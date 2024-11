Los israelíes que no pueden regresar a casa siguen en el aeropuerto de Ámsterdam

Un día después del grave pogromo en las calles de Ámsterdam que ocurrió el jueves, muchos israelíes siguen tratando de encontrar su camino a casa, ya que algunos optaron por pasar la noche en el Aeropuerto de Ámsterdam Schiphol, esperando encontrar un vuelo que los devolviera a Israel, según un informe del sábado de Walla.

El corresponsal de Walla en Ámsterdam se reunió con los israelíes que se quedaron atrás, aquellos que no lograron tomar un vuelo ayer o no pudieron abordar el vuelo de rescate. Idan Buskila y Roy Mazuz, quienes pasaron la noche en el aeropuerto de Schiphol, describieron su experiencia compleja.

"Desde la entrada misma, sentimos que la seguridad se había aumentado significativamente", dijo Buskila. "Nos llevaron por una ruta alternativa con varios laberintos, y cada 10-20 metros, nos encontrábamos con un miembro del personal que nos dirigía a otro lugar. Realmente fue como un laberinto, y nos sentimos desconectados del resto de la terminal".

Buskila y Mazuz enfatizaron que durante su tiempo en el aeropuerto, sintieron que estaban aislados únicamente porque eran israelíes. "Nos hablaron para confirmar que éramos israelíes y nos dijeron dónde ir. Realmente estaba dirigido específicamente a nosotros", dijo Mazuz. "Vieron que éramos turistas, nos escucharon hablar hebreo y nos dirigieron hasta que llegamos al área donde teníamos que encontrar nuestro camino hacia el avión". Añadió que Ámsterdam normalmente no es hostil hacia los israelíes, pero no se sintieron seguros, diciendo: "Tenía miedo de salir. Estuve atrapado en el hotel durante dos días; teníamos miedo de que nos pasara algo".

Ataques en Ámsterdam

Aficionados israelíes del equipo de fútbol Maccabi Tel Aviv fueron severamente atacados en varios incidentes y lugares en Ámsterdam la noche del jueves. Algunos fanáticos dijeron que al salir de las estaciones de metro en camino a los hoteles donde se alojaban, grupos de alborotadores los emboscaron y atacaron violentamente. Según informes, varios incidentes en diversas áreas resultaron en numerosas lesiones. Un avión israelí es visto en la pista del aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, después de que Israel anunciara el envío de dos aviones para traer de vuelta a los aficionados de un equipo de fútbol israelí de los Países Bajos tras la violencia contra ellos, en Ámsterdam, Países Bajos (credit: REUTERS/PIROSCHKA VAN DE WOUW)

En algunos incidentes, los aficionados fueron atropellados, y en otros, incluso fueron apuñalados. Otros fueron tirados al suelo, recibiendo golpes y patadas violentas, mientras los atacantes exigían que los israelíes recitaran consignas pro-palestinas para que se detuvieran. Los atacantes, quienes, según videos, afirmaron que era un acto de venganza por las muertes en Gaza, no dudaron en atacar a mujeres, niños y ancianos.

"Algunas peleas comenzaron", dijo un aficionado del Maccabi Tel Aviv a Walla, quien estuvo en los disturbios, "pero seguimos caminando normalmente.

"Entonces, de repente, de la nada, todos empezaron a correr descontroladamente. Perdí a mi amigo. Más tarde, descubrí que él perdió su teléfono, y un tipo local lo encontró. Me escondí en un hotel con israelíes heridos", dijo. "Logramos que viniera una ambulancia." El aficionado explicó que la policía inicialmente lo impidió. "Después de que fueran evacuados, la policía me escoltó, y después de unas horas, me di cuenta de que mi amigo logró recuperar su teléfono en el otro lado de la ciudad, y estaba bien".