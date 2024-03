Nuevo robot llamado Figura 01 puede hablar y moverse como un humano

Un robot con forma humana y la capacidad de aprender de sus errores ha logrado aprender a hacer una taza de café simplemente viendo un video de una persona haciéndolo. Este nuevo robot, llamado Figura 01, puede servirte comida y responder preguntas con voz amigable utilizando una tecnología llamada OpenAI.

La tecnología OpenAI es conocida principalmente por el producto ChatGPT. Aunque es poco probable que esta invención utilice ChatGPT debido al uso de palabras de pausa como "um", la posibilidad aún existe. En un artículo sobre este robot, Livescience.com argumenta que si todo lo que muestra el video de la compañía funciona "significa un avance en dos áreas clave de la robótica".

With OpenAI, Figure 01 can now have full conversations with people-OpenAI models provide high-level visual and language intelligence-Figure neural networks deliver fast, low-level, dexterous robot actionsEverything in this video is a neural network: pic.twitter.com/OJzMjCv443