la costa de Israel se alimentan principalmente de peces, calamares y otras pequeñas criaturas marinas. Rara vez se acercan a los humanos a menos que su entorno natural se vea perturbado.

Una característica notable de los tiburones es su capacidad para detectar pequeñas corrientes eléctricas en el agua, que son generadas por movimientos musculares, incluidos los de los humanos. Esta habilidad les permite cazar en aguas turbias o durante la noche.

Los equipos de búsqueda y rescate buscan a un submarinista desaparecido desde ayer, cuando fue atacado por tiburones cerca de la playa de Hadera. 22 de abril de 2025. (credit: Tal Gal/Flash90)

"En las aguas de Israel, especialmente cerca de las salidas de agua caliente de las plantas de energía en Hadera y Ashkelon, generalmente vemos tiburones grises y tiburones puntas blancas", dijo el Dr. Aviad Scheinin, un investigador de la Universidad de Haifa que ha estudiado el comportamiento de los tiburones en Hadera durante más de una década.

"El tiburón gris es relativamente grande, con una longitud promedio de tres metros y un peso de más de 150 kilogramos. Los tiburones puntas blancas, que están en peligro en el Mediterráneo, crecen hasta dos metros y pesan entre 50 y 70 kg. En el área de Hadera, principalmente encontramos tiburones grises hembra y tiburones puntas blancas macho", explicó.

"Hay muchas especies de tiburones, incluyendo algunas más pequeñas. Otros, como los martillos o los tiburones tigre, que se alimentan de mamíferos marinos y representan una mayor amenaza para los humanos, no se encuentran en el Mediterráneo, sino en lugares como Australia, Sudáfrica y Estados Unidos. Los tiburones suelen estar condicionados a alimentarse de peces. Cuando se arrojan peces al mar, pueden comenzar a asociar a las personas con la comida, lo que puede provocar comportamientos peligrosos".

Encontrarse con un tiburón en la costa de Israel no suele ser peligroso. "Si evitamos las playas conocidas por la presencia de grupos de tiburones y fatalidades de peces, el riesgo es mínimo", dijo el Dr. Scheinin. "Los tiburones no están interesados en los humanos. No formamos parte de su dieta. Incidentes como el de Hadera son extremadamente raros. La clave es no tocar, alimentar ni perseguir a los tiburones. Alimentar a los tiburones con peces muertos cerca de Hadera ha hecho que los asocien a los humanos con comida, lo cual es riesgoso".

A medida que las temperaturas del mar aumentan, generalmente los tiburones se alejan de la costa y no regresan hasta el año siguiente.

¿Qué debes hacer si te encuentras cara a cara con un tiburón?

Si te encuentras cara a cara con un tiburón, la regla más importante es mantener la calma, sin importar cuán aterradora sea la situación. Movimientos bruscos, ruidos fuertes o nadar frenéticamente pueden desencadenar los instintos depredadores de un tiburón. Los expertos recomiendan mantener contacto visual, abstenerse de tocar o asustar al tiburón y mantenerse al menos a cuatro o cinco metros de distancia.

"En la mayoría de los casos, el tiburón simplemente cambiará de dirección y se alejará", dijo el Dr. Scheinin.

El peligro real suele venir de los pescadores. "Los pescadores que sostienen peces muertos podrían provocar a los tiburones, no porque los tiburones estén específicamente interesados en ellos, sino porque los peces atraen a los tiburones. Es entonces cuando pueden producirse mordeduras. Sin embargo, incluso en áreas como Hadera y Beit Yanai, los tiburones normalmente no representan una amenaza inmediata. Simplemente dales espacio".

El personal de Jerusalem Post contribuyó a este reportaje.