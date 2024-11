Grupos pro Palestina planean 'asaltar' Reino Unido con protestas coordinadas el Día del Armisticio

Manifestantes pro Palestina en el Reino Unido han planeado "asaltar" el país con manifestaciones "altamente coordinadas" a nivel nacional para coincidir con el Día del Armisticio el domingo 10 de noviembre, un evento nacional que conmemora a los veteranos de guerra. Esto fue reportado por primera vez por The Express.

Youth Demand, derivado del grupo activista Just Stop Oil, ha planeado realizar manifestaciones anti-Israel en cinco ciudades británicas en un intento de interrumpir los eventos del Domingo del Recuerdo (o 'Día de la Amapola').

Aunque las ciudades no fueron especificadas, se sugirió en los informes que Birmingham y Manchester eran dos de las cinco.

The Express informó que los detalles de las manifestaciones planificadas fueron revelados por los organizadores de Youth Demand en una reunión en Londres esta semana, a la que asistieron 50 activistas.

Según el activista de Youth Demand, Arthur Clifton, supuestamente les dijo a la multitud: "Este es el comienzo de nuestra estrategia que se pondrá en marcha el 11 de noviembre".

"Con cinco ciudades en todo el país, Youth Demand saldrá a las calles, se agrupará, causará disturbios y se retirará antes de que se hagan detenciones, con suerte." IN FLANDERS fields the poppies blow': Las amapolas de recuerdo británicas. (credit: Wikimedia Commons)

The Express obtuvo imágenes de la reunión, en la que Clifton agregó que las manifestaciones implicarían "perturbaciones altamente coordinadas y altamente organizadas a nivel nacional".

El sábado por la noche, Just Stop Oil publicó en Instagram que, tras el artículo de The Express, uno de sus miembros, Sam Griffiths, quien habló en el evento, fue arrestado en su casa.

El hombre de 49 años había cumplido una condena en la prisión de Wandsworth en 2023 por participar en una manifestación.

En una publicación en su Telegram el 5 de noviembre, Youth Demand escribió "En poco más de una semana, nuestras acciones coordinadas a nivel nacional estallarán por todo el país. Sabemos que tenemos que pararlo por Palestina."

El año pasado, en una protesta similar en Londres el domingo del Día del Armisticio, más de 300,000 personas se unieron a la manifestación pro-palestina, que se volvió violenta y resultó en alrededor de 140 arrestos.

Veteranos responden con ira

Tony Hayes, presidente de la Asociación de Veteranos, dijo que la noticia de las interrupciones planeadas "le pone extremadamente enojado" en una conversación con Talk Radio.

"Al final del día, estos son los soldados que lucharon por este país a lo largo de generaciones, y estamos rindiendo homenaje a eso."

Calificó las protestas planeadas como "un desastre absolutamente repugnante."

Hablando con GB News, el veterano oficial de inteligencia militar de alto rango Philip Ingram dijo: "Están tratando de secuestrar lo que es un evento conmemorativo nacional que está recordando a soldados musulmanes, soldados hindúes, soldados cristianos o soldados de ninguna fe que han dado sus vidas para que la gente pueda protestar."

La Real Legión Británica dijo a The Express: "El Recuerdo es un momento para que la nación se una para recordar a aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas Británicas protegiendo las libertades democráticas de las que todos nos beneficiamos hoy.

"Aunque respetamos el derecho de las personas a protestar dentro de la ley, esperamos que los eventos de Recuerdo puedan llevarse a cabo sin interrupciones."

La Policía Metropolitana añadió que cualquier intento de interrumpir los eventos del Día del Armisticio sería "totalmente inaceptable".